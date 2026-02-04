Danh tính fan nữ MU xinh đẹp khiến fan 'Quỷ đỏ' xôn xao

Giữa bầu không khí rực lửa tại Old Trafford, sự xuất hiện của một fan nữ Việt đã ngay lập tức chiếm trọn tâm điểm, khiến fan Quỷ đỏ không khỏi xốn xang.
Dù chỉ đóng vai phụ trong phim truyền hình Gia đình trái dấu, Việt Bắc vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả nhờ lối diễn tự nhiên, duyên dáng.
Dù chỉ đóng vai phụ trong phim truyền hình Gia đình trái dấu, Việt Bắc vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả nhờ lối diễn tự nhiên, duyên dáng.
Cô giáo tiếng Anh có nickname Nina thường xuyên khiến các "học trò" đỏ mặt vì những trang phục quá mức gợi cảm.
Chương Nhược Nam đang khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo gợi cảm, trưởng thành và sắc sảo hơn.
Mẫu xe ga điện Yamaha EC-06 2026 mới vừa ra mắt Ấn Độ có tầm hoạt động 160km và động cơ gần 9 mã lực được gói trong thiết kế góc cạnh, vuông vức cá tính.
Xuất hiện trong bộ ảnh đậm sắc xuân với tà áo dài hồng thướt tha, Lê Tú Vi gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc ngọt ngào và làn da mịn màng không chút khuyết điểm.
Ngoài khả năng giả gái duyên dáng, Duy Khánh còn ca hát, tham gia show thực tế. Nam diễn viên mua được nhà, xe từ năm 2017.
Năm 2026, thị trường smartphone sẽ chứng kiến ít nhất 3 mẫu điện thoại phím cứng QWERTY với cấu hình hiện đại, Android mới và định hướng sử dụng lâu dài.
Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 324 người khác bị thương do tuyết rơi dày ở Nhật Bản trong hai tuần qua.
Timgad (Algeria) – thành phố La Mã cổ đại được ví như “Pompeii châu Phi” – gây kinh ngạc với quy hoạch bàn cờ chuẩn mực, được UNESCO công nhận Di sản Thế giới.
Chim hút mật (họ Nectariniidae) – loài chim bảy màu sở hữu chiếc lưỡi hình ống “có 1-0-2”, giúp hút mật siêu nhanh trong rừng nhiệt đới Việt Nam.
Với ưu thế về màu sắc, nở nhiều, lâu tàn, dễ chăm sóc và có thể chơi lâu dài, hoa giấy được nhiều người lựa chọn để chưng Tết.
Trong loạt ảnh trên TikTok, Marie Trâm Anh, bạn gái con út doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn, gần như không trang điểm, làn da mịn màng và gương mặt thanh tú.
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc thăng hạng, Hoa hậu Tiểu Vy ở hiện tại còn chinh phục công chúng bằng khí chất điềm tĩnh, tự tin.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ vui vẻ khi ở bên gia đình, bạn bè và có thêm khoản thu nhập bất ngờ.
Xuất hiện tại khu vực phố người Hoa (quận 5, TP.HCM) với bộ áo lụa tông trắng kem thanh lịch, Bò Chảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường.
Căn biệt thự mới nhà thiết kế Quách Thái Công gây nhiều ý kiến trái chiều về phong cách thiết kế.
Suốt 17 năm qua, tình bạn của Diễm My 9x – Thiên Minh không phô trương nhưng bền bỉ. Mới đây, cả hai chụp ảnh áo dài kỷ niệm tình bạn.
Tộc người Mixtec ở Mexico khiến giới nghiên cứu bất ngờ với chữ viết da hươu, nghệ thuật vàng tinh xảo và lịch sử hàng nghìn năm.
Mitsubishi Pajero 2027 vừa bị bắt gặp chạy thử tại Thái Lan, hé lộ những thay đổi cả về thiết kế lẫn công nghệ. Dự đoán, xe sẽ được ra mắt vào giữa năm nay.
Điện Voi Ré – di tích lịch sử ít người biết ở Huế – lưu giữ truyền thuyết voi chiến triều Nguyễn đầy xúc động.