Jeep Grand Cherokee L 2021 từ 886 triệu đồng, sắp về Việt Nam

Phiên bản của mẫu xe SUV Jeep Grand Cherokee L 2021 mới tiêu chuẩn được trang trí gói Laredo bao gồm đèn LED, mâm xe bằng nhôm 18 inch và các phụ kiện đồng màu thân xe. Di chuyển vào cabin, người lái sẽ tìm thấy màn hình kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình hệ thống thông tin giải trí 8,4 inch. Mẫu xe còn được trang bị vô-lăng bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế thứ ba gập bằng tay. Các trang bị nổi bật khác bao gồm hệ thống âm thanh 6 loa, hệ thống khóa/mở cửa xe thông minh, hệ thống điều hòa không khí 2 vùng tự động. Về mặt an toàn, mẫu xe SUV Jeep Grand Cherokee L được trang bị một loạt hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng Stop&Go, giám sát điểm mù, cảnh báo va chạm ở tốc độ tối đa tích hợp phanh chủ động và tính năng phát hiện người đi bộ / đi xe đạp. Jeep cũng cung cấp cho khách hàng các tính năng an toàn nổi bật khác gồm hỗ trợ đỗ xe khi sau, cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau, cảnh báo chệch làn đường với hỗ trợ giữ làn đường. Sức mạnh được cung cấp cho Grand Cherokee L bởi động cơ Pentastar V6 3.6 lít, sản sinh công suất 290 mã lực và mô-men xoắn 348 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn. Hệ dẫn động 4WD là tùy chọn hiện chưa được công bố giá. Di chuyển lên một hạng là phiên bản Grand Cherokee L Limited. Phiên bản này có mức giá tăng vọt so với bản tiêu chuẩn ở mức 45.490 USD (khoảng 1,047 tỷ đồng). Nhờ đó, chiếc SUV sở hữu giao diện đặc sắc hơn với lưới tản nhiệt đẳng cấp hơn, cốp điện, hệ thống đèn pha thông minh. Xe cũng có đèn sương mù LED và hệ thống khởi động từ xa. Về nội thất, phiên bản Limited bổ sung thêm chất liệu da Capri sang trọng. Ghế hành khách chỉnh điện/nhớ ghế và sưởi ghế được trang bị cho 2 hàng ghế đầu. Khách hàng cũng sẽ sở hữu vô lăng bọc da có sưởi, gương chiếu hậu tự động làm mờ, đèn nội thất. Đặc biệt, phiên bản này cung cấp bộ mở cửa garage đa năng từ xa và ổ cắm điện 115 volt. Những khách hàng tìm kiếm sự sang trọng hơn có thể chọn mức giá xe Jeep Grand Cherokee L Overland bán ra khoảng 56.490 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng). Phiên bản mang đến giao diện phía trước độc đáo, hệ thống đèn LED cao cấp và cửa sổ trời toàn cảnh. Mẫu xe còn có các điểm nhấn mạ crôm sáng, gạt mưa cảm biến, đàm thoại rảnh tay và la-zăng nhôm 20 inch. Nội thất được nâng cấp với ghế bọc da Nappa đục lỗ có tính năng sưởi và thông gió phía trước. Trang trí ốp gỗ và hệ thống đèn nội thất năm màu làm tăng nét sang trọng bên trong xe. Làm tròn những điểm nổi bật là băng ghế thứ ba có thể gập điện, định vị GPS và hệ thống âm thanh Alpine 9 loa với một loa siêu trầm. Đặc biệt, phiên bản Overland sở hữu hệ thống treo khí nén với giảm xóc thích ứng. Người mua cũng có thể lựa chọn động cơ HEMI V8 5.7 lít, sản sinh công suất 357 mã lực và mô-men xoắn 520 Nm. Grand Cherokee L Summit là “trùm cuối” của dải sản phẩm với giá bắt đầu từ 60.490 USD (khoảng 1,4 tỷ đồng). Ngoại hình xe được sửa đổi nhẹ với phần nóc mái đen bóng. các điểm nhấn mạ chrome bạch kim tăng vẻ cứng cáp và cao cấp cho ngoại thất xe Nội thất xe đạt đến sự cao cấp như các dòng xe sang với ghế bọc da Nappa chần bông, ghế chỉnh điện 12 hướng với các chức năng nhớ ghế và sưởi, thông gió và massage. Những điểm nổi bật khác bao gồm hệ thống kiểm soát khí hậu tự động bốn vùng. Bệ điều khiển trung tâm cho hàng ghế thứ hai và hệ thống thông tin giải trí 10,1 inch lớn hơn với định vị GPS là các trang bị đáng giá trên xe. Phiên bản hàng đầu đi kèm với các hệ thống hỗ trợ lái xe bổ sung bao gồm phát hiện tài xế buồn ngủ, nhận dạng biển báo giao thông, hỗ trợ đỗ xe song song / vuông góc và camera quan sát xung quanh 360 °. Video: Jeep chính thức công bố mẫu xe Grand Cherokee L 2021.

Phiên bản của mẫu xe SUV Jeep Grand Cherokee L 2021 mới tiêu chuẩn được trang trí gói Laredo bao gồm đèn LED, mâm xe bằng nhôm 18 inch và các phụ kiện đồng màu thân xe. Di chuyển vào cabin, người lái sẽ tìm thấy màn hình kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình hệ thống thông tin giải trí 8,4 inch. Mẫu xe còn được trang bị vô-lăng bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế thứ ba gập bằng tay. Các trang bị nổi bật khác bao gồm hệ thống âm thanh 6 loa, hệ thống khóa/mở cửa xe thông minh, hệ thống điều hòa không khí 2 vùng tự động. Về mặt an toàn, mẫu xe SUV Jeep Grand Cherokee L được trang bị một loạt hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng Stop&Go, giám sát điểm mù, cảnh báo va chạm ở tốc độ tối đa tích hợp phanh chủ động và tính năng phát hiện người đi bộ / đi xe đạp. Jeep cũng cung cấp cho khách hàng các tính năng an toàn nổi bật khác gồm hỗ trợ đỗ xe khi sau, cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau, cảnh báo chệch làn đường với hỗ trợ giữ làn đường. Sức mạnh được cung cấp cho Grand Cherokee L bởi động cơ Pentastar V6 3.6 lít, sản sinh công suất 290 mã lực và mô-men xoắn 348 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn. Hệ dẫn động 4WD là tùy chọn hiện chưa được công bố giá. Di chuyển lên một hạng là phiên bản Grand Cherokee L Limited. Phiên bản này có mức giá tăng vọt so với bản tiêu chuẩn ở mức 45.490 USD (khoảng 1,047 tỷ đồng). Nhờ đó, chiếc SUV sở hữu giao diện đặc sắc hơn với lưới tản nhiệt đẳng cấp hơn, cốp điện, hệ thống đèn pha thông minh. Xe cũng có đèn sương mù LED và hệ thống khởi động từ xa. Về nội thất, phiên bản Limited bổ sung thêm chất liệu da Capri sang trọng. Ghế hành khách chỉnh điện/nhớ ghế và sưởi ghế được trang bị cho 2 hàng ghế đầu. Khách hàng cũng sẽ sở hữu vô lăng bọc da có sưởi, gương chiếu hậu tự động làm mờ, đèn nội thất. Đặc biệt, phiên bản này cung cấp bộ mở cửa garage đa năng từ xa và ổ cắm điện 115 volt. Những khách hàng tìm kiếm sự sang trọng hơn có thể chọn mức giá xe Jeep Grand Cherokee L Overland bán ra khoảng 56.490 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng). Phiên bản mang đến giao diện phía trước độc đáo, hệ thống đèn LED cao cấp và cửa sổ trời toàn cảnh. Mẫu xe còn có các điểm nhấn mạ crôm sáng, gạt mưa cảm biến, đàm thoại rảnh tay và la-zăng nhôm 20 inch. Nội thất được nâng cấp với ghế bọc da Nappa đục lỗ có tính năng sưởi và thông gió phía trước. Trang trí ốp gỗ và hệ thống đèn nội thất năm màu làm tăng nét sang trọng bên trong xe. Làm tròn những điểm nổi bật là băng ghế thứ ba có thể gập điện, định vị GPS và hệ thống âm thanh Alpine 9 loa với một loa siêu trầm. Đặc biệt, phiên bản Overland sở hữu hệ thống treo khí nén với giảm xóc thích ứng. Người mua cũng có thể lựa chọn động cơ HEMI V8 5.7 lít, sản sinh công suất 357 mã lực và mô-men xoắn 520 Nm. Grand Cherokee L Summit là “trùm cuối” của dải sản phẩm với giá bắt đầu từ 60.490 USD (khoảng 1,4 tỷ đồng). Ngoại hình xe được sửa đổi nhẹ với phần nóc mái đen bóng. các điểm nhấn mạ chrome bạch kim tăng vẻ cứng cáp và cao cấp cho ngoại thất xe Nội thất xe đạt đến sự cao cấp như các dòng xe sang với ghế bọc da Nappa chần bông, ghế chỉnh điện 12 hướng với các chức năng nhớ ghế và sưởi, thông gió và massage. Những điểm nổi bật khác bao gồm hệ thống kiểm soát khí hậu tự động bốn vùng. Bệ điều khiển trung tâm cho hàng ghế thứ hai và hệ thống thông tin giải trí 10,1 inch lớn hơn với định vị GPS là các trang bị đáng giá trên xe. Phiên bản hàng đầu đi kèm với các hệ thống hỗ trợ lái xe bổ sung bao gồm phát hiện tài xế buồn ngủ, nhận dạng biển báo giao thông, hỗ trợ đỗ xe song song / vuông góc và camera quan sát xung quanh 360 °. Video: Jeep chính thức công bố mẫu xe Grand Cherokee L 2021.