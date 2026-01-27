Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Người mẫu Trình Mỹ Duyên thăng hạng nhan sắc

Giải trí

Người mẫu Trình Mỹ Duyên thăng hạng nhan sắc

Trình Mỹ Duyên gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo ngày càng rạng rỡ, mặn mà và thần thái cuốn hút.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Trình Mỹ Duyên)
Trình Mỹ Duyên (thứ 5 bên trái) góp mặt trong buổi giới thiệu phim truyền hình Lời hứa đầu tiên.
Trình Mỹ Duyên (thứ 5 bên trái) góp mặt trong buổi giới thiệu phim truyền hình Lời hứa đầu tiên.
Theo Báo Lâm Đồng Điện Tử, phim khai thác thế giới nhan sắc đầy mê hoặc nhưng cũng chứa đựng nhiều cạm bẫy. Trong tác phẩm mới, Trình Mỹ Duyên đóng vai Ngân Khánh - một cô gái sở hữu vẻ ngoài dịu dàng nhưng ẩn chứa khát khao khẳng định bản thân mạnh mẽ.
Theo Báo Lâm Đồng Điện Tử, phim khai thác thế giới nhan sắc đầy mê hoặc nhưng cũng chứa đựng nhiều cạm bẫy. Trong tác phẩm mới, Trình Mỹ Duyên đóng vai Ngân Khánh - một cô gái sở hữu vẻ ngoài dịu dàng nhưng ẩn chứa khát khao khẳng định bản thân mạnh mẽ.
Trình Mỹ Duyên chia sẻ trên VOV, cô chưa từng học qua về diễn xuất, cũng không được trau dồi về đài từ trước khi đóng phim. Trước đó, sau khi quay xong Đừng nói khi yêu, cô đăng ký một khóa học diễn xuất để bản thân được tốt hơn.
Trình Mỹ Duyên chia sẻ trên VOV, cô chưa từng học qua về diễn xuất, cũng không được trau dồi về đài từ trước khi đóng phim. Trước đó, sau khi quay xong Đừng nói khi yêu, cô đăng ký một khóa học diễn xuất để bản thân được tốt hơn.
Trình Mỹ Duyên xuất thân là người mẫu. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm.
Trình Mỹ Duyên xuất thân là người mẫu. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm.
Qua thời gian, nhan sắc của Trình Mỹ Duyên ngày càng mặn mà, toát lên vẻ tự tin và bản lĩnh của một người mẫu.
Qua thời gian, nhan sắc của Trình Mỹ Duyên ngày càng mặn mà, toát lên vẻ tự tin và bản lĩnh của một người mẫu.
Trình Mỹ Duyên theo đuổi hình ảnh linh hoạt, không đóng khung. Khi xuất hiện tại các sự kiện hay trên sàn diễn, cô ưu ái những thiết kế tôn dáng, đường cắt tinh tế, giúp làm nổi bật vóc dáng cân đối và đôi chân thon dài. Ở đời thường, người đẹp lại lựa chọn trang phục tối giản, thanh lịch nhưng vẫn có điểm nhấn, thể hiện gu thẩm mỹ hiện đại và tinh tế.
Trình Mỹ Duyên theo đuổi hình ảnh linh hoạt, không đóng khung. Khi xuất hiện tại các sự kiện hay trên sàn diễn, cô ưu ái những thiết kế tôn dáng, đường cắt tinh tế, giúp làm nổi bật vóc dáng cân đối và đôi chân thon dài. Ở đời thường, người đẹp lại lựa chọn trang phục tối giản, thanh lịch nhưng vẫn có điểm nhấn, thể hiện gu thẩm mỹ hiện đại và tinh tế.
Chụp ảnh bên hoa, Trình Mỹ Duyên lựa chọn chiếc váy trễ vai họa tiết caro hồng – trắng, tôn lên bờ vai thon và xương quai xanh thanh mảnh.
Chụp ảnh bên hoa, Trình Mỹ Duyên lựa chọn chiếc váy trễ vai họa tiết caro hồng – trắng, tôn lên bờ vai thon và xương quai xanh thanh mảnh.
Nữ người mẫu khoe ảnh thẻ đẹp lung linh, xinh hút hồn.
Nữ người mẫu khoe ảnh thẻ đẹp lung linh, xinh hút hồn.
Trình Mỹ Duyên chia sẻ trên VOV, cô dành toàn bộ quỹ thời gian cho công việc, còn chuyện tình cảm cá nhân không quá đặt nặng.
Trình Mỹ Duyên chia sẻ trên VOV, cô dành toàn bộ quỹ thời gian cho công việc, còn chuyện tình cảm cá nhân không quá đặt nặng.
Người đẹp luôn rạch ròi giữa vai diễn và đời thực.
Người đẹp luôn rạch ròi giữa vai diễn và đời thực.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Trình Mỹ Duyên)
#Trình Mỹ Duyên #người mẫu Trình Mỹ Duyên #Trình Mỹ Duyên đóng phim

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT