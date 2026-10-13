Video: Giới thieuj chi tiết mẫu xe SUV Omoda C5 tại Malaysia.

Theo thông báo của tập đoàn Chery, hãng đã phối hợp cùng Cục Giao thông Đường bộ Malaysia tiến hành điều tra vụ việc chiếc xe Omoda 5 (hay Omoda C5 tại một số thị trường) bị tách rời trúc sau khi đang di chuyển trên đường.

Kết quả cho thấy một số điểm hàn trên trục sau xe đã không đủ chắc chắn, gây nguy cơ nứt gãy trong một số điều kiện di chuyển. Chery cho biết các mẫu xe có thiết kế tương tự đã dừng sản xuất.

Omoda C5 tiếp tục bị triệu hồi tại Malaysia vì nguy cơ rơi trục xe.

Tổng cộng, Chery đang phải triệu hồi 8.878 chiếc Omoda 5 tại Malaysia để kiểm tra và thay thế các bộ phận miễn phí. Dù thông báo cho biết đợt triệu hồi ảnh hưởng đến phiên bản C và H của Omoda 5 nhưng không đưa ra thời gian sản xuất cụ thể, phiên bản nằm trong diện triệu hồi đã ngừng sản xuất tại Malaysia từ năm 2025.

Ngoài ra, hãng cũng cho biết đã tiến hành những cuộc kiểm tra tương tự với xe sản xuất năm 2023 tại các thị trường khác. Trước đó, Chery cũng đã thực hiện đợt triệu hồi với lỗi tương tự đối với 600 xe Omoda 5 tại Malaysia.

Tổng cộng, Chery đang phải triệu hồi 8.878 chiếc Omoda 5 tại Malaysia để kiểm tra và thay thế các bộ phận miễn phí.

Hiện tại, Cục Giao thông Đường bộ Malaysia đã đình chỉ giấy phép lưu hành đối với Omoda 5 tại thị trường này, khiến xe Omoda 5 sẽ bị hạn chế đăng ký mới cho đến khi cuộc điều tra kỹ thuật hoàn tất.

Trước đó, vào đầu tháng 10 này, một chiếc Omoda 5 đã bị bung hoàn toàn trục sau khỏi xe khi đang lưu thông trên đường phố tại Johor Bahru, Malaysia. Dù không gây thương vong nào nhưng vụ việc đã gây ra nhiều tranh luận về chất lượng khung gầm mẫu xe này tại các thị trường đang bán mẫu xe tương tự.

Trước đó, Chery cũng đã thực hiện đợt triệu hồi với lỗi tương tự đối với 600 xe Omoda 5 tại Malaysia.

Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo đã bán chính thức Omoda C5 từ cuối năm 2024, sau đó bổ sung các phiên bản Hybrid (SHS-H) vào đầu năm 2026, với nguồn nhập khẩu từ Indonesia.