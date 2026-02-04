Hà Nội

Ngắm ‘nàng thơ du học sinh’ Meichan trong tà áo dài giữa non nước Ninh Bình

Cộng đồng trẻ

Ngắm ‘nàng thơ du học sinh’ Meichan trong tà áo dài giữa non nước Ninh Bình

Trong bộ ảnh mới, Meichan xuất hiện đầy dịu dàng, e ấp với tà áo dài truyền thống giữa 'non nước hữu tình' Ninh Bình.

Trầm Phương
Meichan (Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000) là một YouTuber và nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng, nổi bật với thành tích học tập xuất sắc cùng với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
Gia nhập đường đua áo dài Tết năm nay, Meichan lựa chọn một thiết kế áo dài cách điệu nhẹ nhàng với chất liệu gấm xanh ngọc sang trọng, kết hợp cùng quần lụa hồng phấn thanh tao. (Ảnh: IGNV)
Những họa tiết chìm trên mặt vải cùng độ bóng tự nhiên của gấm giúp cô nàng tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh nắng vàng của vùng đất cố đô. (Ảnh: IGNV)
Chiếc nón lá - biểu tượng của phụ nữ Việt - càng làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng của cô gái trẻ. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười tỏa nắng và mái tóc xoăn dài buông xõa, Meichan không cần trang điểm cầu kỳ vẫn toát lên thần thái của một "nàng thơ". (Ảnh: IGNV)
Ninh Bình chưa bao giờ làm các tín đồ du lịch thất vọng bởi vẻ đẹp hùng vĩ nhưng không kém phần nên thơ. Qua ống kính bộ ảnh của Meichan, những địa danh nổi tiếng hiện lên đầy mê hoặc. (Ảnh: IGNV)
Giữa khung cảnh những dãy núi đá vôi trùng điệp soi bóng xuống dòng nước xanh ngắt, Meichan thả dáng trên chiếc bè mộc mạc, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng, tách biệt với sự ồn ào của phố thị. (Ảnh: IGNV)
Trên tay Meichan là những nhành hoa phớt hồng, báo hiệu không khí của mùa xuân đang cận kề, mang lại cảm giác ấm áp và tràn đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Dù là một du học sinh thường xuyên tiếp xúc với văn hóa quốc tế, Meichan vẫn luôn thể hiện tình yêu mãnh liệt với các giá trị truyền thống Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh không chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc đẹp để chia sẻ lên mạng xã hội, mà còn là cách cô nàng quảng bá hình ảnh con người và du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#nàng thơ du học sinh #Meichan #ảnh tết #check-in ninh bình #non nước ninh bình #áo dài

