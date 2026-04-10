Ông Khuất Việt Hùng xin thôi chức Chủ tịch Metro Hà Nội

Ông Khuất Việt Hùng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội, nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 9/4, tại hội nghị sơ kết quý I/2026, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) công bố quyết định nhân sự quan trọng.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Ngô Minh Hoàng đã công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội.

Ông Khuất Việt Hùng (bên trái).

Theo đó, UBND TP Hà Nội chấp thuận để ông Khuất Việt Hùng (SN 1974) thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 15/4/2026.

Cùng đó, UBND TP Hà Nội đã giao ông Lê Bằng An (SN 1975), thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc công ty, tạm thời phụ trách Hội đồng thành viên cho đến khi thành phố hoàn tất quy trình kiện toàn, bổ nhiệm nhân sự mới.

Ông Khuất Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải được UBND TP Hà Nội tiếp nhận và bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) và giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV kể từ ngày 18/12/2024. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Khuất Việt Hùng (sinh ngày 24/9/1974 tại TP Hà Nội) là Tiến sĩ quy hoạch và kỹ thuật giao thông vận tải, thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư kinh tế vận tải ô tô, từng là giảng viên, Viện trưởng Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT; Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu GTVT; Vụ trưởng Vụ Vận tải.

Năm 2014, ông đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và được bổ nhiệm lại chức vụ này vào năm 2019. Đến tháng 4/2024, ông Khuất Việt Hùng được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT.

Được thành lập năm 2014, Hanoi Metro là đơn vị nòng cốt trong quản lý, vận hành và khai thác đường sắt đô thị tại Thủ đô. Hiện doanh nghiệp này trực tiếp vận hành hai tuyến Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – ga Hà Nội.