xAI của Elon Musk có thể sớm có lãi hơn cả OpenAI

Theo tiết lộ từ giới đầu tư, xAI của Elon Musk đang tăng trưởng nhanh và được kỳ vọng đạt dòng tiền dương sớm hơn OpenAI trong cuộc đua AI.

Thiên Trang (TH)
Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk được dự báo sẽ đạt điểm hòa vốn và có dòng tiền dương vào khoảng năm 2028.
Thông tin này được tiết lộ trong một cuộc gọi với nhà đầu tư mà Forbes tiếp cận, cho thấy xAI đang tăng trưởng doanh thu rất nhanh.
Đại diện Valor Equity Partners cho biết xAI hiện nắm khoảng 10 tỷ USD tiền mặt và đang chuẩn bị một vòng gọi vốn mới trị giá 15 tỷ USD.
Công ty cũng áp dụng mô hình tài chính mới nhằm xây dựng trung tâm dữ liệu với chi phí thấp hơn và triển khai nhanh hơn.
So với xAI, OpenAI thận trọng hơn khi dự kiến chưa thể có dòng tiền dương trước năm 2030 do đầu tư hạ tầng cực lớn.
Trong khi đó, Anthropic được cho là có thể hòa vốn vào khoảng năm 2028, tương đương mốc thời gian của xAI.
Để giải bài toán sức mạnh tính toán, xAI sử dụng cấu trúc tài chính SPV nhằm mua phần cứng rồi thuê lại, giúp tối ưu chi phí vốn.
Nếu chiến lược này phát huy hiệu quả, xAI có thể trở thành một trong những công ty AI quy mô lớn sớm đạt lợi nhuận nhất thị trường.
