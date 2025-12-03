Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khoảnh khắc khó tin sao chổi cháy sáng trên bầu trời nước Mỹ

Giải mã

Khoảnh khắc khó tin sao chổi cháy sáng trên bầu trời nước Mỹ

Một quả cầu lửa đã thắp sáng bầu trời vùng Ngũ Đại Hồ (Mỹ), có thể nhìn thấy từ xa. Nhiều khả năng đó là mảnh sao chổi bốc cháy trong khí quyển.

Tâm Anh (theo Livescience, Bridgemi)
Video từ các camera của tổ chức Michigan Storm Chasers đã quay được hình ảnh một quả cầu lửa màu xanh lá cây xuất hiện trên bầu trời khu vực Ngũ Đại Hồ (Mỹ) vào khoảng 5h29 sáng ngày 23/11. Thước phim được đăng trên Facebook nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh: Skippy the Magnificent Destroyer of Worlds Romancer of Women/© Bam B/© Jeremy Downard.
Video từ các camera của tổ chức Michigan Storm Chasers đã quay được hình ảnh một quả cầu lửa màu xanh lá cây xuất hiện trên bầu trời khu vực Ngũ Đại Hồ (Mỹ) vào khoảng 5h29 sáng ngày 23/11. Thước phim được đăng trên Facebook nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh: Skippy the Magnificent Destroyer of Worlds Romancer of Women/© Bam B/© Jeremy Downard.
Hàng chục nhân chứng cũng báo cáo về một thiên thạch di chuyển nhanh trên bầu trời trước khi phát nổ thành một quả cầu lửa. Nhiều người cho rằng, thiên thạch đó nhiều khả năng là mảnh sao chổi, bốc cháy trong khí quyển, tạo ra ánh sáng xanh lục phía trên khu vực Ngũ Đại Hồ. Ảnh: Skippy the Magnificent Destroyer of Worlds Romancer of Women/© Bam B/© Jeremy Downard.
Hàng chục nhân chứng cũng báo cáo về một thiên thạch di chuyển nhanh trên bầu trời trước khi phát nổ thành một quả cầu lửa. Nhiều người cho rằng, thiên thạch đó nhiều khả năng là mảnh sao chổi, bốc cháy trong khí quyển, tạo ra ánh sáng xanh lục phía trên khu vực Ngũ Đại Hồ. Ảnh: Skippy the Magnificent Destroyer of Worlds Romancer of Women/© Bam B/© Jeremy Downard.
Theo Hiệp hội Khí tượng Mỹ (AMS), quả cầu lửa trên được nhiều người dân ở các bang Michigan, Wisconsin, Indiana, thậm chí ở nơi cách xa tới 550 km như thành phố Lancaster, bang Ohio, nhìn thấy. Ảnh: Skippy the Magnificent Destroyer of Worlds Romancer of Women/© Bam B/© Jeremy Downard.
Theo Hiệp hội Khí tượng Mỹ (AMS), quả cầu lửa trên được nhiều người dân ở các bang Michigan, Wisconsin, Indiana, thậm chí ở nơi cách xa tới 550 km như thành phố Lancaster, bang Ohio, nhìn thấy. Ảnh: Skippy the Magnificent Destroyer of Worlds Romancer of Women/© Bam B/© Jeremy Downard.
Sau đó, NASA đã truy vết đường đi của thiên thạch bằng video và những báo cáo khác. Theo cơ quan này, nó bắt đầu hiện rõ ở độ cao 100 km phía trên Hồ Hubbard rồi di chuyển với tốc độ 160.000 km/h trong khoảng 132 km và cuối cùng tan rã ở độ cao 74 km phía trên Hồ Huron. Ảnh: Skippy the Magnificent Destroyer of Worlds Romancer of Women/© Bam B/© Jeremy Downard.
Sau đó, NASA đã truy vết đường đi của thiên thạch bằng video và những báo cáo khác. Theo cơ quan này, nó bắt đầu hiện rõ ở độ cao 100 km phía trên Hồ Hubbard rồi di chuyển với tốc độ 160.000 km/h trong khoảng 132 km và cuối cùng tan rã ở độ cao 74 km phía trên Hồ Huron. Ảnh: Skippy the Magnificent Destroyer of Worlds Romancer of Women/© Bam B/© Jeremy Downard.
Theo NASA, thiên thạch phía trên Ngũ Đại Hồ có vẻ là mảnh sao chổi nhỏ, đơn lẻ, không phải một phần của bất cứ trận mưa sao băng nào đang diễn ra như mưa sao băng Leonid, kéo dài từ ngày 6 - 30/11. Ảnh: Skippy the Magnificent Destroyer of Worlds Romancer of Women/© Bam B/© Jeremy Downard.
Theo NASA, thiên thạch phía trên Ngũ Đại Hồ có vẻ là mảnh sao chổi nhỏ, đơn lẻ, không phải một phần của bất cứ trận mưa sao băng nào đang diễn ra như mưa sao băng Leonid, kéo dài từ ngày 6 - 30/11. Ảnh: Skippy the Magnificent Destroyer of Worlds Romancer of Women/© Bam B/© Jeremy Downard.
Các thiên thạch Leonid nổi tiếng với tốc độ cao, lao vào khí quyển Trái Đất với vận tốc khoảng 260.000 km/h, trở thành cầu lửa sáng rực, đôi khi để lại vệt sáng kéo dài. Ảnh: Skippy the Magnificent Destroyer of Worlds Romancer of Women/© Bam B/© Jeremy Downard.
Các thiên thạch Leonid nổi tiếng với tốc độ cao, lao vào khí quyển Trái Đất với vận tốc khoảng 260.000 km/h, trở thành cầu lửa sáng rực, đôi khi để lại vệt sáng kéo dài. Ảnh: Skippy the Magnificent Destroyer of Worlds Romancer of Women/© Bam B/© Jeremy Downard.
Đa số sao chổi và thiên thạch đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng việc chụp ảnh đòi hỏi thiết bị nhiếp ảnh thiên văn chuyên dụng. Ảnh: Adam Bower.
Đa số sao chổi và thiên thạch đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng việc chụp ảnh đòi hỏi thiết bị nhiếp ảnh thiên văn chuyên dụng. Ảnh: Adam Bower.
Theo AMS, thiên thạch đôi khi phát ra ánh sáng xanh lục do nồng độ kim loại cao, ví dụ như niken. Các nguyên tố có thể tạo ra cầu lửa với màu sắc khác nhau: natri tạo ra màu vàng sáng trong khi magie là xanh lam sáng. Ảnh: SciTechDaily.com.
Theo AMS, thiên thạch đôi khi phát ra ánh sáng xanh lục do nồng độ kim loại cao, ví dụ như niken. Các nguyên tố có thể tạo ra cầu lửa với màu sắc khác nhau: natri tạo ra màu vàng sáng trong khi magie là xanh lam sáng. Ảnh: SciTechDaily.com.
Thế giới từng ghi nhận nhiều trường hợp thiên thạch phát ra ánh sáng xanh lục. Trong đó, vào tháng 7/2022, một cầu lửa xanh lục xuất hiện phía trên New Zealand. Tháng 11/2022, một thiên thạch khác rơi xuống Hồ Ontario, trở thành tiểu hành tinh nhỏ nhất từng được ghi nhận với đường kính chỉ 40 - 60 cm. Ảnh: Future Publishing via Getty Images.
Thế giới từng ghi nhận nhiều trường hợp thiên thạch phát ra ánh sáng xanh lục. Trong đó, vào tháng 7/2022, một cầu lửa xanh lục xuất hiện phía trên New Zealand. Tháng 11/2022, một thiên thạch khác rơi xuống Hồ Ontario, trở thành tiểu hành tinh nhỏ nhất từng được ghi nhận với đường kính chỉ 40 - 60 cm. Ảnh: Future Publishing via Getty Images.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Livescience, Bridgemi)
#Phân tích ánh sáng cầu lửa #Vận tốc và đường đi thiên thạch #quả cầu lửa #Sao chổi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT