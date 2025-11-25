Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nữ MC được mệnh danh 'nàng thơ Liên Quân' nhờ sở hữu vẻ ngoài đài các

Cộng đồng trẻ

Nữ MC được mệnh danh 'nàng thơ Liên Quân' nhờ sở hữu vẻ ngoài đài các

Sở hữu nhan sắc đài các, dịu dàng tựa 'nàng thơ', cô nàng MC Võ Phan Như Bình mang đến một làn gió thanh lịch và ngọt ngào cho sân khấu Liên Quân Mobile.

Trầm Phương
Trong dàn MC nữ xinh đẹp và tài năng của cộng đồng Esports Việt Nam, đặc biệt là tựa game Liên Quân Mobile, Võ Phan Như Bình là một gương mặt nổi bật để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. (Ảnh: IGNV)
Trong dàn MC nữ xinh đẹp và tài năng của cộng đồng Esports Việt Nam, đặc biệt là tựa game Liên Quân Mobile, Võ Phan Như Bình là một gương mặt nổi bật để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng được khán giả yêu mến không chỉ bởi khả năng dẫn dắt chuyên nghiệp mà còn nhờ vẻ ngoài đài các, dịu dàng cùng phong thái cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng được khán giả yêu mến không chỉ bởi khả năng dẫn dắt chuyên nghiệp mà còn nhờ vẻ ngoài đài các, dịu dàng cùng phong thái cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Với nhan sắc ngọt ngào, đường nét khuôn mặt thanh thoát và thần thái tự tin, Như Bình thường xuyên gây ấn tượng mạnh mẽ mỗi khi xuất hiện trên sân khấu các giải đấu lớn. Cô được cộng đồng game thủ ví như một "nàng thơ" của Esports Việt. (Ảnh: IGNV)
Với nhan sắc ngọt ngào, đường nét khuôn mặt thanh thoát và thần thái tự tin, Như Bình thường xuyên gây ấn tượng mạnh mẽ mỗi khi xuất hiện trên sân khấu các giải đấu lớn. Cô được cộng đồng game thủ ví như một "nàng thơ" của Esports Việt. (Ảnh: IGNV)
Đảm nhận vai trò dẫn dắt trong các giải đấu, Như Bình thể hiện sự biến hóa đa dạng trong phong cách, nhưng vẫn giữ được nét nữ tính, thanh lịch. (Ảnh: IGNV)
Đảm nhận vai trò dẫn dắt trong các giải đấu, Như Bình thể hiện sự biến hóa đa dạng trong phong cách, nhưng vẫn giữ được nét nữ tính, thanh lịch. (Ảnh: IGNV)
Trong một trận đấu gần đây, cô nàng xuất hiện với chiếc váy ôm sát màu kem với chi tiết tua rua và nhún bèo, tạo cảm giác nhẹ nhàng, mơ màng. Sự kết hợp giữa trang phục có kết cấu độc đáo, phụ kiện tinh tế mang đến nét đẹp dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút, nổi bật trên sân khấu.(Ảnh: IGNV)
Trong một trận đấu gần đây, cô nàng xuất hiện với chiếc váy ôm sát màu kem với chi tiết tua rua và nhún bèo, tạo cảm giác nhẹ nhàng, mơ màng. Sự kết hợp giữa trang phục có kết cấu độc đáo, phụ kiện tinh tế mang đến nét đẹp dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút, nổi bật trên sân khấu.(Ảnh: IGNV)
Một lần khác, Như Bình cá tính, sắc sảo hơn với thiết kế váy đen ngắn, kèm đai lưng bản lớn đính kim loại. Sự kết hợp này vẫn giữ được vẻ ngoài xinh xắn nhưng thêm phần mạnh mẽ, phù hợp với không khí sôi động của các sự kiện Esports.(Ảnh: IGNV)
Một lần khác, Như Bình cá tính, sắc sảo hơn với thiết kế váy đen ngắn, kèm đai lưng bản lớn đính kim loại. Sự kết hợp này vẫn giữ được vẻ ngoài xinh xắn nhưng thêm phần mạnh mẽ, phù hợp với không khí sôi động của các sự kiện Esports.(Ảnh: IGNV)
Dù ở phong cách nào, nữ MC vẫn toát lên vẻ đẹp ngọt ngào, tươi tắn, khiến cô luôn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)
Dù ở phong cách nào, nữ MC vẫn toát lên vẻ đẹp ngọt ngào, tươi tắn, khiến cô luôn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)
Võ Phan Như Bình được biết đến không chỉ với vai trò MC Liên Quân Mobile mà còn là một gương mặt quen thuộc trong làng truyền hình Việt. Cô từng là thí sinh nổi bật và có kinh nghiệm dẫn dắt trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng MC như Én Vàng Học Đường. (Ảnh: IGNV)
Võ Phan Như Bình được biết đến không chỉ với vai trò MC Liên Quân Mobile mà còn là một gương mặt quen thuộc trong làng truyền hình Việt. Cô từng là thí sinh nổi bật và có kinh nghiệm dẫn dắt trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng MC như Én Vàng Học Đường. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh Esports, cô còn cộng tác cho nhiều chương trình của Đài Truyền hình TP. HCM (HTV), từng tham gia dẫn dắt các sự kiện thể thao như Cúp Truyền hình TP. HCM, thể hiện sự linh hoạt và chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh Esports, cô còn cộng tác cho nhiều chương trình của Đài Truyền hình TP. HCM (HTV), từng tham gia dẫn dắt các sự kiện thể thao như Cúp Truyền hình TP. HCM, thể hiện sự linh hoạt và chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Với nền tảng vững chắc, ngoại hình sáng sân khấu và phong thái làm việc chuyên nghiệp, Võ Phan Như Bình là một trong những MC nữ trẻ đầy triển vọng của thế hệ mới. (Ảnh: IGNV)
Với nền tảng vững chắc, ngoại hình sáng sân khấu và phong thái làm việc chuyên nghiệp, Võ Phan Như Bình là một trong những MC nữ trẻ đầy triển vọng của thế hệ mới. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#MC #Liên Quân #Võ Phan Như Bình #Esports #MC nữ #truyền hình

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT