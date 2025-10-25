Hà Nội

Xe

Omoda & Jaecoo Việt Nam chia yêu thương cùng đồng bào Thái Nguyên

Omoda & Jaecoo đã có hành trình tới Trường Dân tộc Nội trú Na Rì, Yên Lạc, tỉnh Thái Nguyên, nơi vừa trải qua thiệt hại nặng nề sau hai cơn bão số 10 và 11.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm Jaecoo J7 Flaship tại Việt Nam.

Không chỉ là một chuyến thiện nguyện, đây còn là hành trình kết nối những trái tim, nơi mỗi vòng quay của bánh xe Omoda & Jaecoo mang theo tình yêu thương, trách nhiệm và niềm tin vào tương lai tươi sáng

Chung tay cùng vùng lũ – Tiếp sức cho hành trình học tập

Trường Dân tộc Nội trú Na Rì là mái nhà của hàng trăm em học sinh người dân tộc thiểu số. Sau bão, nơi đây bị ngập sâu đến tầng hai, toàn bộ khuôn viên chìm trong bùn đất dày 10–15 cm, tường bao và hệ thống cửa bị cuốn trôi, đổ sập, khiến 90% thiết bị giảng dạy, TV, máy tính hư hỏng.

Khu ký túc xá của các em bị ngập nặng, chăn, màn, giường tủ và quần áo bị cuốn trôi, khiến nhiều học sinh phải tạm trú trong điều kiện vô cùng thiếu thốn.

1-4416.jpg
Omoda & Jaecoo Việt Nam chia yêu thương cùng đồng bào Thái Nguyên.

Trước hoàn cảnh đó, cộng đồng Omoda & Jaecoo Việt Nam đã có mặt kịp thời, mang theo những món quà thiết thực và tấm lòng sẻ chia chân thành, với hy vọng tiếp thêm năng lượng tích cực và niềm tin cho thầy trò nơi đây sớm ổn định học tập.

Cộng đồng Omoda & Jaecoo – Sẵn sàng sẻ chia cùng đồng bào khó khăn

Với tinh thần “chia sẻ để cùng phát triển”, Omoda & Jaecoo đã trao tặng kinh phí để hỗ trợ công cụ giảng dạy bao gồm: 04 máy tính xách tay Dell Latitude 3450 L3450, 01 máy tính xách tay Dell Inspiron 14 5440-5463 BLK-Plus, 04 Tivi LG 65 inch, tiền mặt hỗ trợ khắc phục thiệt hại và mua sắm đồ dùng học tập.

3-2631.jpg
Với tinh thần “chia sẻ để cùng phát triển”, Omoda & Jaecoo đã trao tặng kinh phí để hỗ trợ công cụ giảng dạy cùng nhiều phần quà cho các em học sinh Trường Na Rì.

Những món quà ấy không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là niềm tin, sự động viên và khích lệ tinh thần dành cho thầy trò Trường Na Rì – giúp các em “tiếp bước đến trường” sau những ngày tháng khó khăn. Bên cạnh đó, tại điểm trường Nà Rí, cộng đồng Omoda & Jaecoo đã chung tay dọn dẹp bùn đất, sửa chữa phòng học, lắp đặt lại thiết bị – lan tỏa hình ảnh về một tập thể đoàn kết, hành động vì cộng đồng.

Giữa khung cảnh ngổn ngang sau bão, tiếng cười trong trẻo của các em nhỏ khi được nhận lại dụng cụ học tập, khi màn hình TV bật sáng trở lại, là khoảnh khắc khiến mọi người trong đoàn xúc động. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị của yêu thương được lan tỏa.

2-2308.jpg
Mỗi hành trình xe không chỉ là di chuyển, mà còn là kết nối, sẻ chia và nâng đỡ ước mơ của những mầm xanh tương lai.

Thông qua hành trình “O&J Journey – Tiếp bước đến trường”, Omoda & Jaecoo mong muốn lan tỏa thông điệp: Mỗi hành trình xe không chỉ là di chuyển, mà còn là kết nối, sẻ chia và nâng đỡ ước mơ của những mầm xanh tương lai. Omoda & Jaecoo sẽ tiếp tục mang tinh thần này đến nhiều địa phương khác – để mọi chuyến đi đều bắt đầu từ trái tim và kết thúc bằng nụ cười của những người được sẻ chia.

