Những sai lầm nhiều người mắc khi mua nhà

Nhận diện sớm những sai lầm khi mua nhà nhiều người mắc sẽ giúp người mua tránh rủi ro, đưa ra lựa chọn phù hợp và an tâm hơn khi “an cư lạc nghiệp”.

Mua nhà là một trong những quyết định tài chính quan trọng nhất của đời người. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người vì thiếu kinh nghiệm, nóng vội hoặc tin vào cảm tính mà mắc phải những sai lầm khi mua nhà, dẫn đến rủi ro pháp lý, áp lực tài chính kéo dài, thậm chí “tiền mất tật mang”.

Dưới đây là những sai lầm phổ biến nên tránh khi mua nhà:

Không xác định rõ khả năng tài chính

Một trong những sai lầm khi mua nhà nhiều người mắc nhất là đánh giá sai khả năng tài chính của bản thân. Không ít người chỉ nhìn vào giá bán căn nhà mà quên tính đến các chi phí phát sinh như: thuế, phí sang tên, sửa chữa, nội thất, lãi vay ngân hàng. Hệ quả là sau khi mua nhà, gánh nặng tài chính đè nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Theo các chuyên gia, tổng chi phí mua nhà không nên vượt quá 50–60% tổng tài sản và khoản trả nợ hàng tháng chỉ nên chiếm tối đa 40% thu nhập.

Ảnh minh họa

Mua nhà theo cảm xúc, thiếu tìm hiểu

Nhiều người mua nhà vì “thấy đẹp”, “nghe quảng cáo hay” hoặc bị cuốn theo tâm lý đám đông. Việc quyết định mua nhà theo cảm xúc mà không tìm hiểu kỹ khu vực, tiện ích xung quanh, hạ tầng giao thông hay tiềm năng phát triển là sai lầm khá phổ biến.

Thực tế cho thấy, không ít người sau khi dọn về ở mới phát hiện khu vực thường xuyên ngập nước, kẹt xe, thiếu trường học, bệnh viện hoặc an ninh không đảm bảo.

Bỏ qua “hệ sinh thái” xung quanh

Nhiều người đi xem nhà tập trung gần như toàn bộ vào căn nhà như diện tích, nội thất, hướng ban công... Tuy nhiên, điều quyết định chất lượng sống lâu dài còn nằm ở môi trường xung quanh như khu dân cư, hàng xóm, tiện ích và nhịp sống xung quanh.

Một căn hộ đẹp nhưng an ninh lỏng lẻo, thang máy quá tải hoặc ban quản lý vận hành kém sẽ làm giảm chất lượng sống.

Bỏ qua yếu tố pháp lý

Sai lầm nghiêm trọng khác khi mua nhà là không kiểm tra kỹ giấy tờ pháp lý. Nhiều người tin tưởng hoàn toàn vào lời môi giới hoặc người bán mà không xác minh sổ đỏ, sổ hồng, tình trạng tranh chấp hay quy hoạch.

Việc mua phải nhà chưa đủ điều kiện pháp lý có thể khiến người mua gặp rắc rối kéo dài, thậm chí không thể sang tên hoặc bị thu hồi theo quy định pháp luật.

Không kiểm tra kỹ giấy tờ pháp lý là sai lầm nghiêm trọng khi mua nhà. Ảnh: Internet

Không tính “chi phí sống cùng căn nhà”

Nhiều người lên kế hoạch tài chính rất kỹ cho khoản trả trước và tiền vay ngân hàng nhưng bỏ qua các chi phí đi kèm sau khi về sống. Những khoản này có thể không lớn trong từng tháng, nhưng cộng lại trong vài năm có thể tạo áp lực đáng kể.

Đó là phí quản lý, gửi xe, bảo trì...tại chung cư hay chi phí sửa mái, chống thấm, nâng nền cho nhà đất.

Sai lầm không nằm ở những chi phí này quá lớn, mà ở chỗ người mua không chuẩn bị tâm lý và ngân sách dự phòng cho chúng. Khi mọi thứ phát sinh dồn dập trong năm đầu tiên, cảm giác “mua nhà xong mà vẫn thiếu tiền” dễ khiến gia chủ căng thẳng.

Không tính đến nhu cầu dài hạn

Sai lầm khi mua nhà không chỉ nằm ở hiện tại mà còn ở tầm nhìn dài hạn. Nhiều người mua nhà quá nhỏ, không tính đến việc gia đình tăng thêm thành viên hoặc nhu cầu làm việc tại nhà.

Sau vài năm, căn nhà không còn phù hợp nhưng lại khó bán hoặc khó nâng cấp.