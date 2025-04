Ford Territory giảm còn 689 triệu đồng, “dọn kho” đón bản nâng cấp

Theo ghi nhận từ một đại lý Ford tại Hà Nội, mẫu Territory Trend (phiên bản tiêu chuẩn) hiện được chào bán với mức giá 689 triệu đồng, ưu đãi tới 70 triệu đồng so với giá niêm yết. Các phiên bản cao hơn cũng được ưu đãi sâu, từ 70 đến 80 triệu đồng tùy đại lý, tạo ra mức giá Ford Territory rẻ hơn cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Mazda CX-5. Động thái này được cho là để “dọn kho” chuẩn bị đón phiên bản mới. Bởi gần đây, nhiều người đã vô tình bắt gặp một chiếc Ford Territory 2025 xuất hiện trên đường phố Việt Nam trong tình trạng che chắn kĩ phần đầu và đuôi xe. Ford Việt Nam hiện chưa đưa ra xác nhận chính thức nào, trong khi phía các đại lý cũng đang khá kín tiếng. Chiếc Territory 2025 lộ diện tại Việt Nam có một vài điểm khác biệt so với xe đang bán tại thị trường Trung Quốc, nơi mẫu xe này có tên gọi Ford Equator Sport. Cụ thể, chi tiết ốp gương chiếu hậu và khu vực phía dưới đèn chiếu sáng được sơn cùng màu thân xe, thay vì sơn đen như bản quốc tế. Đây có thể là đặc điểm của phiên bản tiêu chuẩn, trong khi các biến thể cao hơn có thể giữ phong cách thiết kế tương đồng với xe tại Trung Quốc để tạo sự nổi bật. Về nội thất, khoang cabin của Territory 2025 dự kiến không thay đổi nhiều. Xe vẫn duy trì phong cách thiết kế hiện đại với cụm màn hình kép 12,3 inch đặt nổi, nối liền nhau. Các trang bị tiện nghi có khả năng được giữ nguyên, do đây là bản nâng cấp giữa vòng đời chứ không phải thế hệ hoàn toàn mới. Cung cấp sức mạnh cho Ford Territory 2025 tại Việt Nam nhiều khả năng vẫn là động cơ EcoBoost dung tích 1.5L, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này tạo ra công suất 168 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm. Dù sở hữu thiết kế hiện đại và không gian nội thất rộng rãi với chiều dài cơ sở 2.726 mm, Ford Territory vẫn chưa thể vượt qua Mazda CX-5 về doanh số. Trong năm 2024, CX-5 có doanh số đạt 14.781 chiếc, gấp gần hai lần so với Territory (8.125 xe). CX-5 hiện có mức giá khởi điểm 749 triệu đồng cùng nhiều phiên bản khác nhau, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Đầu tháng 12/2024, Ford đã từng điều chỉnh giá Territory giảm 40 triệu đồng cho toàn bộ các phiên bản, đưa mẫu xe này về khoảng giá 759-889 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giảm này chưa đủ để tạo sự bứt phá rõ rệt về doanh số. Video: Đánh giá chi tiết Ford Territory tại Việt Nam.

