Video

Người đàn ông 'tác động vật lý' khiến đối phương ngã gục trên đường

Hiện lực lượng chức năng đã nắm bắt được sự việc và đang tiến hành xác minh.

Trường Hân t/h

Xuất hiện trên mạng xã hội từ chiều 22/11, đoạn clip dài khoảng 24 giây ghi lại khoảnh khắc "đụng chân, đụng tay" giữa hai người đàn ông tại khu vực phố Ba La, lối vào chung cư Vesta, phường Phú Lương (Hà Nội) khiến dư luận chú ý. Một phần diễn biến vụ việc đã được người chứng kiến ghi lại.

Clip: MXH

Thông tin trên Dân Việt, hai người đàn ông trong clip trên đã xảy ra tranh cãi gay gắt khi tham gia giao thông. Hai bên có phát sinh lời qua tiếng lại, mâu thuẫn không được hóa giải mà nhanh chóng biến thành ẩu đả. Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông liên tục ra đòn tấn công đối phương bằng các cú đá.

Cao trào là cú đá cực mạnh khiến đối phương nằm bệt xuống đường. Chưa dừng lại, người này tiếp tục lao đến đấm thẳng vào mặt nạn nhân. Khi thấy đối phương nằm bất tỉnh giữa đường, người đàn ông rời khỏi hiện trường. Người dân sau đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo cơ quan chức năng.

Đến tối 22/11, thông tin trên VietNamnet, ông Lã Quang Thức, Chủ tịch UBND phường Phú Lương, xác nhận vụ việc và cho biết công an đang tiến hành xác minh.

