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Số hóa - Xe

Google Maps có 3 biểu tượng camera với ý nghĩa khác nhau

Biểu tượng camera trên Google Maps có thể đánh dấu điểm tham quan, camera tốc độ hoặc mở tính năng Lens in Maps giúp nhận diện địa điểm xung quanh.

Thiên Trang (TH)

Google Maps không chỉ hỗ trợ tìm đường mà còn tích hợp nhiều công cụ giúp người dùng khám phá môi trường xung quanh. Trong đó, biểu tượng hình camera dễ gây nhầm lẫn vì xuất hiện ở nhiều vị trí với chức năng khác nhau. Tùy vào màu sắc và vị trí hiển thị, biểu tượng này có thể cung cấp thông tin về điểm tham quan, camera giám sát tốc độ hoặc mở tính năng nhận diện địa điểm bằng camera điện thoại.

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Camera màu đỏ trên Google Maps giúp người dùng nhận biết các điểm tham quan trong khu vực. (Ảnh: tiqets)

Trên bản đồ, biểu tượng camera màu đỏ thường dùng để đánh dấu các điểm tham quan. Đây có thể là địa điểm ngắm cảnh, thắng cảnh tự nhiên hoặc nơi hỗ trợ khách du lịch. Khi nhấn vào biểu tượng, người dùng có thể xem thông tin chi tiết, hình ảnh do cộng đồng chia sẻ, giờ hoạt động, tiện ích và hướng dẫn đường đi nếu có. Những địa điểm như bảo tàng, công viên giải trí hay di tích lịch sử có thể sử dụng biểu tượng riêng, thay vì ký hiệu camera này.

Trong khi đó, biểu tượng camera màu cam có thể báo vị trí camera kiểm soát tốc độ trên tuyến đường đã chọn. Ký hiệu này thường xuất hiện khi người dùng thiết lập lộ trình và đôi khi chỉ hiển thị sau khi bắt đầu điều hướng. Chạm vào biểu tượng sẽ giúp nhận biết vị trí camera được đánh dấu trên bản đồ. Tuy nhiên, khả năng hiển thị và độ đầy đủ của dữ liệu có thể khác nhau tùy khu vực, vì vậy người lái xe vẫn cần tuân thủ biển báo và giới hạn tốc độ thực tế.

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Lens in Maps sử dụng camera điện thoại để nhận diện địa điểm và hiển thị thông tin trực quan. (Ảnh: 9to5Google)

Một biểu tượng camera khác nằm ngay trong thanh tìm kiếm của Google Maps, bên cạnh ảnh đại diện tài khoản. Đây là lối truy cập Lens in Maps, tính năng sử dụng camera và công nghệ thực tế tăng cường để hỗ trợ nhận diện địa điểm xung quanh. Sau khi cấp quyền truy cập camera, người dùng có thể hướng điện thoại về phía các tòa nhà, cửa hàng hoặc biển hiệu để xem tên địa điểm hiển thị trực tiếp trên màn hình. Tùy khu vực, ứng dụng còn cho phép tìm nhanh nhà hàng, cửa hàng tạp hóa và các địa điểm theo danh mục.

Nếu không thấy Lens in Maps, nguyên nhân có thể liên quan đến phạm vi hỗ trợ, dữ liệu Street View tại khu vực hoặc khả năng tương thích của thiết bị. Nhìn chung, việc hiểu đúng các biểu tượng camera sẽ giúp người dùng khai thác Google Maps hiệu quả hơn, từ khám phá địa điểm mới đến nhận biết thông tin trên hành trình. Dù vậy, các ký hiệu trên bản đồ chỉ nên được xem là nguồn tham khảo bổ sung, không thay thế việc quan sát thực tế khi di chuyển.

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#Google Maps #biểu tượng camera #điểm tham quan #camera tốc độ #Lens in Maps

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