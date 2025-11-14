Omoda & Jaecoo - Hãng ôtô Trung Quốc đầu tiên có nhà máy tại Việt Nam.

Ngay từ khi thiết kế nhà máy Omoda & Jaecoo tại Việt Nam đã được định hình là một tổ hợp sản xuất thân thiện môi trường, hướng đến tiêu chuẩn xanh toàn cầu.

Thiết kế xanh – Khởi đầu từ tư duy phát triển bền vững

Tỷ lệ cây xanh và không gian mở trong toàn bộ khuôn viên nhà máy được thiết kế đạt chuẩn quy định, góp phần tạo vi khí hậu mát mẻ và giảm thiểu hiệu ứng nhiệt công nghiệp. Trên mái các nhà xưởng chính, hệ thống tấm lấy sáng tự nhiên được bố trí đồng bộ giúp tận dụng tối đa ánh sáng ban ngày, giảm nhu cầu sử dụng điện năng. Vật liệu xây dựng đều được lựa chọn theo tiêu chí cách nhiệt, độ bền cao và thân thiện với môi trường.

Song song đó là các giải pháp tiết kiệm tài nguyên như thu gom nước mưa, xử lý và tái sử dụng cho hệ thống làm mát, tưới cây và phòng cháy. Đây chính là những viên gạch đầu tiên trong cam kết hướng đến phát triển xanh bền vững của Omoda & Jaecoo tại Việt Nam.

Sản xuất tiết kiệm năng lượng – Giảm phát thải theo tiêu chuẩn quốc tế

Trong giai đoạn vận hành, toàn bộ hệ thống dây chuyền tại nhà máy sẽ sử dụng các thiết bị có hiệu suất cao, mức tiêu thụ điện năng thấp, đáp ứng các chuẩn mực ISO về quản lý năng lượng. Song song đó, hệ thống giám sát điện năng, khí thải và nước thải được quản lý thông minh qua nền tảng quản trị thông minh – cho phép tối ưu tiêu thụ tài nguyên và kiểm soát phát thải theo thời gian thực.

Nhà máy cũng đang nghiên cứu triển khai tích hợp hệ thống điện mặt trời áp mái để giảm sự phụ thuộc vào lưới điện, đồng thời tiến đến vận hành một phần bằng năng lượng tái tạo. Đây là nền tảng để Omoda & Jaecoo thực hiện lộ trình tiến tới Net Zero trong dài hạn, không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn hệ thống sản xuất toàn cầu.

Tạo việc làm – Phát triển con người – Gắn kết cộng đồng

Không dừng lại ở mục tiêu sản xuất, nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam còn được kỳ vọng mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng địa phương. Dự án sẽ tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm trực tiếp tại Hưng Yên và các tỉnh lân cận, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ – logistics.

Trong tương lai, Omoda & Jaecoo Việt Nam dự kiến sẽ phối hợp với các trường nghề, đại học và cơ sở đào tạo để triển khai các chương trình tuyển dụng lực lượng lao động cho nhà máy, tiến tới đào tạo chuyên sâu, nâng cao tay nghề kỹ thuật viên và kỹ sư ngành ô tô. Đây là đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam – đặc biệt trong ngành sản xuất công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ.

Bên cạnh đó, O&J sẽ tiếp tục triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) xoay quanh các trụ cột: bảo vệ môi trường, giáo dục bền vững và hỗ trợ cộng đồng – đúng với triết lý thương hiệu “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam”.

Quản trị minh bạch – Đầu tư dài hạn – Đồng hành cùng Việt Nam

Là hãng xe Trung Quốc đầu tiên xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo Việt Nam thể hiện chiến lược đầu tư dài hạn và có trách nhiệm, hoàn toàn khác biệt so với mô hình nhập khẩu hay phân phối đơn thuần. Tất cả các bước triển khai dự án đều được thực hiện minh bạch, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường và an toàn lao động.

Trong giai đoạn 2025 - 2029, nhà máy có quy mô hơn 380.000 m², tổng vốn đầu tư hơn 8.125 tỷ đồng, tổng công suất thiết kế 120.000 xe/năm – và sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai. Đây sẽ là trung tâm sản xuất các dòng xe công nghệ cao, từ xe năng lượng mới đến PHEV (hệ thống Super Hybrid hiện đại hàng đầu thế giới) và EV (thuần điện), phục vụ không chỉ thị trường Việt Nam mà còn hướng tới xuất khẩu trong khu vực ASEAN và các khu vực khác trên toàn thế giới. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026.

ESG – Không chỉ là tiêu chuẩn, mà là nguyên tắc vận hành

Với Omoda & Jaecoo Việt Nam, ESG không chỉ là bộ tiêu chuẩn toàn cầu để đối chiếu – mà chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động phát triển tại Việt Nam. Từ thiết kế nhà máy, quy trình vận hành, con người, cộng đồng cho đến chiến lược dài hạn – tất cả đều xoay quanh ba trụ cột: Environmental (Môi trường) – Social (Xã hội) – Governance (Quản trị).

“Chúng tôi tin rằng: muốn phát triển bền vững tại Việt Nam, phải xây dựng giá trị thật – từ con người, môi trường đến năng lực sản xuất. Đó là lý do Omoda & Jaecoo chọn ESG làm định hướng xuyên suốt ngay từ những bước đầu tiên.” – Ông Liu Yong Hu – Tổng Giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam chia sẻ.