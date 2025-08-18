Nhà nghỉ dưỡng ven biển độc đáo với mái khổng lồ hình sóng

Hà Nội

Bất động sản

Không tìm cách hòa tan vào cảnh, ngôi nhà chủ động “đóng khung” biển, cát và gió trong bố cục táo bạo, mang đến tầm nhìn đẹp mắt. 

Hoàng Minh (theo Archdaily)
Nằm trên bãi cát nguyên sơ của vùng biển Thapsakae (Thái Lan), Mon Kluen gây ấn tượng với thiết kế lạ mắt. Ảnh: Aey Srirath Somsawat
Theo đó, ngôi nhà 2 tầng với 4 phòng ngủ, tổ chức theo lối nhà phố thương mại. Kiến trúc sư còn kết hợp thêm ngôi nhà biệt lập nhỏ và một sala truyền thống - nhà có mái che và trụ cột nhưng không sử dụng tường bao. Ảnh: Aey Srirath Somsawat
Ba cấu trúc nhà ở với tỷ lệ và nguồn gốc khác nhau được đặt trên bệ đá lớn. Đây là “nền móng” mang tính biểu tượng, vừa neo chặt công trình xuống địa hình ven biển, đồng thời thể hiện sự liền mạch trong tổng thể thiết kế. Ảnh: Aey Srirath Somsawat
Đặc biệt, toàn bộ khối kiến trúc được che chở dưới mái nhà khổng lồ uốn cong, gợi liên tưởng đến hình dáng sóng biển. Ảnh: Aey Srirath Somsawat
Lớp mái khổng lồ đóng vai trò tạo hình thẩm mỹ, kiểm soát ánh sáng, che mưa, chắn gió mạnh và dẫn gió mát vào bên trong. Ảnh: Aey Srirath Somsawat
Sự uốn lượn của mái kết hợp bố cục mở giúp các khối chức năng “thở” cùng khí hậu ven biển. Ảnh: Aey Srirath Somsawat
Khu vực thư giãn ngoài trời dưới mái rộng, mở rộng tầm nhìn ra bờ biển phía trước. Ảnh: Aey Srirath Somsawat
Từ mọi góc trong nhà đều có thể ngắm nhìn khung cảnh biển cả bao la. Ảnh: Aey Srirath Somsawat
Phòng khách thiết kế mở, cho tầm nhìn trải dài tới đường chân trời. Ảnh: Aey Srirath Somsawat
Hành lang tầng trệt liên kết các khu chức năng như một vùng đệm dẫn gió biển vào không gian bên trong. Ảnh: Aey Srirath Somsawat
Phòng ngủ tầng trệt với cửa kính mở thẳng ra hiên, biến biển cả thành phông nền sống động cho không gian nghỉ ngơi. Ảnh: Aey Srirath Somsawat
Phòng ngủ tầng trên có ban công và cửa kính kịch trần, tạo góc nhìn bao quát không gian bên ngoài. Ảnh: Aey Srirath Somsawat
Phòng tắm với tường gạch kính cong đón ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Aey Srirath Somsawat
Hoàng Minh (theo Archdaily)
