Nồi chiên không dầu cũ có thể phát thải hạt siêu mịn

Nghiên cứu tại Anh phát hiện nồi chiên không dầu đã qua sử dụng có thể phát thải nhiều hạt siêu mịn hơn 236% so với máy sạch, nếu tích tụ dầu mỡ và cặn thức ăn.

Một nghiên cứu mới của Đại học Birmingham (Anh) cho thấy tình trạng vệ sinh có thể ảnh hưởng đáng kể đến lượng chất ô nhiễm phát ra từ nồi chiên không dầu. Công trình được công bố trên tạp chí ACS ES&T Air, sử dụng một chiếc nồi dung tích 4,7 lít trong môi trường buồng thử nghiệm kín. Sau khi thiết bị được sử dụng để chế biến hơn 70 bữa ăn, các nhà khoa học ghi nhận lượng hạt siêu mịn phát thải khi máy chạy không có thực phẩm cao hơn 236% so với nồi sạch. Lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) cũng tăng 23%.

Nồi chiên không dầu tích tụ dầu mỡ và vụn thức ăn có thể phát thải nhiều hạt siêu mịn hơn khi tiếp tục sử dụng.

Nguyên nhân được cho là nằm ở dầu mỡ và vụn thức ăn tích tụ tại các góc khuất, nơi việc vệ sinh thông thường khó loại bỏ hoàn toàn. Khi nồi tiếp tục hoạt động, những chất cặn này có thể góp phần làm gia tăng lượng hạt và hợp chất phát tán vào không khí trong bếp. Phát hiện trên cho thấy việc vệ sinh nồi chiên không dầu không chỉ liên quan đến mùi thức ăn hay hiệu quả sử dụng, mà còn có ý nghĩa đối với chất lượng không khí trong nhà.

Tuy nhiên, nghiên cứu không đồng nghĩa nồi chiên không dầu là thiết bị nấu nướng gây ô nhiễm nhất. Khi thử nghiệm với 12 loại thực phẩm, phương pháp này vẫn tạo ra lượng VOC thấp hơn khoảng 10–100 lần so với chiên ngập dầu. Lượng phát thải cũng thay đổi tùy món ăn. Những thực phẩm chứa nhiều chất béo hoặc được bổ sung dầu, chẳng hạn thịt xông khói và hành tây chiên vòng, có xu hướng phát thải cao hơn do phản ứng hóa nâu Maillard và quá trình phân hủy chất béo khi gia nhiệt.

Một điểm đáng chú ý khác là nồi chiên không dầu sử dụng điện không trực tiếp tạo ra oxit nitơ (NOx) trong thử nghiệm. Lượng khí này được đo trong quá trình nấu có nguồn gốc từ thực phẩm, thay vì bộ phận gia nhiệt của thiết bị. Trong khi đó, hạt siêu mịn vẫn là vấn đề cần quan tâm bởi kích thước rất nhỏ cho phép chúng đi sâu vào hệ hô hấp và có khả năng vượt qua một số hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Vệ sinh khay chiên, giỏ chiên và các góc khuất thường xuyên giúp hạn chế cặn thức ăn tích tụ trong thiết bị.

Các nhà nghiên cứu khuyến nghị người dùng vệ sinh nồi thường xuyên, đặc biệt tại khay hứng dầu mỡ, giỏ chiên và những vị trí dễ bám cặn. Khi mua thiết bị mới, người tiêu dùng nên ưu tiên thiết kế có các bộ phận tháo rời thuận tiện để làm sạch. Dù mức phát thải ghi nhận vẫn thấp hơn các ngưỡng hướng dẫn được đề cập trong nghiên cứu tại Anh, nhóm tác giả lưu ý thử nghiệm trong buồng kín chưa phản ánh đầy đủ điều kiện thông gió thực tế. Vì vậy, vệ sinh đúng cách, mở cửa thông thoáng và sử dụng máy hút mùi khi cần vẫn là những biện pháp hữu ích để cải thiện chất lượng không khí trong gian bếp.