Ông Hồ Văn Niên làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi

Bộ Chính trị điều động ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc làm Bí thư tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 02/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy để công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Hồ Văn Niên tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Đồng thời, ông Hồ Văn Niên cũng được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng ủy Quân khu V.

Ông Hồ Văn Niên, tân Bí thư ﻿tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Hồ Văn Niên.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, đây là động thái cụ thể hóa chính sách của Bộ Chính trị về việc bố trí Bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương.

Ông Hồ Văn Niên sinh ngày 15/10/1975, quê quán tại tỉnh Gia Lai, có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Hồ Văn Niên từng kinh qua các chức vụ Bí thư huyện ủy Đak Pơ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực rồi Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Trước đó, chiều 01/10, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Quảng Ngãi từ năm 2019 là người địa phương đã được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.