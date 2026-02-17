Hà Nội

5 loại hoa Tết mang ý nghĩa may mắn, giá vừa túi tiền

Bất động sản

5 loại hoa Tết mang ý nghĩa may mắn, giá vừa túi tiền

Bên cạnh các loại hoa đắt đỏ, thị trường Tết còn có nhiều loài hoa mang ý nghĩa may mắn, giá cả phải chăng, phù hợp với đa số gia đình Việt.

Hoa cúc từ lâu đã gắn liền với Tết cổ truyền. Với màu vàng rực rỡ tượng trưng cho tài lộc, phúc khí, hoa cúc được nhiều gia đình lựa chọn để chưng bàn thờ hoặc phòng khách. Ảnh: Internet
Ưu điểm của hoa cúc là giá rẻ, dễ mua, độ bền cao, có thể tươi từ 7–10 ngày nếu chăm sóc đúng cách. Ảnh: Dalat Hasfarm
Chỉ từ vài chục nghìn đồng, người tiêu dùng đã có thể sở hữu một chậu cúc vàng tươi, mang không khí xuân tràn đầy vào ngôi nhà. Ảnh: Shopee
Hoa lay ơn là lựa chọn quen thuộc trong ngày Tết, đặc biệt ở miền Bắc. Với dáng hoa vươn cao, thẳng đứng, lay ơn tượng trưng cho sự vươn lên, thành đạt và may mắn trong công việc. Ảnh: Internet
Hoa có nhiều màu sắc như đỏ, hồng, vàng, cam, phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Giá hoa lay ơn khá “mềm”, dao động từ 5.000–10.000 đồng/cành, phù hợp với các gia đình muốn trang trí Tết tiết kiệm. Ảnh: Flosa
Đúng như tên gọi, hoa đồng tiền được xem là biểu tượng của tiền tài, sung túc. Loài hoa này có màu sắc tươi sáng, hình dáng tròn đầy, tạo cảm giác vui vẻ, ấm áp cho ngày đầu năm. Ảnh: Flosa
Hoa đồng tiền có thể cắm lọ hoặc trồng chậu nhỏ, giá bán chỉ từ 50.000–120.000 đồng/chậu, phù hợp với cả nhà phố lẫn căn hộ chung cư. Ảnh: Internet
Hoa trạng nguyên thường được chọn chưng Tết với mong muốn học hành đỗ đạt, công việc thuận lợi. Sắc đỏ rực rỡ của hoa tượng trưng cho sự may mắn, hỷ sự đầu năm. Ảnh: Space T
Trạng nguyên là loại hoa dễ trồng, ít rụng lá, giá dao động từ 80.000–150.000 đồng/chậu, phù hợp làm quà biếu hoặc trang trí phòng khách, văn phòng. Ảnh: Nông nghiệp &amp; môi trường
Với hình dáng độc đáo, màu sắc nổi bật như đỏ, vàng, tím, hoa mào gà tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy. Đây là loài hoa dân dã, gắn liền với Tết truyền thống ở nhiều vùng quê. Ảnh: Internet
Giá hoa mào gà khá rẻ, chỉ từ 60.000–120.000 đồng/chậu, nhưng vẫn mang lại vẻ đẹp rực rỡ và ý nghĩa phong thủy tốt lành. Ảnh: Internet
