Chính trị

Ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Huế vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Hạo Nhiên

Chiều 18/11, tại kỳ họp lần thứ 28 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kiện toàn một số chức danh quan trọng thuộc UBND TP.

Theo đó, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Huế, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

gen-h-chu-tich-ub-hue-1763458941361832882489.jpg
Ông Nguyễn Khắc Toàn (giữa), tân Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Ngọc Minh.

Trước đó, ngày 16/11, Thành uỷ Huế đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, sinh năm 1970, quê quán phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông có trình độ chuyên môn là cử nhân luật tư pháp, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Huế, ông Nguyễn Khắc Toàn là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ ngày 16/9.

#TP Huế #Ông Nguyễn Khắc Toàn #Chủ tịch UBND #Khánh Hoà #Phó Bí thư

Bài liên quan

Chính trị

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 18/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh khóa XVIII để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Xem chi tiết

Chính trị

Quảng Trị có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị vừa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 17/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem chi tiết

Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và giới thiệu bầu Chủ tịch UBND tỉnh này.

Sáng 17/11, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang - Phó Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xem chi tiết

