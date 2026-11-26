Không chờ đến thứ Sáu, nhiều người tiêu dùng đã tranh thủ dịp nghỉ lễ để mua sắm khi các cửa hàng đồng loạt tung chương trình giảm giá từ 50-80%.

Trên các tuyến phố ở Hà Nội như Cầu Giấy, Xuân Thủy, Trần Duy Hưng, Chùa Bộc..., nhiều cửa hàng thời trang treo biển quảng cáo khuyến mại với mức giảm sâu. Các chương trình ưu đãi được triển khai sớm nhằm thu hút khách hàng trong mùa mua sắm cuối năm.

Black Friday vốn là sự kiện giảm giá lớn, diễn ra vào thứ Sáu cuối cùng của tháng 11 hằng năm. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhiều thương hiệu thường kéo dài chương trình trong cả tuần, thậm chí khởi động từ giữa tháng để kích cầu tiêu dùng.

Năm nay, các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, giày dép tiếp tục được nhiều khách hàng quan tâm. Không ít cửa hàng áp dụng mức giảm 30-70%, thậm chí quảng cáo giảm 80-90% hoặc đồng giá để thu hút người mua.

Không khí mua sắm không chỉ sôi động tại các cửa hàng mặt phố mà còn lan đến nhiều trung tâm thương mại và siêu thị lớn. Người dân tranh thủ ngày nghỉ để kết hợp mua sắm, vui chơi và tìm kiếm những sản phẩm có giá ưu đãi.

Theo nhân viên một thương hiệu thời trang trên phố Cầu Giấy, chương trình giảm giá của cửa hàng đã bắt đầu từ ngày 16/11, với các mức ưu đãi phổ biến 30%, 50% và 70%. Đến ngày Black Friday chính thức, mức giảm có thể lên tới 80%.

Lượng khách thường tập trung đông vào ba ngày cuối tuần. Trong ngày thường, cửa hàng vẫn có khách nhưng sức mua không sôi động bằng. Ghi nhận sáng 24/11, nhiều người ưu tiên tìm đến khu vực trưng bày hàng khuyến mại ngay khi bước vào cửa hàng.

Dù vậy, các sản phẩm giảm giá sâu cũng khiến một số khách hàng băn khoăn về chất lượng và mẫu mã. Nhân viên cửa hàng cho biết, những mặt hàng được giảm giá mạnh thường là sản phẩm còn ít số lượng hoặc hạn chế về kích cỡ.