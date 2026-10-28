Ocean City sở hữu nhà xứng tầm với lợi thế chủ động hoàn toàn lãi suất vay

Một ngôi nhà đáng sở hữu không chỉ đáp ứng kỳ vọng sống mà còn cần đi cùng phương án tài chính phù hợp, giúp gia đình an tâm tận hưởng chất lượng sống lâu dài.

Tại Ocean City, phía Đông Thủ đô, chính sách “Mua nhà Vinhomes không lo lãi suất” với mức lãi vay ưu đãi 3%/năm trong 18 tháng hoặc khóa trần 9%/năm trong 60 tháng giúp người mua chủ động về chi phí vốn, giảm áp lực trước biến động lãi suất và hoạch định kế hoạch tài chính dài hạn.

Đa dạng gói hỗ trợ phù hợp kế hoạch riêng của từng gia đình

Với nhiều gia đình, quyết định đổi nhà không chỉ phụ thuộc vào số tiền tích lũy hiện có, mà còn ở khả năng duy trì chất lượng sống sau khi mua. Ngân sách học tập của con, nguồn vốn kinh doanh hay khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ đều cần được tính toán. Một ngôi nhà xứng đáng sở hữu vì thế cần song hành với phương án tài chính rõ ràng, giúp gia chủ an tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Chương trình “Mua nhà Vinhomes không lo lãi suất” được thiết kế để tạo “vùng đệm an toàn” đó cho người mua nhà. Theo đó, tùy theo kế hoạch phân bổ dòng tiền, khách hàng có thể lựa chọn gói lãi suất 3%/năm trong 18 tháng hoặc gói cố định lãi suất 9%/năm trong 60 tháng, cho khoản vay lên tới 70% giá trị căn nhà. Khi lãi suất ngân hàng vượt mức cam kết của gói đã chọn, chủ đầu tư chi trả phần chênh lệch.

Các lựa chọn hỗ trợ lãi suất giúp người mua xây dựng phương án sở hữu nhà phù hợp với dòng tiền và kế hoạch gia đình.

Với người dự kiến thu xếp được nguồn tiền trong thời gian ngắn, như bán được tài sản cũ, đáo hạn tiết tiệm, thu hồi nợ hoặc nhận lợi tức đầu tư… gói 18 tháng tạo lợi thế nhờ mức lãi suất chỉ 3%/năm.

Chẳng hạn, với dư nợ giả định 2 tỷ đồng, lãi suất 3%/năm tương ứng khoảng 60 triệu đồng tiền lãi mỗi năm, bình quân 5 triệu đồng mỗi tháng. Nếu vay thương mại thông thường với mức lãi suất khoảng 11 - 12%/năm, tiền lãi cho khoản 2 tỷ đồng đã tiêu tốn khoảng 18 - 20 triệu đồng mỗi tháng.

Mức chênh lệch lên tới 4 lần này cho thấy lợi ích thiết thực mà gói ưu đãi lãi suất 3%/năm mà Vinhomes mang lại. Phần chi phí lãi vay được tiết giảm có thể giúp gia đình dành thêm nguồn lực cho việc hoàn thiện nội thất, chuẩn bị chuyển nhà hoặc duy trì hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, gói 60 tháng phù hợp với khách hàng cần thời gian dài hơn để cân đối nguồn tiền. Mức trần 9%/năm giúp người mua xác định giới hạn lãi suất trong suốt nửa thập kỷ, tạo cơ sở xây dựng kế hoạch tài chính ổn định, tránh mọi rủi ro từ biến động thị trường.

Quỹ căn thấp tầng Ocean City trực tiếp từ chủ đầu tư chỉ còn dưới 5%

Sự vượt trội của gói giải pháp “Mua nhà Vinhomes không lo lãi suất” còn nằm ở chính sách hỗ trợ phí trả nợ trước hạn. Trong suốt thời gian được hưởng ưu đãi lãi suất, khách hàng nếu thu xếp được tài chính có thể trả bớt hoặc tất toán toàn bộ khoản vay mà không phải chịu các khoản phạt vi phạm hợp đồng tín dụng.

Chi phí có thể hoạch định, chất sống có thể trải nghiệm

Lợi thế tài chính càng phát huy ý nghĩa khi ngôi nhà đáp ứng nhu cầu sống thực tế. Ocean City có quy mô gần 1.200 ha, cộng đồng gần 150.000 cư dân cùng hệ tiện ích đẳng cấp phục vụ đời sống thường nhật. Người mua có thể trực tiếp khảo sát môi trường sống, đánh giá mức độ phù hợp với nhu cầu gia đình trước khi đưa ra quyết định.Với gia đình nhiều thế hệ, chất lượng sống được tạo nên từ những hành trình quen thuộc mỗi ngày. Con đến trường, ông bà đi dạo, cha mẹ tập luyện hay mua sắm sau giờ làm. Khi nhiều nhu cầu được đáp ứng trong cùng một đại đô thị, các thành viên có thêm lựa chọn tổ chức thời gian và giảm bớt sự phụ thuộc vào những điểm đến cách xa nơi ở.

Vinschool và VinUni mang đến lựa chọn giáo dục, học thuật chất lượng quốc tế; Vinmec Ocean Park 2 tạo điểm tựa cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Hệ thống công viên, biển hồ và tiện ích thể thao mở rộng không gian vận động, giải trí của gia đình ra khỏi phạm vi ngôi nhà. Trong khi đó, Vincom Mega Mall, Grand World và VinWonders đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí cho cả gia đình ngay tại nơi ở.

Hạ tầng kết nối của khu Đông Thủ đô ngày càng hoàn thiện tiếp tục gia tăng lợi thế cho tài sản dài hạn tại Ocean City. Vành đai 4, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi và bộ đôi metro số 8, 14 đang được triển khai, tạo thêm hướng tiếp cận nội đô và mở rộng các hành trình liên vùng cho cư dân Ocean City.

Không gian sống hiện hữu cùng lực đẩy hạ tầng gia tăng giá trị Ocean City trong dài hạn.

Với những gia đình đang cân nhắc nâng cấp nơi ở, chính sách “đóng băng” lãi suất lên tới 5 năm của Vinhomes giúp chuyển mong muốn ấy thành kế hoạch cụ thể. Lựa chọn đúng căn nhà cùng gói hỗ trợ phù hợp sẽ giúp người mua sở hữu những tài sản xứng tầm, giàu dư địa tăng trưởng, tận hưởng chất sống đẳng cấp tại Ocean City, đồng thời duy trì sự chủ động tài chính trong dài hạn.