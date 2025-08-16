Hà Nội

Xe

Omoda C7 và Jaecoo J6 lộ diện tại “Ngày hội bình yên” ở Hà Nội

Trong khuôn khổ sự kiện chương trình “Ngày hội bình yên" diễn ra tại Hà Nội từ 16/8, Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ cho trưng bày bộ đôi Omoda C7 và Jaecoo J6.

Chính Trí
Video: Trải nghiệm Jaecoo J7 PHEV ''Siêu Hybrid có gì hot?''

Trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm thành lập Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cục Công tác chính trị Bộ Công an tổ chức chương trình “Ngày hội bình yên” từ ngày 16 – 19/08 tại Phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội với nhiều hoạt động vừa trang trọng tri ân, vừa sôi động gắn kết cộng đồng.

Tôn vinh lực lượng công an – Gần gũi với cộng đồng

Sự kiện tái hiện chân thực công việc thường ngày của chiến sĩ công an, từ giữ gìn trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm đến cứu hộ, cứu nạn. Các gian hàng và triển lãm hình ảnh, kỷ vật quý giá khắc họa 80 năm vẻ vang của lực lượng, giúp người dân – đặc biệt là thế hệ trẻ – hiểu rõ hơn sự hy sinh, tận tụy và thêm tự hào về giá trị bình yên hôm nay.

5-5740.jpg
Ngày hội bình yên” từ ngày 16 – 19/08 tại Phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội.

Không chỉ vậy, “Ngày hội bình yên” còn là điểm hẹn văn hóa cuối tuần với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc như biểu diễn các bài hát ca ngợi non song đất nước, lực lượng vũ trang, nhảy dân vũ, nhạc kịch, nhạc jazz…, cùng phần hoạt náo vui nhộn cho trẻ em. Không khí rộn ràng, gần gũi biến sự kiện trở thành điểm đến hấp dẫn cho mọi lứa tuổi.

Gian hàng Omoda & Jaecoo Việt Nam

Trong khuôn khổ sự kiện, gian hàng Omoda & Jaecoo Việt Nam là một trong những điểm nhấn đặc biệt. Với tinh thần tự hào tham gia chương trình, thương hiệu mang đến không gian trưng bày dải sản phẩm công nghệ thời thượng, thiết kế thời trang đẹp mắt.

6-3568.jpg
Omoda & Jaecoo Việt Nam trưng bày bộ đôi Omoda C7 và Jaecoo J6.
  • Omoda C5 – SUV C-Coupe cá tính, dành cho những khách hàng trẻ yêu sự khác biệt. Jaecoo J7 – SUV bệ vệ, mạnh mẽ, đậm chất cá nhân. Jaecoo J7 PHEV (SHS) – mẫu hybrid thông minh, không cần sạc, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Đặc biệt, hai “tân binh” chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam là Omoda C7 và Jaecoo J6, hứa hẹn mở ra những lựa chọn mới cho khách hàng yêu thích xe công nghệ.

1-392.jpg
Bộ đôi Omoda C7 và Jaecoo J6, hứa hẹn mở ra những lựa chọn mới cho khách hàng yêu thích xe công nghệ.

Tại gian hàng, khách tham quan không chỉ được chiêm ngưỡng sản phẩm mà còn trực tiếp trải nghiệm các công nghệ an toàn tiên tiến, tìm hiểu chính sách hậu mãi vượt trội và tham gia nhiều hoạt động tương tác, mini-game thú vị. Qua đó, Omoda & Jaecoo lan tỏa thông điệp “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam” ngay trong không khí tự hào của sự kiện.

2-1687.jpg
Omoda & Jaecoo lan tỏa thông điệp “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam” ngay trong không khí tự hào của sự kiện.

“Ngày hội bình yên” không chỉ là dịp đặc biệt để tôn vinh lực lượng Công an nhân dân, mà còn là điểm hẹn văn hóa giàu ý nghĩa cho cộng đồng. Trong không gian ấy, Omoda & Jaecoo Việt Nam tự hào góp mặt, mang đến sắc màu công nghệ và thông điệp an toàn, tiếp nối tinh thần đồng hành cùng đất nước, lan tỏa giá trị bình yên trong thời kỳ hòa bình.

