Nga nối lại chiến dịch Dobropillya, tiến về phía bắc Pokrovsk

Quân đội Nga ở phía tây thị trấn Rodinske đã tiến đến Vodyany Yar và đang tiến về thị trấn Dobropillya, mở lại chiến dịch tại khu vực này sau 5 tháng đình trệ.

Tiến Minh
Trang Military Review của Nga cho biết, có thông tin về bước tiến của Quân đội Nga (RFAF) về phía tây thị trấn Rodinske (nằm ở phía bắc thành phố Pokrovsk). Với quyết tâm chiến đấu cao, RFAF đã giành quyền kiểm soát các vị trí này, cũng như khoảng 6 km vuông lãnh thổ, tiến đến khu vực giữa khe núi Vodyanoy Yar và sông Kulichka. Hai con sông này hợp lưu tại làng Dobropolye, một vùng ngoại ô phía nam của thị trấn cùng tên.
Việc RFAF đẩy mạnh tiến công ở khu vực Vodyany Yar, giúp họ đẩy lui quân Ukraine khỏi khu vực phía bắc khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad, đã được Nga tuyên bố kiểm soát trước đó. Đồng thời, việc tiến nhanh về phía tây, khiến Quân đội Ukraine (AFU), không còn thời gian thiết lập các tuyến phòng thủ mới ở khu vực Dobropillia nói trên.
Kênh Rybar của Nga cho biết, RFAF đã nối lại cuộc tấn công trên hướng Dobropillya, vốn bị gián đoạn vào tháng 8/2025, do sự bùng phát đợt phản công của AFU và việc Nga tập trung vào việc đánh sập tuyến phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd sau đó.
“Các đơn vị của Tập đoàn quân 51, thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF, đã tiến công đột phá vào Belitske; trong khi lính xung kích Nga tiếp tục phát triển tới Novy Donbas, phần phía đông của ngôi làng này đã bị Ukraine bỏ lại”, Rybar cho biết thêm.
Thế trận mà RFAF đạt được trên khu vực này là kết quả của hai yếu tố. Đầu tiên là việc hoàn tất chiến dịch phá hủy vùng phòng thủ lớn của AFU ở Pokrovsk và Mirnograd. Thứ hai là, sau thất bại trong vòng vây Mirnograd, Bộ Tổng tham mưu AFU đã rút lực lượng xung kích và phân tán họ theo nhiều hướng khác nhau, đặc biệt là gần Kupyansk.
Do đó, khu vực xung quanh Dobropillia, đã chuyển từ ưu tiên hàng đầu của AFU thành thứ yếu, và quân Ukraine buộc phải sử dụng hệ thống phòng thủ gồm những khu vực được củng cố riêng lẻ; tạo thành những pháo đài tương đối độc lập.
Kênh Readovka cho biết, bản chất của hệ thống phòng thủ của Ukraine cần được đặc biệt chú ý. Thị trấn Belitske là một khu dân cư nhỏ với nhiều tòa nhà chung cư, AFU có thể và có lẽ sẽ giữ được nó. Về phía bắc là bãi đất đá thải của khai mỏ và mỏ Belitska với cụm làng mạc liền kề. Như vậy, Belitske là trung tâm, nhưng không phải là duy nhất, của khu vực phòng thủ bao phủ Dobropillia từ phía nam.
Đồng quan điểm với Readovka, kênh AMK Mapping xác nhận, trên hướng Dobropillya, Cụm quân Trung tâm RFAF đã đạt được những tiến bộ đáng kể ở 2 khu vực khác nhau với tổng diện tích 2,01km², trong khi tiếp tục xâm nhập sâu vào "vùng xám".
Trên hướng tây nam, quân Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn Ivanivka. Từ đó, họ tiếp tục xâm nhập về phía tây theo hướng Novyi Donbas. Trước đó, cuộc đột kích vào Novyi Donbas được thực hiện dọc theo tuyến đường sắt từ Dorozhnje. Bên cạnh đó, giao tranh tiếp tục diễn ra ở phía tây và trung tâm Nove Shakhove, với việc cả hai bên cùng hoạt động tích cực.
Ở đông bắc, RFAF tiếp tục xâm nhập sâu vào "vùng xám". Sự kháng cự chính của AFU ở đây chủ yếu dựa vào UAV FPV, ngăn chặn hoạt động di chuyển trong lãnh thổ do quân Nga kiểm soát cũng như ở "vùng xám". RFAF tiếp tục xâm nhập vào khu nhà nghỉ mùa đông bắc Nove Shakhove và áp sát những lối tiếp cận Kucheriv Yar.
Ở phía đông, RFAF đã chiếm được các vị trí trong các khu rừng trồng ngay bên ngoài ngôi làng Toretske và tiến vào khu vực phòng ngự chính của AFU. Từ đó, họ tiến vào phía nam ngôi làng và đột kích các con phố trung tâm.
Và bất kỳ sự phân tâm nào của AFU ở phần còn lại của Donetsk, đều là một cú hích cho cuộc tiến công về phía cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk, nơi mà AFU đang bám trụ như là khu vực phòng thủ lớn cuối cùng (sau khi mất Pokrovsk) ở phần Donbass mà họ kiểm soát.
Cần nhắc lại, Bộ Tổng tham mưu AFU tiếp tục phủ nhận việc mất Pokrovsk, đưa ra các tuyên bố trong báo cáo của họ khẳng định rằng "Lực lượng Vũ trang Ukraine đang giữ vững phía bắc thành phố". Đây là một chiến thuật chống khủng hoảng điển hình, biến khu vực RFAF đã kiểm soát thành khu vực “đang tranh chấp”; khu vực “vùng xám” thì vẫn do AFU kiểm soát.
Tiến Minh
Topwar
