Giải mã

Ngựa 'ngửi' thấy mùi sợ hãi từ mồ hôi con người

Nghiên cứu cho thấy ngựa nhận biết cảm xúc qua mùi sợ hãi của con người, ảnh hưởng đến hành vi và quá trình huấn luyện của chúng.

Theo Thanh Tùng/TTXVN
Nghiên cứu cho thấy ngựa có thể ngửi thấy mùi sợ hãi trong mồ hôi của con người. Ảnh: dongascience.com
Nghiên cứu cho thấy ngựa có thể ngửi thấy mùi sợ hãi trong mồ hôi của con người. Ảnh: dongascience.com

Chúng ta đã biết loài chó có thể đánh hơi thấy sự căng thẳng của con người. Để kiểm chứng xem khả năng này có tồn tại ở ngựa – loài vật đã gắn bó với con người hàng nghìn năm hay không – các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Quốc gia về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường (INRAE) tại Pháp đã thực hiện một thí nghiệm độc đáo.

Nhóm nghiên cứu đã thu thập mẫu mồ hôi từ 30 tình nguyện viên trong hai trạng thái cảm xúc đối lập: khi họ xem phim kinh dị và khi xem các đoạn clip vui vẻ, hạnh phúc.

Sau đó, 43 con ngựa cái giống Welsh được chia thành các nhóm để ngửi các mẫu mồ hôi này thông qua một loại rọ mõm chuyên dụng. Nhóm ngựa tiếp xúc với "mồ hôi sợ hãi", nhóm tiếp xúc với "mồ hôi vui vẻ", và nhóm đối chứng không có mùi. Các nhà khoa học theo dõi phản ứng của chúng qua các bài kiểm tra hành vi như chải lông, tiếp cận vật lạ (chiếc ô bất ngờ mở ra) và tiếp xúc với con người.

Kết quả cho thấy sự khác biệt đáng kinh ngạc. Khi ngửi thấy mùi mồ hôi của người đang sợ hãi, những con ngựa trở nên dễ giật mình hơn, nhịp tim tăng cao và nhìn chằm chằm vào các vật thể lạ lâu hơn. Đáng chú ý, chúng có xu hướng né tránh và ít muốn tiếp cận hoặc chạm vào con người.

Vì những con ngựa trong thí nghiệm không nhìn thấy người tham gia, chúng không thể dựa vào biểu cảm khuôn mặt hay ngôn ngữ cơ thể. Phản ứng của chúng hoàn toàn được kích hoạt bởi các tín hiệu hóa học có trong mồ hôi.

Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng đối với phúc lợi động vật và công tác huấn luyện. Nó gợi ý rằng trạng thái cảm xúc của người cưỡi hoặc người chăm sóc có thể truyền sang ngựa qua mùi hương, ngay cả khi con người cố gắng che giấu cảm xúc của mình.

Các nhà nghiên cứu khuyến nghị rằng việc kiểm soát và nhận thức rõ trạng thái cảm xúc của bản thân khi tương tác với ngựa là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong huấn luyện.

