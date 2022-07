Dân chơi Long An độ Honda Civic hạ gầm “dính đất” siêu cá tính

Chiếc Honda Civic độ phuộc hơi hạ gầm hàng hiếm tại Việt Nam này thuộc về Long An. Nếu nhìn sơ bên ngoài thì khó ai có thể biết được chủ nhân chiếc xe này đã độ lại những gì, dường như chủ sở hữu muốn giữ lại vẻ đẹp nguyên bản của xe. Phần body của xe không có quá nhiều nâng cấp. Ngoại trừ cản trước độ lại giống của Honda Civic Si của Mỹ, 2 hốc gió 2 bên to hơn trông gần giống với bản Typer R và lip hông được thay thế để xe trông thấp hơn nữa. Xe được trang bị bộ mâm 19 icnh. Điểm đáng chú ý trên chiếc Honda Civic độ lết đất này là bộ phuộc hơi nâng hạ gầm đến từ Feelair. Tại Việt Nam, số lượng người chơi xe dám trang bị bộ phuộc hơi này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân là do giá cao và khi bộ phuộc không may bị hỏng giữa đường thì xe sẽ không thể tiếp tục di chuyển. Chưa hết, khoang động cơ của xe cũng đã được độ lại với chất liệu titan, giúp khoang máy trông đẹp và sạch sẽ hơn. Theo đó, sức mạnh của chiếc sedan hạng C cũng được tăng lên đôi chút so với nguyên xe nguyên bản. Được biết, chiếc Honda Civic trông bài thuộc bản 1.8.Honda Civic tại Việt Nam sử dụng động hút khí tự nhiên dung tích 1,8 lít cho công suất 139 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 174 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp hợp hộp số vô cấp. Video: Honda Civic độ Type R, phuộc hơi nâng hạ gầm tại Việt Nam.

