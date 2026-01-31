Nghị quyết 68 gắn tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV là mệnh lệnh hành động

Thủ tướng nêu rõ, triển khai Nghị quyết số 68 gắn với tinh thần mới của Nghị quyết Đại hội XIV là mệnh lệnh hành động, với tình cảm từ trái tim đến trái tim.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân nhấn mạnh như trên khi chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo ngày 31/1.

Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, địa phương đồng hành, đất nước phát triển, Nhân dân hạnh phúc

Cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, kết quả đạt được của đất nước ta trong năm 2025 là rất toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp quan trọng của việc ban hành và triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW, đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận tại phiên họp.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta tạo được đà, tạo được lực, tạo được nền tảng để kinh tế tư nhân phát triển theo mục tiêu, định hướng của Nghị quyết số 68-NQ/TW; tăng cường, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, doanh nhân, của toàn xã hội với phát triển kinh tế tư nhân, với Đảng, Nhà nước, với sự phát triển của đất nước.

Điểm lại một số kết quả cụ thể đạt được, Thủ tướng khẳng định, nhận thức về vị trí, vai trò kinh tế tư nhân được nâng lên, khẳng định tính đúng đắn của Nghị quyết 68-NQ/TW; hoàn thiện khung pháp lý tương đối đầy đủ liên quan phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt Chính phủ đã ban hành hàng trăm nghị định liên quan kinh tế tư nhân.

Đồng thời, phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực; cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tiếp cận bình đẳng các nguồn lực; xây dựng Cổng pháp luật quốc gia để chia sẻ, lắng nghe ý kiến, tiếp nhận các vướng mắc của doanh nghiệp.

Các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội đã đồng hành cùng hệ thống chính trị, cùng Nhà nước, Chính phủ phát triển kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp phát triển nhanh; các doanh nghiệp kinh tế tư nhân đóng góp tích cực cho an sinh xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, xây, sửa lại nhà cho người dân bị thiên tai, bão lũ…

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, niềm tin càng được tăng cường thì đóng góp càng lớn, góp phần kiến tạo phát triển đất nước nhanh và bền vững càng nhiều hơn".

Từ thực tiễn, Thủ tướng đúc kết một số bài học quan trọng: Nắm chắc tình hình liên quan doanh nghiệp, doanh nhân, cả về khó khăn và thuận lợi để có phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả; phát huy vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; kết hợp sức mạnh của Nhà nước và khu vực tư nhân, sức mạnh trong và ngoài nước, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, khu vực kinh tế tư nhân cũng phải tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng, hạnh phúc; với phương châm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, địa phương đồng hành, đất nước phát triển, Nhân dân hạnh phúc".

Nhiệm vụ tổng quát là tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị có liên quan phát triển kinh tế tư nhân; tinh thần là "không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm" và thực hiện "5 hóa" gồm xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản lý và hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Nhà nước thực hiện 5 thông, doanh nghiệp 5 tiên phong

Thủ tướng nêu rõ, về phía Nhà nước, thực hiện "5 thông" gồm: Thể chế, thủ tục thông thoáng (để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp); hạ tầng đồng bộ và thông suốt (giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh); con người và quản trị thông minh (để tăng năng suất lao động); nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân phải được khơi thông (tiếp cận bình đẳng và phát triển các nguồn lực, nguồn vốn nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn vốn xã hội); khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải được chia sẻ, cảm thông (để có chính sách phù hợp).

Đối với doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị 5 tiên phong: Tiên phong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế; tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm, sinh kế cho người dân và làm an sinh xã hội; tiên phong trong xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách và thực thi pháp luật nghiêm túc; tiên phong trong xây dựng văn hóa, nhân văn trong hoạt động, kinh doanh; tiên phong đóng góp, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước, trong đó có hợp tác công tư.

Thủ tướng đồng tình xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, giao việc lớn, việc khó, việc đột phá cho doanh nghiệp, điều này thể hiện lòng tin, tinh thần kiến tạo, sự đánh giá, quan tâm, trách nhiệm với doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục tích cực giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài.

Thủ tướng nhấn mạnh, sự phát triển doanh nghiệp là sự phát triển của đất nước, khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của đất nước, vướng mắc của doanh nghiệp của đất nước là vướng mắc của đất nước, nguồn lực của doanh nghiệp chính là nguồn lực của đất nước, khơi thông nguồn lực của doanh nghiệp là khơi thông nguồn lực của đất nước.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần tập trung, ưu tiên triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Cụ thể, Bộ Tài chính rà soát tổng thể các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân để đề xuất các nhiệm vụ nhằm đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống theo dõi, đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Bộ Công an rà soát, sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn để thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Bộ Công Thương tổng kết thực tiễn, đánh giá đầy đủ các chương trình, đề án về phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, định hướng và giải pháp cho giai đoạn tiếp theo; khẩn trương trình Đề án vươn ra thị trường quốc tế Go Global trong tháng 2/2026.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính năm sau tốt hơn, hiệu quả hơn năm trước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đơn giản hóa các thủ tục về môi trường trên hướng phân cấp quản lý về môi trường cho địa phương, đồng thời ban hành quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn và tăng cường kiểm tra, giám sát; tính toán giá đất phù hợp trên tinh thần hài hòa hóa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ rà soát, đề xuất sửa đổi Luật Thi đua khen thưởng để quy định về thi đua, khen thưởng theo hướng đơn giản hóa thủ tục, mở rộng hình thức tôn vinh doanh nghiệp/doanh nhân tiêu biểu.

Bộ Khoa học và Công nghệ tạo đà, tạo lực về khoa học công nghệ cho doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phù hợp, kịp thời, hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp, không giật cục, không gây cú sốc cho doanh nghiệp.

Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, năm sau cắt giảm ít nhất 30% so với năm trước, xây dựng cơ sở dữ liệu "Đúng – Đủ - Sạch – Sống – Thống nhất – Dùng chung" để giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp, và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chính sách đã được ban hành, bảo đảm tác động của chính sách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

"Triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW với tinh thần mới của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là mệnh lệnh hành động, với tình cảm từ trái tim đến trái tim; phải thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; trách nhiệm thuộc về người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương; các đồng chí cần trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, chịu trách nhiệm về tháo gỡ kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp", Thủ tướng phát biểu.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tinh thần "doanh nghiệp là trung tâm, hạ tầng là nền tảng, thể chế là động lực" để kinh tế tư nhân có bước phát triển đột phá trong những năm tới đây, thực sự phát huy vai trò là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp lớn tham gia dẫn dắt, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp nhỏ hỗ trợ các hộ kinh doanh, để hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp trung bình, doanh nghiệp trung bình thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp đa quốc gia, tham gia hệ sinh thái toàn cầu.