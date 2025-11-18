Ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Huế vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 18/11, tại kỳ họp lần thứ 28 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kiện toàn một số chức danh quan trọng thuộc UBND TP.

Theo đó, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Huế, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (giữa), tân Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Ngọc Minh.

Trước đó, ngày 16/11, Thành uỷ Huế đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, sinh năm 1970, quê quán phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông có trình độ chuyên môn là cử nhân luật tư pháp, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Huế, ông Nguyễn Khắc Toàn là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ ngày 16/9.