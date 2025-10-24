Hà Nội

Khoảnh khắc phóng viên giật tung vô lăng Omoda C5 gây xôn xao

Đoạn video phóng viên giật tung vô lăng Omoda C5 đã lập tức thu hút sự chú ý của cả người xem lẫn giới truyền thông với 1,4 triệu lượt xem trong vòng 2 tuần.

Thảo Nguyễn
Video: Pideo phóng viên giật tung vô lăng Omoda C5.

Mới đây, trên mạng xã hội YouTube đã xuất hiện đoạn video quay lại cảnh vô lăng của một chiếc ôtô Trung Quốc mang nhãn hiệu Omoda C5 bị giật tung bằng tay không. Đoạn video này đã lập tức thu hút sự chú ý của cả người xem lẫn giới truyền thông với 1,4 triệu lượt xem trong vòng 2 tuần.

Kênh YouTube đăng đoạn video này là TVN Turbo đến từ Ba Lan. Trong đoạn video này, phóng viên đã tiến hành so sánh giữa hai chiếc ô tô mang thương hiệu Omoda và Skoda, bao gồm thử độ bền của vô lăng. Khi người dẫn chỉ di chuyển cột vô lăng theo hướng lên, xuống thì không có gì bất thường xảy ra. Khi người dẫn giật vô lăng về phía mình thì cả cụm gần như ngay lập tức bật ra khỏi chốt.

3.jpg
Khoảnh khắc phóng viên giật tung vô lăng Omoda C5 gây xôn xao.

Đoạn video này đã khiến không ít người xem cảm thấy hoang mang và lo lắng về chất lượng lắp ráp của ôtô Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng có những người đặt ra nghi vấn về việc đoạn video đã được dàn dựng. Nhiều người cho rằng ê-kíp sản xuất video đã có chủ đích nới lỏng chốt giữ một phần cột vô lăng để chiếc xe Trung Quốc trông thua kém so với Skoda trong bài thử.

Ở một góc quay khác, có thể thấy chiếc Omoda C5 đã bị hư hỏng. Do đó, chưa ai dám khẳng định việc cả cụm vô lăng bị nới lỏng là do va chạm trước đó hay là do ê-kíp của TVN Turbo cố tình làm lỏng nhằm tăng sự chú ý cho chương trình mới.

1.jpg
Đoạn video này đã khiến không ít người xem cảm thấy hoang mang và lo lắng về chất lượng lắp ráp của ôtô Trung Quốc.

Thương hiệu Omoda thuộc sở hữu của tập đoàn Chery đã chính thức phản hồi sau khi đoạn video lan truyền rộng rãi. "Omoda & Jaecoo tôn trọng vai trò của các phương tiện truyền thông độc lập và tầm quan trọng của báo chí ô tô, đặc biệt trong việc thử nghiệm và đánh giá xe trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau", tập đoàn xe Trung Quốc mở đầu trong thông báo báo chí.

Theo Omoda, sự việc trong video của TVN Turbo xảy ra trong một bài thử nghiệm cực đoan, không phản ánh điều kiện sử dụng thông thường của xe. "Omoda không phủ nhận đoạn video, tuy nhiên nhấn mạnh rằng hãng không nhận được dữ liệu kỹ thuật hay tài liệu chính thức nào từ sự việc này và theo thông tin mà chúng tôi có được, phía TVN Turbo cũng không có".

2.jpg
Ở một góc quay khác, có thể thấy chiếc Omoda C5 đã bị hư hỏng.

Kết cấu của cột vô lăng trên Omoda 5 được thiết kế vì sự an toàn của người lái và tuân thủ quy định ECE R12, liên quan đến việc bảo vệ tài xế khỏi va đập vào hệ thống lái trong trường hợp xảy ra tai nạn. Trong video, có thể thấy khóa điều chỉnh vô lăng bị nhả ra, sau đó người lái liên tục kéo mạnh vô lăng về phía trước, sau, lên và xuống, sử dụng toàn bộ sức tay và quán tính của phần trên cột vô lăng, bao gồm cả vô lăng và túi khí", hãng tiếp tục giải thích.

Omoda cho biết toàn bộ cột vô lăng nặng khoảng 9 kg, vô lăng nặng 3 kg và túi khí nặng 1 kg. Theo Omoda, người thử nghiệm đã tạo ra lực tương đương với khối lượng khoảng 5,5 kg tác động vào phần trên của cột vô lăng. Các điểm gắn phía trên được thiết kế có chủ ý để tách rời khi lực vượt quá ngưỡng chịu đựng. Hãng cho rằng, khi một người đàn ông khỏe mạnh dùng toàn bộ sức để kéo, cộng với quán tính của phần trên cột vô lăng, thì bộ phận bảo vệ này sẽ hoạt động đúng như thiết kế, tức là bị tách ra.

4.jpg
Theo Omoda, sự việc trong video của TVN Turbo xảy ra trong một bài thử nghiệm cực đoan, không phản ánh điều kiện sử dụng thông thường của xe.

Theo tuyên bố của hãng, các chốt bảo vệ đã hoạt động chính xác như dự kiến. Khi lực vượt quá mức cho phép, phần gắn phía trên bằng hợp kim nhẹ và nhựa được thiết kế để “nhả” ra, cho phép cột vô lăng di chuyển, nhằm bảo vệ người lái trong va chạm. Nói cách khác, không có lỗi kỹ thuật trong vụ việc này.

"Giải pháp kết cấu này giúp tăng cường an toàn cho người lái. Nhờ các điểm gắn có thể tách ra, lực lượng cứu hộ không cần dùng thiết bị nặng để giải phóng người bị kẹt trong khoang lái, từ đó tăng cơ hội sống sót", Omoda khẳng định trong thông cáo báo chí.

Tại thị trường Ba Lan, tập đoàn ôtô Chery hiện diện thông qua hai thương hiệu Omoda và Jaecoo. Gần đây, hãng cũng đã ra mắt dòng SUV mang thương hiệu Chery ở thị trường châu Âu này.

