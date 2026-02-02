Nữ CEO lương 3,4 tỷ đồng/năm đang gây sốt là ai?

Bà Ngô Thị Vân Hạnh - CEO Yeah1 là người đứng loạt show truyền hình đình đám như "Gia đình Haha", "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chị đẹp"...

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 vừa công bố của Tập đoàn Yeah1 (YEG), trong năm 2025, Yeah1 đã chi gần 7,4 tỷ đồng cho đội ngũ nhân sự quản lý chủ chốt, tăng 32% so với năm trước.

Toàn bộ khoản chi này được phân bổ cho Ban điều hành, trong khi Hội đồng quản trị không nhận thù lao. Toàn bộ khoản chi này được phân bổ cho ban điều hành, trong khi Hội đồng quản trị – bao gồm cả Chủ tịch Lê Phương Thảo – không nhận thù lao.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh, Tổng giám đốc Yeah1. Ảnh: Internet

Đáng chú ý nhất, mức lương của bà Ngô Thị Vân Hạnh, Tổng giám đốc Yeah1 tăng hơn 35% so với năm 2024, lên tới hơn 3,4 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng, CEO Yeah1 nhận khoảng 287 triệu đồng.

So với mặt bằng chung thị trường, mức thu nhập của bà Ngô Thị Vân Hạnh nằm ở nhóm cao. Theo báo cáo lương thưởng mới nhất của Navigos Group, mức lương trung bình tối thiểu của CEO tại Việt Nam vào khoảng 138 triệu đồng/tháng, trong khi mức trung bình tối đa là khoảng 321 triệu đồng. Như vậy, thu nhập của bà Vân Hạnh cao gấp hơn 2 lần mức sàn và tiệm cận ngưỡng trần trung bình.

Thực tế, thu nhập của bà Ngô Thị Vân Hạnh liên tục tăng trong thời gian đảm nhiệm vị trí CEO Yeah1. Năm 2023, bà nhận thu nhập khoảng 2,25 tỷ đồng, đến năm 2024 tăng lên 2,55 tỷ đồng. Trung bình mỗi tháng trong năm ngoái, Yeah1 trả nữ CEO khoảng 212,5 triệu đồng.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh gia nhập Yeah1 từ tháng 2/2023 với vai trò phụ trách phát triển mảng nội dung cao cấp và chương trình truyền hình thực tế. Đến giữa tháng 9 cùng năm, Vân Hạnh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc, thay thế ông Đào Phúc Trí.

CEO Ngô Thị Vân Hạnh có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và truyền thông. Trước khi gia nhập Yeah1, bà từng làm việc tại nhiều doanh nghiệp lớn như OSC SMI, AIA Việt Nam, DatVietVAC Group Holdings, đồng thời đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Lasta Media Group, Cát Tiên Sa, STV Media...

Sự xuất hiện của bà Ngô Thị Vân Hạnh diễn ra đúng thời điểm Yeah1 bước vào giai đoạn tái cấu trúc và tăng tốc trở lại. Doanh nghiệp này gây tiếng vang lớn với loạt chương trình giải trí như Chị đẹp đạp gió, Anh trai vượt ngàn chông gai.

Trong các dự án này, bà Vân Hạnh giữ vai trò tổng giám chế, trực tiếp giám sát quá trình sản xuất và đưa ra các quyết định then chốt. Bên cạnh đó, bà Vân Hạnh còn đứng sau hàng loạt concert quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Năm 2025, Yeah1 tiếp tục ghi dấu ấn với hai chương trình mới là Gia đình Haha và Tân binh toàn năng.