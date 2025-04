Hyundai Palisade 2026 bản 9 chỗ ra mắt Philippines, có về Việt Nam?

Với Hyundai Palisade 2026 bản 9 chỗ được ra mắt, biến mẫu SUV cỡ lớn này thành một lựa chọn thay thế tiềm năng trong phân khúc MPV tại một số quốc gia. Điều này giúp xe có thể đáp ứng các quy định về làn xe buýt tại Hàn Quốc và một số nước Đông Nam Á. So với phiên bản tiền nhiệm, mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2026 có chiều dài tăng thêm 65mm, đạt mức 5.060mm. Trong khi đó, chiều rộng và chiều cao vẫn giữ nguyên lần lượt là 1.980mm và 1.805mm. Đáng chú ý, chiều dài cơ sở cũng được mở rộng thêm 70mm, nâng tổng chiều dài cơ sở lên 2.970mm. Dù vẫn nhỏ hơn "người đồng hương" Kia Carnival (5.155mm chiều dài tổng thể và 3.090mm chiều dài cơ sở) nhưng nhờ thiết kế lại nội thất, Palisade 2026 có thể bố trí ghế ngồi theo dạng 3+3+3, cung cấp không gian cho 9 hành khách. Palisade 2026 được trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS). Xe có khả năng hỗ trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn trên các tuyến đường được nhận diện, cùng với kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Những tính năng này giúp nâng cao sự an toàn và tiện lợi khi vận hành xe trên đường dài. Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Hyundai Palisade 2026 là việc loại bỏ động cơ V6 truyền thống, thay thế bằng dòng động cơ 4 xi-lanh. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ tăng áp 2.5L, sản sinh công suất 281 mã lực và mô-men xoắn 422 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.5L với một mô-tơ điện 73 mã lực, tạo ra tổng công suất 334 mã lực. Đi kèm với hộp số tự động 6 cấp, phiên bản này trở thành mẫu xe chạy xăng mạnh nhất của Hyundai, với phạm vi hoạt động hơn 1.000 km mỗi lần đổ đầy bình. Dù có số xi-lanh ít hơn, động cơ mới vẫn cung cấp hiệu suất cao hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với phiên bản V6 trước đây. Hyundai Palisade 2026 cũng là mẫu xe đầu tiên của hãng được trang bị hệ thống treo thích ứng điều khiển điện tử (ECS). Hệ thống ESC này sử dụng dữ liệu từ camera, cảm biến và hệ thống định vị để giảm thiểu độ rung lắc theo phương ngang và phương dọc, giúp xe vận hành êm ái hơn trên nhiều địa hình khác nhau. Sau khi bắt đầu giao xe tại Hàn Quốc từ tháng 1/2024, Hyundai Palisade 2026 hiện đã chính thức mở bán tại Philippines từ ngày 1/4 và sẽ đến các quốc gia Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam. Dù mức giá xe Hyundai Palisade 2026 cụ thể chưa được công bố, mẫu SUV này hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe rộng rãi, mạnh mẽ và nhiều công nghệ tiên tiến. Video: Xem chi tiết xe SUV Hyundai Palisade 2026 mới.

Với Hyundai Palisade 2026 bản 9 chỗ được ra mắt, biến mẫu SUV cỡ lớn này thành một lựa chọn thay thế tiềm năng trong phân khúc MPV tại một số quốc gia. Điều này giúp xe có thể đáp ứng các quy định về làn xe buýt tại Hàn Quốc và một số nước Đông Nam Á. So với phiên bản tiền nhiệm, mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2026 có chiều dài tăng thêm 65mm, đạt mức 5.060mm. Trong khi đó, chiều rộng và chiều cao vẫn giữ nguyên lần lượt là 1.980mm và 1.805mm. Đáng chú ý, chiều dài cơ sở cũng được mở rộng thêm 70mm, nâng tổng chiều dài cơ sở lên 2.970mm. Dù vẫn nhỏ hơn "người đồng hương" Kia Carnival (5.155mm chiều dài tổng thể và 3.090mm chiều dài cơ sở) nhưng nhờ thiết kế lại nội thất, Palisade 2026 có thể bố trí ghế ngồi theo dạng 3+3+3, cung cấp không gian cho 9 hành khách. Palisade 2026 được trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS). Xe có khả năng hỗ trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn trên các tuyến đường được nhận diện, cùng với kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Những tính năng này giúp nâng cao sự an toàn và tiện lợi khi vận hành xe trên đường dài. Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Hyundai Palisade 2026 là việc loại bỏ động cơ V6 truyền thống, thay thế bằng dòng động cơ 4 xi-lanh. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ tăng áp 2.5L, sản sinh công suất 281 mã lực và mô-men xoắn 422 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.5L với một mô-tơ điện 73 mã lực, tạo ra tổng công suất 334 mã lực. Đi kèm với hộp số tự động 6 cấp, phiên bản này trở thành mẫu xe chạy xăng mạnh nhất của Hyundai, với phạm vi hoạt động hơn 1.000 km mỗi lần đổ đầy bình. Dù có số xi-lanh ít hơn, động cơ mới vẫn cung cấp hiệu suất cao hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với phiên bản V6 trước đây. Hyundai Palisade 2026 cũng là mẫu xe đầu tiên của hãng được trang bị hệ thống treo thích ứng điều khiển điện tử (ECS). Hệ thống ESC này sử dụng dữ liệu từ camera, cảm biến và hệ thống định vị để giảm thiểu độ rung lắc theo phương ngang và phương dọc, giúp xe vận hành êm ái hơn trên nhiều địa hình khác nhau. Sau khi bắt đầu giao xe tại Hàn Quốc từ tháng 1/2024, Hyundai Palisade 2026 hiện đã chính thức mở bán tại Philippines từ ngày 1/4 và sẽ đến các quốc gia Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam. Dù mức giá xe Hyundai Palisade 2026 cụ thể chưa được công bố, mẫu SUV này hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe rộng rãi, mạnh mẽ và nhiều công nghệ tiên tiến. Video: Xem chi tiết xe SUV Hyundai Palisade 2026 mới.