Những lưu ý khi trang trí ôtô đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Video: Nhu cầu chăm sóc bảo dưỡng xe đón Tết tăng cao (HTV7).

Trang trí ôtô chơi Tết không chỉ là một cách thể hiện sự độc đáo và gu thẩm mỹ của chủ xe, mà còn mang yếu tố phong thủy, đem lại may mắn và bình an trong năm mới. Tuy nhiên, việc trang trí cần được thực hiện đúng cách để đảm bảo tính an toàn và hợp lý.