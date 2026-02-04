Hà Nội

Cộng đồng trẻ

'Dâu hào môn' Vân Tiny khoe dáng ngọt ngào với áo bà ba

Chẳng cần cầu kỳ, 'dâu hào môn' Vân Tiny vẫn chiếm trọn spotlight đường đua ảnh Tết khi diện tà áo bà ba dịu dàng, khoe trọn nét đẹp ngọt ngào khó rời mắt.

Trầm Phương
Gia nhập "đường đua" ảnh Tết đang rộn ràng, mới đây, Vân Tiny - bà xã của "thiếu gia ngành nhựa" Fabo Nguyễn - đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi đăng tải loạt khoảnh khắc diện trang phục truyền thống đầy nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Kèm theo những bức hình lung linh, nàng hot girl đời đầu không quên để lại dòng trạng thái đầy cảm hứng: "Áo dài và bà ba có thể là mặc đến hết Tết". (Ảnh: IGNV)
Thay vì chọn những bộ cánh lộng lẫy, cắt xẻ táo bạo như phong cách thường thấy, Vân Tiny lần này làm mới mình với bộ áo bà ba tông vàng rực rỡ. (Ảnh: IGNV)
Chất liệu lụa bóng nhẹ nhàng kết hợp cùng họa tiết chìm tinh tế giúp cô nàng toát lên vẻ sang trọng, đúng chất "phu nhân hào môn". (Ảnh: IGNV)
Cô khéo léo phối cùng vòng cổ ngọc trai và chiếc túi hiệu Louis Vuitton thời thượng, tạo nên sự giao thoa hoàn hảo giữa nét cổ điển và hiện đại. Tone makeup trong trẻo, ngọt ngào kết hợp cùng kiểu tóc búi thấp giúp tôn lên gương mặt thanh tú và làn da trắng không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, Vân Tiny tự tin thả dáng bên những biểu tượng đặc trưng của Tết như cây mai vàng, lồng đèn và linh vật năm mới. Dù là góc chụp chính diện hay góc nghiêng thần thánh, bà xã Fabo Nguyễn vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ nụ cười rạng rỡ và thần thái tràn đầy năng lượng. (Ảnh: IGNV)
Dưới bài đăng, cư dân mạng đã dành không ít lời khen có cánh cho sự lựa chọn trang phục lần này của cô. Nhiều người cho rằng, phong cách áo bà ba không chỉ giúp Vân Tiny trông dịu dàng hơn mà còn cực kỳ phù hợp với không gian ấm cúng của những ngày du xuân. (Ảnh: IGNV)
Nếu như bộ bà ba mang đến vẻ trẻ trung, hiện đại thì loạt ảnh với Áo dài ngũ thân trước đó lại cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của bà xã Fabo Nguyễn: sang trọng, quyền quý và đầy hoài cổ. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh này, Vân Tiny lựa chọn thiết kế mang phong cách của những tiểu thư khuê các thời xưa với tông màu xanh cốm dịu mắt, điểm xuyết những họa tiết gấm chìm sang trọng. Bên cạnh đó, nàng hot girl khéo léo sử dụng chuỗi hạt đá xanh lục bảo, vòng ngọc cẩm thạch và trâm cài tóc vàng để hoàn thiện vẻ ngoài vương giả. (Ảnh: IGNV)
Với những bộ ảnh liên tiếp được tung ra từ áo bà ba ngọt ngào đến áo dài cổ điển, Vân Tiny đã khẳng định sức hút không nhỏ của mình trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhiều người hâm mộ đang rất kỳ vọng Vân Tiny sẽ tiếp tục "chiêu đãi" thị giác bằng những bộ ảnh chất lượng, sáng tạo và đẳng cấp hơn nữa để dẫn đầu đường đua áo dài năm nay. (Ảnh: IGNV)
