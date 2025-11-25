Nữ MC được mệnh danh 'nàng thơ Liên Quân' nhờ sở hữu vẻ ngoài đài các

Sở hữu nhan sắc đài các, dịu dàng tựa 'nàng thơ', cô nàng MC Võ Phan Như Bình mang đến một làn gió thanh lịch và ngọt ngào cho sân khấu Liên Quân Mobile.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Google ra mắt Nano Banana Pro, phiên bản Gemini 3 Pro Image, tạo ảnh chính xác và giàu ngữ cảnh.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/11, Thiên Bình quý nhân giúp đỡ nhiều, tài lộc nhân duyên đều tốt. Bạch Dương cần tỉnh táo khi đầu tư, đừng tham quá.
Một số đại lý vừa tiết lộ mức giá dự kiến cho Toyota Hilux 2026 có thể sẽ khởi điểm từ 800 triệu và chạm ngưỡng 1,1 tỷ đồng khi bán chính hãng tại Việt Nam.
Thưởng thức bánh khọt giòn rụm với nhân tôm, thịt, mực và rau sống ngay tại nhà nhờ công thức đơn giản, dễ thực hiện.
Hương Giang thưởng thức bát phở bò sau nhiều ngày xa nhà. Đức Phúc tận hưởng không khí se lạnh của Hàn Quốc vào mùa thu.
Các nhà nghiên cứu đã giải mã mục đích đằng sau khu di tích Poverty Point - một trong những công trình bí ẩn nhất ở Bắc Mỹ.
Được ví như một viên ngọc của thế giới các loài nấm, loài nấm trái đào nhăn (Rhodotus palmatus) gây ấn tượng bởi màu sắc và hình dáng vô cùng độc đáo.
"Nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với ảnh khoe trọn thân hình săn chắc, gợi cảm trong chuyến lưu diễn tại Vancouver.
Trong cơ ngơi rộng 8.000m2 ở ngoại thành Hà Nội, ngoài các hạng mục chính, NSND Phạm Phương Thảo còn có phòng tập gym, vườn trồng cây ăn quả, vườn rau.
Toàn bộ 9 lữ đoàn thuộc Cụm Vostok của Nga đã được triển khai cho cuộc tấn công toàn diện trên mặt trận dài 41 km ở khu vực ngã ba chiến lược ở Zaporizhzhia.
Nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae đóng nhiều phim truyền hình Hàn Quốc, đoạt giải Daesang tại Lễ trao giải KBS Drama Awards 2024.
Jeff Bezos trở lại làm CEO với Project Prometheus, Elon Musk lập tức gọi ông là “copycat” trong cuộc đua AI.
Khe Phương, bản làng người Dao bên Vịnh Hạ Long, mang đến trải nghiệm du lịch cộng đồng, hòa mình thiên nhiên, khám phá văn hóa và ẩm thực núi rừng.
Từ 25/11 đến 5/12, ba con giáp này được dự báo vượng khí bao phủ, ra cửa gặp tiền, ở nhà gặp quý nhân, tài lộc thông suốt và cơ hội may mắn kéo đến dồn dập.
Người dân ở thôn 9 (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) phát hiện xác một con cá voi bị sóng đánh dạt vào bờ biển. Con cá voi dài khoảng 1,5m, nặng hơn 30 kg.
Đảo Hormuz (Iran) nổi tiếng với bãi biển Silver and Red với nước màu đỏ như máu xuất hiện sau mưa lớn. Những bí mật thú vị về hòn đảo này gây nhiều tò mò.
Một ngọn núi lửa ở vùng Đông Bắc Ethiopia đã "thức giấc" lần đầu tiên sau hơn 10.000 năm. Núi lửa này đã phun trào những cột khói lên tới 14.000m.
Giữa cao nguyên mờ sương, dã quỳ trắng Đà Lạt nở rực rỡ nhưng tinh khôi, tạo góc check-in ít người biết, mang vẻ đẹp thanh bình, nhẹ nhàng.
80% startup AI Mỹ đang dùng mô hình mã nguồn mở Trung Quốc, gây lo ngại về vị thế công nghệ Mỹ.
Start-up xe điện nổi tiếng của Mỹ Super73 mới đây đã giới thiệu tới thị trường dòng xe đạp điện minibike mới mang tên MZFT, mang đậm chất đường phố.