Subaru Outback tại Việt Nam giảm giá "siêu khủng" hơn 500 triệu đồng, 

Video: Subaru Outback, hơi dị dị nhưng siêu cứng.

Để thanh lý hàng tồn kho, Motor Image Việt Nam (MIV) - nhà phân phối chính thức xe Subaru tại Việt Nam đã tung ra mức giá ưu đãi 1,696 tỉ đồng trong tháng 1/2025, tức giảm 403 triệu đồng so với niêm yết (2,099 tỷ đồng).

Tuy nhiên, theo khảo sát tại môt một số đại lý khu vực Hà Nội và TP HCM mức đang chào bán Subaru Outback 2023 giảm giá chỉ còn 1,599 tỷ đồng, tức giảm tới 500 triệu đồng. Sau giảm, Subaru Outback cuối cùng đã có giá tiệm cận mẫu SUV lớn nhất của Hyundai (đồng thời có kích thước nhỉnh hơn) là Palisade 6-7 chỗ (giá từ 1,469-1,589 tỷ đồng).

Trước đó, Subaru Outback tại Việt Nam dù nằm trong nhóm xe phổ thông nhưng có mức giá tương đương xe sang như Mercedes-Benz GLC (GLC 200 từ 1,909-2,299 tỷ đồng), BMW X3 (từ 1,795 tỷ đồng). Một phần lý do là mẫu xe này được nhập khẩu từ Nhật Bản, khác với đa số xe nhập khẩu trên thị trường đến từ các nước Đông Nam Á khác do đó có lợi về thuế hơn. Do đó, có thể nói, Outback gần như không có đối thủ trực tiếp ở thị trường Việt Nam.

Subaru Outback đang mở bán tại thị trường ô tô Việt Nam hiện nay là mô hình nâng cấp giữa vòng đời, được cập nhật vào tháng 4/2023. Đến nay, xe chưa trải qua thêm bất kỳ lần nâng cấp hay bổ sung trang bị nào. Do đó, những chiếc Outback 2023 về cơ bản không khác xe 2024 và 2025 cả về thiết kế cũng như trang bị động cơ

Theo đó, xe sở hữu các số đo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.870 x 1.875 x 1.675 (mm), trục dài cơ sở đạt 2.745 mm. Các trang bị đáng chú ý trên Outback có thể kể đến cụm đèn chiếu sáng LED bật/tắt tự động, đèn hậu LED, giá nóc, ốp nhựa lớn ở dưới để đáp ứng nhu cầu chạy địa hình, Apple CarPlay/Android Auto không dây, Âm thanh Harman Kardon 11 loa kèm subwoofer và âm-li 8 kênh, Kết nối USB-C...

Động cơ xe SUV Subaru Outback 2023 là cỗ máy xăng 2,5 lít hút khí tự nhiên, sinh công suất 166 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm. Sức mạnh truyền đến 4 bánh thông qua hộp số CVT. Xe còn được trang bị X-Mode cải tiến với tính năng Auto Restore (Tự động khôi phục), cho phép chuyển sang “chế độ chờ” khi xe di chuyển với vận tốc trên 40km/h và sau đó sẽ được kích hoạt lại khi xe chạy ở vận tốc dưới 35km/h.

Công nghệ an toàn trên Subaru Outback 2023 được đánh giá cao với gói EyeSight 4.0, bao gồm nhiều tính năng tiên tiến như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh tự động (cả khi tiến và lùi), hỗ trợ giữ làn đường (có định tâm làn đường) hay ga tự động thích ứng...