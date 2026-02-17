Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sao Việt bồi hồi nhớ lại Tết tuổi thơ khó quên

Giải trí

Sao Việt bồi hồi nhớ lại Tết tuổi thơ khó quên

Những ký ức Tết xưa, dù giản đơn, vẫn khiến diễn viên hài Thúy Nga, Isaac, Hoàng Yến Chibi, Phan Mạnh Quỳnh… bồi hồi mỗi khi xuân về.

Thu Cúc (tổng hợp)
Diễn viên Thúy Nga chia sẻ trên Vietnamnet, ngày nhỏ, cô luôn trông ngóng đến gần đêm Giao thừa để được bố mẹ sắm quần áo mới, đưa đi chơi phố và lì xì mừng tuổi. Ảnh: Người Đưa Tin.
Diễn viên Thúy Nga chia sẻ trên Vietnamnet, ngày nhỏ, cô luôn trông ngóng đến gần đêm Giao thừa để được bố mẹ sắm quần áo mới, đưa đi chơi phố và lì xì mừng tuổi. Ảnh: Người Đưa Tin.
Sau này khi nổi tiếng, Thúy Nga vẫn giữ thói quen truyền thống, nhất là đi chùa lễ mỗi mùng 1 với mong ước một năm mới an lành, hạnh phúc. Ảnh: Người Đưa Tin.
Sau này khi nổi tiếng, Thúy Nga vẫn giữ thói quen truyền thống, nhất là đi chùa lễ mỗi mùng 1 với mong ước một năm mới an lành, hạnh phúc. Ảnh: Người Đưa Tin.
Hoàng Yến Chibi chia sẻ trên Tiền Phong, kỷ niệm Tết khó quên nhất với cô chính là cả gia đình cùng ngồi lên chiếc xe nhỏ xíu đi khắp nơi để chúc Tết họ hàng và bạn bè. Hoàng Yến Chibi cho biết cô luôn trân trọng và xem đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất về gia đình mình bởi vì bây giờ có muốn thì cũng rất khó để quay trở lại. Ảnh: FB Hoàng Yến Chibi.
Hoàng Yến Chibi chia sẻ trên Tiền Phong, kỷ niệm Tết khó quên nhất với cô chính là cả gia đình cùng ngồi lên chiếc xe nhỏ xíu đi khắp nơi để chúc Tết họ hàng và bạn bè. Hoàng Yến Chibi cho biết cô luôn trân trọng và xem đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất về gia đình mình bởi vì bây giờ có muốn thì cũng rất khó để quay trở lại. Ảnh: FB Hoàng Yến Chibi.
Nhạc sĩ, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh bồi hồi nhớ về Tết tuổi thơ gắn liền với những niềm vui giản dị như nước ngọt, bánh phồng tôm, mứt dừa, bong bóng con thỏ. Với anh, ký ức Tết thời tiểu học không chỉ là quà bánh mà còn là không khí sum vầy, cái lạnh đặc trưng ngày cuối năm và cảm giác háo hức khó quên mỗi độ xuân về. Ảnh: Tiền Phong.
Nhạc sĩ, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh bồi hồi nhớ về Tết tuổi thơ gắn liền với những niềm vui giản dị như nước ngọt, bánh phồng tôm, mứt dừa, bong bóng con thỏ. Với anh, ký ức Tết thời tiểu học không chỉ là quà bánh mà còn là không khí sum vầy, cái lạnh đặc trưng ngày cuối năm và cảm giác háo hức khó quên mỗi độ xuân về. Ảnh: Tiền Phong.
Ca sĩ Isaac cho biết, kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất của anh gắn liền với tiệm cắt tóc nhỏ của mẹ. Mỗi dịp giáp Tết, khi khách đến đông, anh luôn phụ mẹ quét dọn để kịp đón Giao thừa trong không gian gọn gàng, sạch sẽ. Ảnh: VOV.
Ca sĩ Isaac cho biết, kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất của anh gắn liền với tiệm cắt tóc nhỏ của mẹ. Mỗi dịp giáp Tết, khi khách đến đông, anh luôn phụ mẹ quét dọn để kịp đón Giao thừa trong không gian gọn gàng, sạch sẽ. Ảnh: VOV.
Khoảnh khắc giản dị ấy trở thành ký ức khó quên, khiến Isaac và mẹ mỗi lần nhắc lại đều bật cười, dù nam ca sĩ thừa nhận đó là quãng thời gian không thể quay trở lại. Ảnh: Khám Phá.
Khoảnh khắc giản dị ấy trở thành ký ức khó quên, khiến Isaac và mẹ mỗi lần nhắc lại đều bật cười, dù nam ca sĩ thừa nhận đó là quãng thời gian không thể quay trở lại. Ảnh: Khám Phá.
Chia sẻ trên VOV, Isaac cho biết Tết là khoảng thời gian hiếm hoi để trở về quê, sum họp bên gia đình sau một năm làm việc vất vả. Với nam ca sĩ, giá trị của Tết nằm ở những điều giản dị như cùng ăn bữa cơm chung, dọn dẹp nhà cửa, trang trí và chuẩn bị Tết cùng người thân, thay vì chỉ về nhà nằm ngủ, xem tivi, cầm điện thoại chơi. Ảnh: FB Isaac.
Chia sẻ trên VOV, Isaac cho biết Tết là khoảng thời gian hiếm hoi để trở về quê, sum họp bên gia đình sau một năm làm việc vất vả. Với nam ca sĩ, giá trị của Tết nằm ở những điều giản dị như cùng ăn bữa cơm chung, dọn dẹp nhà cửa, trang trí và chuẩn bị Tết cùng người thân, thay vì chỉ về nhà nằm ngủ, xem tivi, cầm điện thoại chơi. Ảnh: FB Isaac.
Mạc Văn Khoa chia sẻ trên Sức Khoẻ Đời Sống, ngày nhỏ, anh háo hức chờ Tết đến, thậm chí trước cả tháng hay nửa tháng, anh đã đếm từng ngày bởi vì ngày Tết, anh được mua quần áo mới, nhận lì xì. Ảnh: FB Mạc Văn Khoa.
Mạc Văn Khoa chia sẻ trên Sức Khoẻ Đời Sống, ngày nhỏ, anh háo hức chờ Tết đến, thậm chí trước cả tháng hay nửa tháng, anh đã đếm từng ngày bởi vì ngày Tết, anh được mua quần áo mới, nhận lì xì. Ảnh: FB Mạc Văn Khoa.
Liên Bỉnh Phát bồi hồi nhớ lại ký ức Tết tuổi thơ gắn liền với những lần hiếm hoi được ba mẹ đưa đi chụp ảnh gia đình. Theo anh, mỗi sáng mùng 1 Tết, anh em lại dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề để đến tiệm chụp hình, tạo nên kỷ niệm đáng nhớ. Ảnh: Pháp Luật TP HCM.
Liên Bỉnh Phát bồi hồi nhớ lại ký ức Tết tuổi thơ gắn liền với những lần hiếm hoi được ba mẹ đưa đi chụp ảnh gia đình. Theo anh, mỗi sáng mùng 1 Tết, anh em lại dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề để đến tiệm chụp hình, tạo nên kỷ niệm đáng nhớ. Ảnh: Pháp Luật TP HCM.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Tết xưa #Tết tuổi thơ #sao Việt #Tết Nguyên đán

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT