“Tự nhiên Tết” – câu cảm thán của người trẻ trước những áp lực đón năm mới

“Tự nhiên Tết.” Ba từ ngắn gọn, không hoa mỹ, không cần giải thích nhiều, nhưng lại xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội mỗi khi năm cũ sắp khép lại. Với nhiều người trẻ, đó không chỉ là một câu nói vui, mà là cảm thán gói gọn đủ loại cảm xúc: bất ngờ, hoang mang, mệt mỏi và cả… chưa kịp sẵn sàng.

Khi Tết đến nhanh hơn cả cảm giác “ổn định”

Càng gần Tết, câu “tự nhiên Tết” càng được dùng nhiều như một phản xạ. Không phải vì thời gian trôi nhanh, mà vì người trẻ có cảm giác mình vẫn đang loay hoay giữa guồng quay công việc, tài chính, cảm xúc thì năm mới đã gõ cửa.

Một bình luận được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội viết: “Mới hôm nào còn stress KPI cuối năm, tự nhiên cái… Tết tới luôn. Chưa kịp ổn định tinh thần nữa.”

Nhiều người thừa nhận họ không ghét Tết, chỉ là chưa kịp chuẩn bị – cả về vật chất lẫn tâm lý. Tết đến đồng nghĩa với về quê, chi tiêu nhiều hơn, đối diện nhiều câu hỏi hơn và cả những kỳ vọng chưa chắc đã hoàn thành.

Tài khoản N.H than thở: “Tự nhiên Tết mà trong người chưa có gì gọi là thành tựu. Cảm giác hơi hoảng.”

“Tự nhiên Tết” vì áp lực vẫn còn nguyên

Sau một năm nhiều biến động, từ công việc bấp bênh đến thu nhập không như mong đợi, không ít người trẻ bước vào dịp cuối năm với tâm thế… cố gắng cầm cự. Thế nhưng, Tết lại xuất hiện như một cột mốc buộc họ phải nhìn lại mọi thứ.

Một người dùng mạng xã hội chia sẻ: “Cả năm chỉ lo sống sót qua từng tháng, tự nhiên Tết tới là phải tổng kết xem mình đã làm được gì. Nghĩ thôi đã thấy mệt.”

Bên cạnh áp lực cá nhân, Tết còn kéo theo những so sánh quen thuộc: ai mua nhà, ai cưới vợ, ai lương cao, ai thăng chức. Dù không ai nói thẳng, nhưng những câu hỏi “quan tâm” vô tình khiến nhiều người trẻ cảm thấy mình đang bị đặt lên bàn cân.

“Không sợ Tết, chỉ sợ mấy câu ‘năm nay con làm ăn được không?’” – một bình luận nhận nhiều lượt đồng cảm.

Mạng xã hội: nơi “Tết” vừa rộn ràng, vừa áp lực

Trên mạng xã hội, Tết hiện lên với hai gam màu đối lập. Một bên là những bài đăng khoe thưởng Tết, quà Tết, du lịch cuối năm; bên còn lại là những dòng trạng thái ngắn gọn: “tự nhiên Tết”, “chưa sẵn sàng đón năm mới”, “xin phép ngủ qua mấy ngày Tết”.

Một tài khoản viết: “Lướt mạng thấy ai cũng háo hức, còn mình chỉ thốt lên được đúng một câu: tự nhiên Tết thiệt.”

Theo các chuyên gia tâm lý, đây là biểu hiện của áp lực so sánh và kỳ vọng xã hội. Khi Tết bị gắn với thành công, đủ đầy, hạnh phúc, những người chưa đạt được các chuẩn mực ấy dễ rơi vào cảm giác hụt hẫng, tự trách bản thân.

Người trẻ không ghét Tết, chỉ mong Tết… nhẹ hơn

Điều dễ nhận thấy là phía sau câu cảm thán “tự nhiên Tết” không phải sự chối bỏ năm mới, mà là mong muốn được thở chậm lại. Nhiều người trẻ chia sẻ họ chỉ cần một cái Tết ít hỏi han, ít so sánh và nhiều lắng nghe hơn.

“Tự nhiên Tết, chỉ mong được về nhà ăn bữa cơm yên bình, không cần khoe khoang, không cần chứng minh gì hết.” – một bình luận khiến nhiều người gật gù.

Tết, suy cho cùng, không phải là cuộc thi thành tích. Trong một năm đầy biến động, việc một người trẻ vẫn đi tiếp, vẫn cố gắng và vẫn chưa bỏ cuộc đã là điều đáng ghi nhận.

Có lẽ, khi câu nói “tự nhiên Tết” xuất hiện ngày càng nhiều, đó cũng là lúc xã hội cần lắng nghe người trẻ nhiều hơn – để Tết trở lại đúng nghĩa là sự khởi đầu nhẹ nhõm, chứ không phải một áp lực mang tên “phải ổn”.