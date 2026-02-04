Hà Nội

Cô giáo tiếng Anh chẳng dạy online vẫn có gần 3 triệu người theo dõi

Cộng đồng trẻ

Cô giáo tiếng Anh chẳng dạy online vẫn có gần 3 triệu người theo dõi

Cô giáo tiếng Anh có nickname Nina thường xuyên khiến các "học trò" đỏ mặt vì những trang phục quá mức gợi cảm.

Thiên Anh
Nina - chủ tài khoản Instagram hơn nửa triệu người theo dõi được biết đến với biệt danh đầy hóm hỉnh là "Cô giáo tiếng Anh bản lỗi", cô nàng chẳng mấy khi xuất hiện trên bục giảng truyền thống hay những lớp học online khô khan. Thay vào đó, cô chọn "giảng dạy" theo một cách rất riêng, khiến hàng triệu người tự nguyện trở thành học viên trung thành trên khắp các nền tảng từ Instagram đến YouTube.
Điểm đầu tiên và cũng là vũ khí sắc bén nhất giúp Nina chinh phục công chúng chính là nhan sắc ngọt ngào đối lập hoàn toàn với một thân hình thực sự "bùng nổ".
Nina sở hữu gương mặt mang đậm nét Á Đông với làn da trắng sứ mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh luôn toát lên vẻ ngây thơ, nũng nịu. Thế nhưng, trái ngược với gương mặt thanh tú ấy là một vóc dáng được ví như "tác phẩm nghệ thuật" của sự gợi cảm.
Nina sở hữu vòng một với kích thước "ngoại cỡ" đầy ấn tượng, tạo nên một đường cong chữ S hoàn hảo mà bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn.
Mỗi khung hình Nina chia sẻ, dù là trong bộ bikini mỏng manh giữa trời tuyết trắng xóa hay những chiếc váy bó sát khoe trọn khuôn ngực đầy đặn, đều khiến người xem phải choáng ngợp trước sự phồn thực và sức sống thanh xuân mơn mởn. Đôi chân thon dài cùng vòng eo con kiến càng làm tôn lên "tâm hồn" lộng lẫy, tạo nên một tổng thể quyến rũ đến nghẹt thở.
Phong cách thời trang của Nina không dành cho những tâm hồn nhút nhát. Cô triệt để lợi dụng lợi thế hình thể để biến mọi trang phục trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Từ những bộ đồ cosplay y tá, cô giáo cho đến những thiết kế cắt xẻ táo bạo, Nina luôn biết cách nhấn nhá vào những điểm "vàng" trên cơ thể.
Cô thường xuyên chọn những chất liệu mỏng manh, ôm sát lấy từng đường nét, khiến ranh giới giữa sự gợi cảm và sự khiêu khích trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Ngay cả trong những hoạt động đời thường như đi siêu thị, dạo phố hay thăm thú các danh lam thắng cảnh tại Nhật Bản, Nina vẫn giữ vững phong độ "sexy mọi lúc mọi nơi".
Sự tự tin trong việc phô diễn hình thể chính là chìa khóa giúp Nina thu về con số khổng lồ 2,7 triệu người đăng ký trên YouTube và gần 600.000 người theo dõi trên Instagram, dù nội dung đôi khi chỉ là những vlog du lịch đơn giản.
Thiên Anh
