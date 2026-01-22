Hà Nội

Thế giới

Ông Trump nói Nga và Ukraine sắp đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga và Ukraine sắp đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1, Tổng thống Trump nói rằng Moscow và Kiev sắp đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông chủ Nhà Trắng cũng thông báo sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 22/1, cùng ngày một phái đoàn Mỹ sẽ đến Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

trump.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1/2026. Ảnh: Global Look Press.

Washington đã khởi xướng nỗ lực hòa giải để giải quyết xung đột Nga - Ukraine sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025. Kể từ đó, giới chức Mỹ đã tổ chức nhiều vòng đàm phán với quan chức Nga và Ukraine, mặc dù những nỗ lực này cho đến nay vẫn chưa mang lại bước đột phá. Tuy nhiên, các bên đánh giá các cuộc gặp "mang tính xây dựng" và báo cáo một số tiến triển.

"Tôi có thể nói rằng chúng ta đang khá gần việc đạt được thỏa thuận. Tôi tin rằng họ (Nga và Ukraine) hiện đang ở thời điểm có thể cùng nhau đạt được một thỏa thuận", ông Trump trả lời câu hỏi của một nhà báo về tiến trình hòa bình.

Tổng thống Trump không nêu rõ chi tiết một thỏa thuận tiềm năng nhưng cho biết việc đạt được thỏa thuận đó đòi hỏi phải duy trì một "sự cân bằng khó khăn". Theo ông Trump, có những thời điểm một bên đã "sẵn sàng" đàm phán nhưng bên kia lại thấy các điều kiện không thể chấp nhận được, và ngược lại.

Nỗ lực hòa bình do Mỹ làm trung gian được đẩy mạnh vào cuối năm ngoái. Kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu của ông Trump, bị rò rỉ ra truyền thông hồi tháng 11/2025, bao gồm điều khoản Kiev nhượng bộ lãnh thổ cho Moscow, từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO, cùng một số điểm khác.

Tuy nhiên, vào tháng 12, Ukraine và các nước Châu Âu ủng hộ Kiev đã đưa ra một đề xuất khác, làm thay đổi đáng kể bản dự thảo ban đầu của Mỹ. Nga đã bác bỏ đề xuất này.

Moscow khẳng định nước này luôn sẵn sàng giải quyết xung đột Ukraine, miễn là các mối quan ngại về an ninh cốt lõi của họ được giải quyết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ hồi tháng 11/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
