Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngắm loài voi tiền sử dị hợm nhất từng tồn tại

Giải mã

Ngắm loài voi tiền sử dị hợm nhất từng tồn tại

Loài voi cổ đại Deinotherium gây sốc với hình dáng quái lạ, được xem là một trong những sinh vật tiền sử khổng lồ nhất lịch sử loài người từng biết.

T.B (tổng hợp)
1. Tồn tại từ thế Miocen đến Pleistocen. Deinotherium xuất hiện khoảng 20 triệu năm trước và biến mất khoảng 1 triệu năm trước, sống qua nhiều đợt biến đổi khí hậu lớn. Ảnh: Pinterest.
1. Tồn tại từ thế Miocen đến Pleistocen. Deinotherium xuất hiện khoảng 20 triệu năm trước và biến mất khoảng 1 triệu năm trước, sống qua nhiều đợt biến đổi khí hậu lớn. Ảnh: Pinterest.
2. Họ hàng xa của voi hiện đại. Mặc dù có ngoại hình tương tự voi, Deinotherium thuộc một nhánh riêng biệt và không phải tổ tiên trực tiếp của voi ngày nay. Ảnh: Pinterest.
2. Họ hàng xa của voi hiện đại. Mặc dù có ngoại hình tương tự voi, Deinotherium thuộc một nhánh riêng biệt và không phải tổ tiên trực tiếp của voi ngày nay. Ảnh: Pinterest.
3. Ngà cong xuống dưới. Điểm nổi bật nhất của Deinotherium là cặp ngà dài cong xuống, mọc từ hàm dưới thay vì hàm trên như voi hiện đại. Ảnh: Pinterest.
3. Ngà cong xuống dưới. Điểm nổi bật nhất của Deinotherium là cặp ngà dài cong xuống, mọc từ hàm dưới thay vì hàm trên như voi hiện đại. Ảnh: Pinterest.
4. Kích thước khổng lồ. Chúng có thể cao tới 4–4,5 mét ở vai và nặng hơn 10 tấn, trở thành một trong những động vật có vú lớn nhất từng tồn tại. Ảnh: Pinterest.
4. Kích thước khổng lồ. Chúng có thể cao tới 4–4,5 mét ở vai và nặng hơn 10 tấn, trở thành một trong những động vật có vú lớn nhất từng tồn tại. Ảnh: Pinterest.
5. Thích nghi với môi trường rừng và đồng cỏ. Deinotherium thường sống ở các khu vực rừng rậm và đồng cỏ mở, nơi có nguồn thức ăn dồi dào quanh năm. Ảnh: Pinterest.
5. Thích nghi với môi trường rừng và đồng cỏ. Deinotherium thường sống ở các khu vực rừng rậm và đồng cỏ mở, nơi có nguồn thức ăn dồi dào quanh năm. Ảnh: Pinterest.
6. Chế độ ăn chủ yếu là thực vật mềm. Ngà cong xuống có thể giúp chúng kéo cành cây hoặc rễ cây, hỗ trợ ăn lá và thực vật thủy sinh. Ảnh: Pinterest.
6. Chế độ ăn chủ yếu là thực vật mềm. Ngà cong xuống có thể giúp chúng kéo cành cây hoặc rễ cây, hỗ trợ ăn lá và thực vật thủy sinh. Ảnh: Pinterest.
7. Hóa thạch phân bố rộng. Hóa thạch Deinotherium được tìm thấy ở châu Phi, châu Á và châu Âu, cho thấy chúng từng có phạm vi sinh sống rộng lớn. Ảnh: Pinterest.
7. Hóa thạch phân bố rộng. Hóa thạch Deinotherium được tìm thấy ở châu Phi, châu Á và châu Âu, cho thấy chúng từng có phạm vi sinh sống rộng lớn. Ảnh: Pinterest.
8. Bí ẩn về sự tuyệt chủng. Nguyên nhân chính xác khiến Deinotherium biến mất vẫn chưa rõ, có thể liên quan đến biến đổi khí hậu và cạnh tranh thức ăn với các loài khác. Ảnh: Pinterest.
8. Bí ẩn về sự tuyệt chủng. Nguyên nhân chính xác khiến Deinotherium biến mất vẫn chưa rõ, có thể liên quan đến biến đổi khí hậu và cạnh tranh thức ăn với các loài khác. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Động vật tiền sử #Voi Deinotherium #Ngà cong xuống #Sinh vật khổng lồ #Tiến hóa động vật có vú #Hóa thạch Deinotherium

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT