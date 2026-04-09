Ngân hàng Mỹ mở 1,5 triệu tài khoản ảo gây chấn động

Bê bối tại Wells Fargo phơi bày hệ thống gian lận quy mô lớn khi hàng triệu tài khoản “ma” được mở trái phép, khiến khách hàng mất tiền mà không hay biết.

Vụ bê bối tại Wells Fargo đã gây chấn động ngành tài chính khi hàng triệu tài khoản giả được mở trái phép nhằm đạt chỉ tiêu và nhận thưởng.
Theo cơ quan Consumer Financial Protection Bureau, nhân viên ngân hàng này đã âm thầm tạo hơn 1,5 triệu tài khoản tiền gửi và hàng trăm nghìn thẻ tín dụng mà khách hàng không hề hay biết.
Thủ đoạn phổ biến là sử dụng thông tin có sẵn để mở tài khoản mới, sau đó chuyển tiền từ tài khoản thật sang, khiến khách hàng phát sinh phí hoặc bị trừ tiền ngoài ý muốn.
Nhiều nạn nhân chỉ phát hiện khi nhận thông báo mở thẻ tín dụng hoặc thấy các khoản phí bất thường xuất hiện trong tài khoản cá nhân.
Để xử lý, Wells Fargo đã sa thải khoảng 5.300 nhân viên liên quan, đồng thời chấp nhận nộp phạt hàng trăm triệu USD và hoàn tiền cho khách hàng bị ảnh hưởng.
Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân sâu xa đến từ áp lực doanh số nội bộ quá lớn, khiến nhân viên buộc phải gian lận để đạt chỉ tiêu bán chéo sản phẩm.
Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi lớn về lỗ hổng kiểm soát nội bộ, khi hành vi gian lận kéo dài nhiều năm nhưng không bị phát hiện kịp thời.
Dù đã được gỡ bỏ các biện pháp hạn chế từ Federal Reserve System, bê bối này vẫn là bài học đắt giá về đạo đức kinh doanh và bảo mật dữ liệu khách hàng trong ngành ngân hàng.
