Danh tính fan nữ MU xinh đẹp khiến fan 'Quỷ đỏ' xôn xao

Cộng đồng trẻ

Danh tính fan nữ MU xinh đẹp khiến fan 'Quỷ đỏ' xôn xao

Giữa bầu không khí rực lửa tại Old Trafford, sự xuất hiện của một fan nữ Việt đã ngay lập tức chiếm trọn tâm điểm, khiến fan Quỷ đỏ không khỏi xốn xang.

Trầm Phương
Mới đây, cộng đồng fan "Quỷ đỏ" tại Việt Nam đang rầm rộ chia sẻ những hình ảnh của một cô gái xinh đẹp check-in tại sân vận động Old Trafford. Dưới cái lạnh của nước Anh, cô nàng vẫn tỏa sáng với nhan sắc rạng rỡ, diện trang phục thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung. (Ảnh: IG @cas.naf)
Danh tính của "fan nữ" này không hề xa lạ với giới trẻ Việt: đó chính là Phan Thị Minh Hằng (biệt danh Hằng Phan) - hot girl nổi tiếng từng gây bão mạng xã hội với tấm ảnh trong ngày khai giảng tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) năm 2019. (Ảnh: IG @cas.naf)
Trên trang cá nhân, Minh Hằng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc khi chứng kiến đội nhà giành trọn 3 điểm. Những hình ảnh này ngay lập tức nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác, nhiều fan MU còn hóm hỉnh đùa rằng cô nàng là nữ thần may mắn. (Ảnh: IG @cas.naf)
Trận đấu nghẹt thở giữa Manchester United và Fulham tại Old Trafford vừa qua đã để lại dư vị trong lòng khán giả với màn trình diễn mãn nhãn của các cầu thủ trên sân cỏ, đặc biệt là bàn thắng ấn định tỉ số ở phút bù giờ thứ 4. (Ảnh: IG @cas.naf)
Có mặt trên khán đài, Hằng Phan đã ghi lại những khoảng khắc đầy cảm xúc đó. Cô nàng đăng tải loạt ảnh kèm dòng trạng thái: "Ồn lên cho chị". (Ảnh: IG @cas.naf)
Phan Thị Minh Hằng sinh năm 2001, quê tại Quảng Bình. Cô không chỉ sở hữu gương mặt tỉ lệ vàng và ngũ quan tinh túy từng được báo Trung Quốc hết lời ca ngợi, mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi bảng thành tích học tập đáng nể. (Ảnh: IG @cas.naf)
Sau khi tốt nghiệp NEU vào tháng 9/2024, Minh Hằng đã chính thức hiện thực hóa ước mơ từ nhỏ là đi du học tại Vương quốc Anh. (Ảnh: IG @cas.naf)
Mặc dù đang tập trung cho việc học, cô nàng vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh thường nhật lên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. (Ảnh: IG @cas.naf)
Từ một "nữ thần học đường" trong sáng, Minh Hằng của hiện tại đã lột xác với phong cách trưởng thành, thời thượng và quyến rũ hơn. (Ảnh: IG @cas.naf)
Trầm Phương
#Fan MU #Minh Hằng #Old Trafford #bóng đá #Fan nữ #Manchester United

