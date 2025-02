Koenigsegg Jesko khủng "made in Vietnam" động cơ Toyota cũ gây sốc

Nhết TV là một nhóm YouTuber người Việt nổi tiếng với những dự án chế tạo siêu xe bản sao. Trong thời gian qua, nhóm YouTuber này đã cho ra mắt những chiếc siêu xe bản sao ấn tượng như Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari và Pagani Huayra. Mới đây, Nhết TV lại một lần nữa khiến người xem trầm trồ khi hoàn thiện chiếc siêu xe Koenigsegg Jesko khủng tự chế. Được biết, nhóm YouTuber trẻ tuổi đã mất cả một năm mới hoàn thành dự án này. Đầu tiên, Nhết TV tạo ra phần khung xương bên trong của chiếc siêu xe Koenigsegg Jesko bản sao khá kỳ công. Sau đó, nhóm YouTuber này dùng nguyên mẫu bằng đất sét với tỷ lệ 1:1 để chế tạo phần thân vỏ từ sợi thủy tinh cho xe. Chưa dừng ở đó, Nhết TV còn dựng cả phần khung gầm bằng thép "hàng thửa" cho chiếc siêu xe bản sao một cách đầy tinh tế. Hệ thống treo độc lập hoàn toàn cũng là sản phẩm do nhóm YouTuber này thiết kế. Để thử nghiệm độ bền, nhóm YouTuber đã thả phần khung từ trên cao xuống. Kết quả là Nhết TV đã tạo ra một bản sao với thiết kế không khác biệt nhiều so với siêu xe Koenigsegg Jesko hàng thật. Bước tiếp theo là tìm động cơ cho chiếc siêu xe bản sao. Nhóm YouTuber này đã dùng động cơ của một chiếc Toyota Corona thế hệ thứ 9, còn được biết đến dưới cái tên Carina E, với giá chỉ khoảng 2,5 triệu đồng để lắp cho chiếc Koenigsegg Jesko bản sao. Không chỉ động cơ, Nhết TV còn làm lại cả hộp số và những bộ phận cơ khí quan trọng khác của một chiếc xe. Động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.8L của Toyota Corona được đặt ở vị trí giữa bên trong khung gầm "hàng thửa". Sức mạnh động cơ không thể nào sánh với mức 1.600 mã lực của cỗ máy V8, tăng áp kép, dung tích 5.0L trên Koenigsegg Jesko hàng thật. Tuy nhiên, động cơ này là một lựa chọn chẳng những rẻ mà còn đáng tin cậy. Chiếc siêu xe Koenigsegg Jesko bản sao của nhóm YouTuber người Việt được sơn màu đỏ tươi với những điểm nhấn màu trắng, xanh và đen. Để càng giống hàng thật càng tốt, Nhết TV đã lắp thêm bộ đèn pha và đèn hậu tự chế cho xe. Những bộ phận khí động lực học cỡ lớn của Koenigsegg Jesko Attack cũng được chế tạo để lắp lên xe sao cho giống như bản thật. Bên cạnh đó là đĩa phanh giả với cùm phanh màu xanh lá. Chưa dừng lại, nhóm YouTuber này còn tự chế tạo những chi tiết có thể đóng/mở như cửa cánh bướm, nắp ca-pô và nắp cốp sau hình vỏ sò. Đây là một trong những việc khó nhất khi chế tạo một chiếc xe bản sao, đặc biệt với những ai không có kinh nghiệm trong mảng sản xuất ô tô. Giai đoạn cuối cùng của dự án là lắp nội thất cho chiếc siêu xe bản sao. Nội thất của xe tất nhiên được làm từ nhựa và màn hình rẻ tiền nhưng vẫn có thiết kế khá giống với Koenigsegg Jesko hàng thật. Ngoài ra, chiếc hypercar Koenigsegg Jesko Attack tự chế này còn được trang bị ghế thể thao bọc màu xanh nhạt và khâu quả trám. Trong khi đó, cụm điều khiển trung tâm đi kèm 2 giá đựng ly. Theo Nhết TV, chiếc siêu xe Koenigsegg Jesko bản sao này không được chế tạo với mục đích thương mại hay lưu thông trên đường phố vì thiếu những tính năng an toàn cơ bản. Tuy nhiên, đây vẫn là một dự án ấn tượng, giúp nhóm YouTuber này thu hút hàng triệu lượt view trên các nền tảng mạng xã hội. Việc nhóm YouTuber này tái tạo lại mẫu xe Koenigsegg Jesko, dù chưa hoàn thiện, nhưng đã chứng tỏ tài năng và đam mê sáng tạo của những người trẻ yêu thích độ xe tại Việt Nam. Video: Xem Koenigsegg Jesko "made in Vietnam" từ động cơ Toyota cũ.

Nhết TV là một nhóm YouTuber người Việt nổi tiếng với những dự án chế tạo siêu xe bản sao. Trong thời gian qua, nhóm YouTuber này đã cho ra mắt những chiếc siêu xe bản sao ấn tượng như Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari và Pagani Huayra. Mới đây, Nhết TV lại một lần nữa khiến người xem trầm trồ khi hoàn thiện chiếc siêu xe Koenigsegg Jesko khủng tự chế. Được biết, nhóm YouTuber trẻ tuổi đã mất cả một năm mới hoàn thành dự án này. Đầu tiên, Nhết TV tạo ra phần khung xương bên trong của chiếc siêu xe Koenigsegg Jesko bản sao khá kỳ công. Sau đó, nhóm YouTuber này dùng nguyên mẫu bằng đất sét với tỷ lệ 1:1 để chế tạo phần thân vỏ từ sợi thủy tinh cho xe. Chưa dừng ở đó, Nhết TV còn dựng cả phần khung gầm bằng thép "hàng thửa" cho chiếc siêu xe bản sao một cách đầy tinh tế. Hệ thống treo độc lập hoàn toàn cũng là sản phẩm do nhóm YouTuber này thiết kế. Để thử nghiệm độ bền, nhóm YouTuber đã thả phần khung từ trên cao xuống. Kết quả là Nhết TV đã tạo ra một bản sao với thiết kế không khác biệt nhiều so với siêu xe Koenigsegg Jesko hàng thật. Bước tiếp theo là tìm động cơ cho chiếc siêu xe bản sao. Nhóm YouTuber này đã dùng động cơ của một chiếc Toyota Corona thế hệ thứ 9, còn được biết đến dưới cái tên Carina E, với giá chỉ khoảng 2,5 triệu đồng để lắp cho chiếc Koenigsegg Jesko bản sao. Không chỉ động cơ, Nhết TV còn làm lại cả hộp số và những bộ phận cơ khí quan trọng khác của một chiếc xe. Động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.8L của Toyota Corona được đặt ở vị trí giữa bên trong khung gầm "hàng thửa". Sức mạnh động cơ không thể nào sánh với mức 1.600 mã lực của cỗ máy V8, tăng áp kép, dung tích 5.0L trên Koenigsegg Jesko hàng thật. Tuy nhiên, động cơ này là một lựa chọn chẳng những rẻ mà còn đáng tin cậy. Chiếc siêu xe Koenigsegg Jesko bản sao của nhóm YouTuber người Việt được sơn màu đỏ tươi với những điểm nhấn màu trắng, xanh và đen. Để càng giống hàng thật càng tốt, Nhết TV đã lắp thêm bộ đèn pha và đèn hậu tự chế cho xe. Những bộ phận khí động lực học cỡ lớn của Koenigsegg Jesko Attack cũng được chế tạo để lắp lên xe sao cho giống như bản thật. Bên cạnh đó là đĩa phanh giả với cùm phanh màu xanh lá. Chưa dừng lại, nhóm YouTuber này còn tự chế tạo những chi tiết có thể đóng/mở như cửa cánh bướm, nắp ca-pô và nắp cốp sau hình vỏ sò. Đây là một trong những việc khó nhất khi chế tạo một chiếc xe bản sao, đặc biệt với những ai không có kinh nghiệm trong mảng sản xuất ô tô. Giai đoạn cuối cùng của dự án là lắp nội thất cho chiếc siêu xe bản sao. Nội thất của xe tất nhiên được làm từ nhựa và màn hình rẻ tiền nhưng vẫn có thiết kế khá giống với Koenigsegg Jesko hàng thật. Ngoài ra, chiếc hypercar Koenigsegg Jesko Attack tự chế này còn được trang bị ghế thể thao bọc màu xanh nhạt và khâu quả trám. Trong khi đó, cụm điều khiển trung tâm đi kèm 2 giá đựng ly. Theo Nhết TV, chiếc siêu xe Koenigsegg Jesko bản sao này không được chế tạo với mục đích thương mại hay lưu thông trên đường phố vì thiếu những tính năng an toàn cơ bản. Tuy nhiên, đây vẫn là một dự án ấn tượng, giúp nhóm YouTuber này thu hút hàng triệu lượt view trên các nền tảng mạng xã hội. Việc nhóm YouTuber này tái tạo lại mẫu xe Koenigsegg Jesko, dù chưa hoàn thiện, nhưng đã chứng tỏ tài năng và đam mê sáng tạo của những người trẻ yêu thích độ xe tại Việt Nam. Video: Xem Koenigsegg Jesko "made in Vietnam" từ động cơ Toyota cũ.