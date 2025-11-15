Ngọc Trinh 'đốt mắt' với mốt không nội y, diện áo buộc dây khoe chân ngực

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

"Nữ hoàng nội y" tiếp tục khẳng định phong cách táo bạo trứ danh khi lăng xê mốt "no-bra", khoe trọn vòng eo con kiến và vòng một lấp ló.

Thiên Anh
Luôn nổi tiếng với những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo và không ngại "gây bão" mạng xã hội, Ngọc Trinh mới đây lại một lần nữa khiến người hâm mộ "nóng mắt" với loạt ảnh khoe dáng trong một bộ trang phục độc đáo.
Trong loạt ảnh, Ngọc Trinh diện một set đồ gồm áo và chân váy ngắn (hoặc váy quấn) có họa tiết caro (gingham) đỏ-trắng. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào chiếc áo crop-top. Thiết kế này có kiểu dáng tay bồng cổ điển nhưng lại sở hữu chi tiết buộc dây mỏng manh chạy dọc từ cổ xuống bụng.
Đúng với phong cách "không nội y" (no-bra), Ngọc Trinh đã cố tình "quên" áo lót và chỉ buộc hờ các sợi dây. Kiểu mặc này không chỉ phô diễn trọn vẹn vòng eo "con kiến" không một chút mỡ thừa mà còn để lộ lấp ló phần chân ngực đầy khiêu khích.
Để hoàn thiện vẻ ngoài vừa "nổi loạn" vừa sành điệu, người đẹp Trà Vinh phối set đồ với một chiếc quần short ngắn màu đen bên trong, đi cùng đôi boots da cao cổ cá tính. Cô cũng không quên phụ kiện là chiếc túi xách da đen cỡ lớn với phần quai xích vàng nổi bật.
Với mái tóc đen dài được uốn xoăn bồng bềnh và lối trang điểm nhấn vào đôi má ửng hồng, Ngọc Trinh tự tin khoe thần thái quyến rũ, "cân" trọn bộ trang phục kén dáng. Dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường tại một quán cà phê, cô vẫn biết cách biến mọi nơi thành "sàn diễn" của riêng mình.
Dù những ý kiến trái chiều vẫn xuất hiện, nhưng nhiều khán giả cho rằng không thể phủ nhận sức hút của Ngọc Trinh trong mỗi lần xuất hiện.
Với phong cách thời trang táo bạo, tự tin khoe vẻ đẹp hình thể, 'nữ hoàng nội y' vẫn luôn trung thành với hình ảnh quyến rũ, sang trọng và cá tính.
Hiện tại, Ngọc Trinh đang bận rộn với nhiều dự án mới. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc làm việc, từ buổi chụp hình thời trang đến các chiến dịch quảng bá cho thương hiệu cá nhân.
Ngoài ra, người đẹp gốc Trà Vinh còn “chiều lòng” người hâm mộ bằng những bộ ảnh được đầu tư chỉn chu, thể hiện rõ sự chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và hình ảnh.
