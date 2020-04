Piaggio Liberty phiên bản 50cc chỉ 39,9 triệu tại Việt Nam

Mới đây, Piaggio Việt Nam đã bất ngờ giới thiệu mẫu xe tay ga cao cấp Liberty phiên bản 50cc tới công chúng trong nước. So với phiên bản 125cc, phiên bản Piaggio Liberty 50cc mới không có quá nhiều sự khác biệt về thiết kế. Điểm thay đổi chủ yếu nằm ở động cơ 3 van với thể tích xy-lanh chỉ 50cc lần đầu tiên được áp dụng. Liberty 50cc sở hữu thiết kế thanh lịch đậm chất Ý. Thiết kế nổi bật của yếm trước được khắc họa nhờ tạo hình đường nét mạnh mẽ, cá tính. Thanh chắn bùn được thiết kế hạ thấp sát bánh xe tạo cảm giác chắc chắn, thiết kế vành xe 7 chấu mang đến cho xe ga Piaggio Liberty 50cc mới sự trẻ trung, cá tính. Từng chi tiết từ ống xả tới thiết kế bên trong của vỏ động cơ cho tới bầu lọc gió, đều được phát triển cải tiến nhằm mang lại sự thoải mái và trải nghiệm lái mượt mà đồng thời giúp giảm tiếng ồn. Mặt đồng hồ là một sự pha trộn hoàn hảo của phong cách và công nghệ với màn hình điện tử LCD hiện đại. Cốp của Liberty 50cc khá rộng rãi với khả năng đựng vừa một mũ bảo hiểm có kính. Chiều cao của yên xe được hạ thấp xuống dưới 790 mm. Piaggio Liberty 50cc được trang bị phanh đĩa bánh trước. Hệ thống phanh sử dụng đĩa phanh thép đường kính 240 mm ở bánh trước và phanh tang trống đường kính 140 mm ở bánh sau. Liberty 50cc được trang bị động cơ iGet 3 van, phun xăng điện tử. Động cơ iGet đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4 châu Âu, dù tiêu chuẩn khí thải cho động cơ 50cc tại Việt Nam chỉ là EU2. Động cơ 50cc tích hợp công nghệ phun xăng điện tử và hệ thống phối khí 3 van (2 ống hút, 1 ống xả), được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. "Chúng tôi rất vui mừng được ra mắt Liberty 50cc mới là mẫu xe trang bị động cơ 50cc đầu tiên của tập đoàn Piaggio tại Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển, Tập đoàn Piaggio đã đóng vai trò tiên phong dẫn đầu châu Âu trong phân khúc xe tay ga động cơ 50cc." Ông Mickeal Orain, Giám đốc phụ trách thị trường Việt Nam của Piaggio chia sẻ . Danh mục sản phẩm của Piaggio sở hữu hơn 15 mẫu xe động cơ 50cc với không dưới 25 phiên bản khác nhau đến từ các thương hiệu Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Derbi và Scarabeo. Liberty 50cc mới là mẫu xe dành cho những bạn trẻ tìm kiếm sự khác biệt và chất cá tính riêng. Liberty 50cc mới cũng dành cho các khách hàng tìm kiếm một phương tiện cao cấp và an toàn cho các quãng đường di chuyển ngắn hàng ngày. Mức giá xe Piaggio Liberty 50cc tại Việt Nam chỉ 39,9 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với bản 125cc. Video: Chi tiết xe ga Piaggio Liberty phiên bản 50cc mới.

