Ngôi đền chim ưng cổ đại hé lộ nghi lễ tôn giáo độc đáo của Ai Cập

Kho tri thức

Ngôi đền chim ưng cổ đại hé lộ nghi lễ tôn giáo độc đáo của Ai Cập

Phát hiện hài cốt chim ưng từ thế kỷ thứ 4-6 tại Berenike cho thấy hoạt động hiến tế và tín ngưỡng liên quan đến thần Horus trong nền văn minh Ai Cập cổ.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Berenike, còn được gọi là Berenice Troglodytica, được thành lập bởi Vua Ptolomy II Philadelphus vào thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên, người đã đặt tên thành phố theo tên mẹ mình, bà Berenice I. Ảnh: @Đại học Delaware.
Gần đây, các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Delaware đang khai quật tại địa điểm Berenike ở Sa mạc Ai Cập, thì phát hiện ra quần thể di tích cổ xưa độc lạ. Ảnh: @Đại học Delaware.
Đó là tàn tích của một ngôi đền, nơi cũng từng diễn ra một nghi lễ tôn giáo cổ xưa không giống bất kỳ điều gì từng thấy trước đây. Ảnh: @Đại học Delaware.
Tại tàn tích ngôi đền này, có khoảng 15 bộ hài cốt chim ưng được khai quật. Ảnh: @Đại học Delaware.
Theo nhận định của các chuyên gia, những con chim ưng này từng được dùng hiến tế để dâng lên vị thần Horus đầu chim ưng. Ảnh: @Đại học Delaware.
Đó cũng là lý do mà các chuyên gia đến từ trường Đại học Delaware đặt tên cho ngôi đền này là Đền thờ Falcon (Đền Chim Ưng). Ảnh: @Đại học Delaware.
Đền Chim Ưng này có niên đại từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 6 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Delaware.
Theo chuyên gia Joan Oller, tất cả bộ hài cốt chim ưng này đều chỉ ra các hoạt động nghi lễ phức tạp kết hợp truyền thống Ai Cập, có lẽ nó được duy trì bởi nền tảng thần học liên quan đến việc thờ phụng thần Horus đầu chim ưng. Ảnh: @Đại học Delaware.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
