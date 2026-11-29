Công ty công nghệ lượng tử Pháp Pasqal được giao điều phối dự án CoPaNA thuộc Quỹ Quốc phòng châu Âu, nhằm phát triển kiến trúc máy tính lượng tử cho quân đội.

Công ty công nghệ lượng tử Pasqal, (Pháp) vừa thông báo khởi động CoPaNA, dự án nghiên cứu kéo dài ba năm được lựa chọn trong khuôn khổ đợt kêu gọi năm 2025 của Quỹ Quốc phòng châu Âu (EDF). Công ty Pháp giữ vai trò điều phối, cùng hai đối tác là ParityQC của Áo và Thales Nederland của Hà Lan.

Mục tiêu của CoPaNA là nghiên cứu cách kết hợp phần cứng lượng tử sử dụng nguyên tử trung hòa với các phương pháp mã sửa lỗi lượng tử, qua đó tạo nền tảng cho những hệ thống có thể mở rộng quy mô và hoạt động ổn định hơn.

Vi xử lý lượng tử của Pasqal được giao nhiệm vụ phát triển công nghệ lượng tử cho hoạt động quân sự của các nước châu Âu.

Máy tính lượng tử hiện nay sử dụng các qubit, đơn vị thông tin lượng tử có thể tồn tại trong trạng thái chồng chập. Tuy nhiên, qubit rất nhạy cảm với tác động từ môi trường, khiến trạng thái lượng tử dễ bị nhiễu và mất thông tin.

Sai số trong quá trình tính toán là một trong những rào cản lớn nhất đối với việc xây dựng máy tính lượng tử đủ mạnh để giải quyết những bài toán phức tạp.

Kết hợp phần cứng nguyên tử trung hòa với mã sửa lỗi

Trong dự án, Pasqal phụ trách phần cứng và công việc thực nghiệm trên bộ xử lý lượng tử sử dụng nguyên tử trung hòa. Công nghệ này dùng các nguyên tử được giữ và điều khiển bằng chùm laser, tạo thành những qubit có thể sắp xếp thành cấu trúc linh hoạt.

ParityQC đóng góp kiến trúc tính toán và chuyên môn về mã sửa lỗi dựa trên parity. Thales Nederland tập trung xác định các bài toán quốc phòng có thể hưởng lợi từ năng lực tính toán lượng tử trong tương lai, đồng thời đánh giá yêu cầu tài nguyên cần thiết để triển khai.

Đội ngũ Pasqal giám sát các hệ thống quang học và laser.

Điểm cốt lõi của máy tính lượng tử chịu lỗi không chỉ là tăng số lượng qubit. Hệ thống phải có khả năng phát hiện lỗi, sửa lỗi và duy trì trạng thái tính toán đáng tin cậy khi quy mô phần cứng tăng lên. Điều đó đòi hỏi sự phối hợp giữa thiết kế phần cứng, kiến trúc tính toán, thuật toán và hệ thống điều khiển.

Quốc phòng là hướng ứng dụng, chưa phải năng lực đã sẵn sàng

CoPaNA dự kiến nghiên cứu các ứng dụng liên quan đến mô phỏng phục vụ quốc phòng và an ninh mạng. Những lĩnh vực này có thể cần khả năng xử lý các mô hình phức tạp hoặc hỗ trợ phân tích những hệ thống mà máy tính cổ điển khó giải quyết hiệu quả.

Mục tiêu hàng đầu của châu Âu là đưa công nghệ lượng tử phụ vụ mô phỏng, dự đoán và chỉ huy chiến trường.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh dự án hiện tập trung xây dựng lộ trình kỹ thuật và kiến trúc cho máy tính lượng tử chịu lỗi. Đây chưa phải một hệ thống đã hoàn thiện, cũng chưa đồng nghĩa quân đội châu Âu có thể sử dụng ngay máy tính lượng tử để giải quyết các bài toán tác chiến.

Pasqal cho biết lộ trình công khai của công ty hướng tới những năng lực chịu lỗi ban đầu vào năm 2029. CoPaNA bổ sung một nhánh nghiên cứu tập trung vào yêu cầu quốc phòng và an ninh mạng.

Dự án phản ánh nỗ lực của châu Âu nhằm xây dựng năng lực công nghệ lượng tử nội khối, hạn chế phụ thuộc vào các nền tảng bên ngoài.

Nhưng chặng đường từ nghiên cứu sửa lỗi đến máy tính lượng tử thực sự có thể mở rộng vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt về độ ổn định qubit, chi phí vận hành và khả năng tích hợp toàn hệ thống.