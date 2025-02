Rolls-Royce ra mắt xe siêu sang Black Badge Spectre đặc biệt

Rolls-Royce Black Badge Spectre đặc biệt là mẫu xe mạnh nhất trong lịch sử thương hiệu và cũng là chiếc Rolls-Royce chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên mang phong cách Black Badge. Thiết kế của Rolls-Royce Spectre Black Badge chạy điện không thay đổi nhiều so với bản tiêu chuẩn nhưng vẫn mang đậm phong cách thể thao đặc trưng của dòng Black Badge. Ngoại thất của xe nổi bật với các chi tiết tối màu mang vẻ đẹp bí ẩn như: biểu tượng Spirit of Ecstasy, viền lưới tản nhiệt, viền cửa sổ và tay nắm cửa, đi cùng bộ mâm hợp kim nhôm đúc kích thước 23 inch mới có thể tùy biến giữa tông đen tuyền hoặc hai màu tương phản. Rolls-Royce Spectre Black Badge còn được bổ sung hàng loạt tông màu ngoại thất mới cùng nắp ca pô tương phản. Ngoài các tùy chọn đường coachline trên thân xe và chắn bùn hiện có, chủ sở hữu có thể bổ sung đường coachline ‘waft’, được đặt ở nửa dưới của chiếc coupe. Về nội thất, bên trong khoang cabin của Rolls-Royce Black Badge Spectre nổi bật với tông màu đen huyền bí và sang trọng. Xe có: bậc cửa phát sáng Black Badge; bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số có thể được cá nhân hóa với các chủ đề Vivid Grellow, Neon Nights, Cyan Fire, Ultraviolet và Synth Wave thông qua ứng dụng SPIRIT. Khu vực bảng taplo cũng được trang trí với huy hiệu Black Badge vô cực cùng 5.500 "ngôi sao" trên'bầu trời đen Piano Black. Các chi tiết trên xe đều được chế tác tỉ mỉ từ chất liệu da cao cấp, kết hợp cùng gỗ Bolivar. Spectre Black Badge được trang bị hai mô-tơ điện cho công suất tối đa lên tới 650 mã lực và mô-men xoắn 1.075 Nm, vượt xa phiên bản Spectre tiêu chuẩn (577 mã lực và 900 Nm). Tuy nhiên, Rolls-Royce không cung cấp toàn bộ công suất và mô-men xoắn cùng một lúc. Nếu muốn tận dụng tối đa 650 mã lực, người lái cần kích hoạt chế độ Infinity Mode thông qua một nút bấm trên vô-lăng. Chế độ này giúp xe phản hồi chân ga nhanh hơn và trực tiếp hơn. Trong khi đó, nếu muốn khai thác mô-men xoắn cực đại 1.075 Nm, người dùng phải chọn chế độ Spirited Mode - một dạng Launch Control dành cho giới siêu giàu. Khi xe đứng yên, tài xế phải đồng thời đạp phanh và ga hết cỡ để kích hoạt chế độ này. Khi hệ thống báo sẵn sàng, Spectre Black Badge có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 4,1 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với bản tiêu chuẩn. Rolls-Royce không công bố thông số cụ thể về pin, nên khả năng xe vẫn được trang bị bộ pin lithium-ion 102 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 446 km sau mỗi lần sạc đầy. Không chỉ cải thiện hiệu suất, hệ thống treo, khung gầm của xe cũng được nâng cấp đáng kể. Mức giá xe Rolls-Royce Black Badge Spectre chưa công bố, nhưng dù chưa ra mắt nhưng xe đã được nhiều khách hàng VIP đặt hàng trước. Tại Việt Nam, phiên bản tiêu chuẩn của Spectre có giá từ 18 tỷ đồng. Video: Rolls-Royce ra mắt xe siêu sang Black Badge Spectre đặc biệt.

