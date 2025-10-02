Hà Nội

Chính trị

Ông Hồ Văn Niên làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi

Bộ Chính trị điều động ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc làm Bí thư tỉnh Quảng Ngãi.

Tuệ Minh

Sáng 02/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy để công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Hồ Văn Niên tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Đồng thời, ông Hồ Văn Niên cũng được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng ủy Quân khu V.

hvn.jpg
Ông Hồ Văn Niên, tân Bí thư ﻿tỉnh ủy Quảng Ngãi.
z7072278517705-7617ceb66a1a20b9c4b5ca3bf33bb2c3.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Hồ Văn Niên.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, đây là động thái cụ thể hóa chính sách của Bộ Chính trị về việc bố trí Bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương.

Ông Hồ Văn Niên sinh ngày 15/10/1975, quê quán tại tỉnh Gia Lai, có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Hồ Văn Niên từng kinh qua các chức vụ Bí thư huyện ủy Đak Pơ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực rồi Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Trước đó, chiều 01/10, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Quảng Ngãi từ năm 2019 là người địa phương đã được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bài liên quan

Chính trị

Bí thư Quảng Ngãi được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm bà Bùi Thị Quỳnh Vân, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Chiều 1/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Xem chi tiết

Chính trị

Quảng Ngãi có thêm 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Đỗ Tâm Hiển và ông Nguyễn Công Hoàng vừa được HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 24/9/2025, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra kỳ họp thứ 4. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã bầu bổ sung nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Đỗ Tâm Hiển - Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường và ông Nguyễn Công Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Ba Gia đã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Xem chi tiết

Chính trị

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi. 

Sáng ngày 11/9/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; cùng lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo lực lượng vũ trang, các tỉnh thành bạn và Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động…

tle-8891.jpg
Không khí trang nghiêm tại phiên khai mạc, với sự tham dự của 450 đại biểu đại diện cho gần 92.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Xem chi tiết

