Loạt ôtô Mitsubishi tại Việt Nam đang được giảm đến 55 triệu đồng

Video: Chọn Haval Jolion hay Mitsubishi Xforce tại Việt Nam.

Trong tháng 4/2025 này, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục kết hợp cùng hệ thống nhà phân phối trên toàn quốc để triển khai chương trình ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ cùng hàng loạt quà tặng khác cho các mẫu xe của mình.

Cụ thể, dòng xe Mitsubishi Xpander được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ ở cả 3 bản MT, AT và AT Premium với giá trị lần lượt 28 triệu, 30 triệu, 33 triệu đồng. Bên cạnh đó, bản MT còn được tặng thêm camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Bản AT có quà tặng là 1 phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng. Trong khi đó, bản AT Premium được tặng kèm camera toàn cảnh 360 độ trị giá 20 triệu đồng. Tổng giá trị khuyến mại của mẫu MPV cỡ nhỏ này lên đến 53 triệu đồng. Chương trình ưu đãi của Mitsubishi Xpander Cross giống hệt với Xpander AT Premium nhưng có tổng giá trị 55 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ ở cả 3 bản MT, AT và AT Premium với giá trị lần lượt 28 triệu, 30 triệu, 33 triệu đồng.

Tiếp theo là Mitsubishi Xforce với ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ ở 3 bản Exceed, Premium và Ultimate. Giá trị ưu đãi lệ phí trước bạ của 3 bản này dao động từ 32 - 35,5 triệu đồng.

Với dòng xe Mitsubishi Triton, hãng cũng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ ở 3 bản 2WD AT GLX, 2WD AT Premium và 4WD AT Athlete. Ngoài ưu đãi lệ phí trước bạ giúp khách hàng tiết kiệm số tiền từ 20 - 28 triệu đồng, dòng xe bán tải này còn đi kèm quà tặng trị giá 10 triệu đồng.

Cuối cùng là Mitsubishi Attrage với ưu đãi 100% lệ phí trước bạ ở bản MT, trị giá 38 triệu đồng. Thêm vào đó là 1 phiếu nhiên liệu 8 triệu và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Trong khi đó, bản CVT Premium của mẫu sedan hạng B này được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương 24,5 triệu đồng, tặng kèm 1 phiếu nhiên liệu 20 triệu và 1 ăng ten vây cá trị giá 1,5 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce với ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ ở 3 bản Exceed, Premium và Ultimate.

Mitsubishi không phải là hãng duy nhất hiện đang chạy chương trình ưu đãi cho các mẫu xe trong tháng 4/2025 này. Bên cạnh Mitsubishi, còn có Toyota với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho 4 mẫu xe, bao gồm Vios, Yaris Cross, Veloz Cross và Avanza Premio với giá trị từ 23 - 38 triệu đồng.

Trong khi đó, Hyundai giảm giá lên đến 75 triệu đồng cho 5 dòng xe Grand i10 Sedan, Accent, Elantra, Custin, Stargazer X và Santa Fe. Với dòng SUV cỡ lớn Palisade, Hyundai hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với giá trị từ 73 - 95 triệu đồng, tùy phiên bản và địa điểm đăng ký.

Tương tự như vậy, Suzuki cũng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho 2 dòng xe XL7 và Jimny với giá trị từ 30 - 60 triệu đồng. Geely mới gia nhập Việt Nam không nằm ngoài cuộc với chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho dòng xe Coolray, tương đương 27 - 31 triệu đồng. Trong khi đó, Mazda giảm 30 - 35 triệu đồng cho dòng xe CX-5, đưa giá xuống còn 714 - 839 triệu đồng. Subaru "chơi lớn" hơn khi giảm giá từ 140 - 200 triệu đồng cho dòng xe Forester và 69 triệu đồng cho Crosstrek.