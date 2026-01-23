Nga nối lại chiến dịch Dobropillya, tiến về phía bắc Pokrovsk

Quân đội Nga ở phía tây thị trấn Rodinske đã tiến đến Vodyany Yar và đang tiến về thị trấn Dobropillya, mở lại chiến dịch tại khu vực này sau 5 tháng đình trệ.
Một nữ tài xế đã đâm vào những chiếc xe đang đỗ với tốc độ quá cao do nhầm chân ga với chân phanh.
Dear Ancestor - tựa game Việt lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên - đang gây bão mạng xã hội nhờ lối chơi lạ, chạm sâu vào đạo hiếu.
Khủng hoảng RAM do AI đẩy giá PC tăng vọt, khiến dự đoán của Jeff Bezos về tương lai điện toán đám mây và sự thoái trào của máy tính cá nhân ngày càng rõ nét.
Cuối tuần 24–25/1 mang năng lượng chuyển động mạnh, thích hợp cho tiền bạc luân chuyển, cơ hội chốt nhanh – gọn – lời.
Nữ hoàng Ahmose Nefertari của Ai Cập cổ đại nổi tiếng thông minh, xinh đẹp, quyền lực. Tuy nhiên, màu da của bà trở thành chủ đề gây tranh luận suốt nhiều năm.
Những gốc đào cổ thụ khoác lớp rêu phong mang đến diện mạo khác biệt cho thị trường hoa Tết năm nay nhờ vẻ đẹp trầm mặc, xù xì nhưng đầy sức sống.
Được thiết kế theo nguyên tắc: không gian nhỏ nhưng không cố định, căn hộ vỏn vẹn 24m2 vẫn đầy đủ tiện nghi cho gia đình 3 người.
Các chuyên gia đã phát hiện những dấu tay trên vách hang động ở đảo Sulawesi, Indonesia. Đây có thể là tác phẩm nghệ thuật trên đá cổ nhất thế giới.
Bò đực 8 tháng tuổi có 6 chân, con trâu có cặp sừng hình chữ "O"... là những động vật "độc, dị" ở Việt Nam được nhiều người biết đến và quan tâm.
Băng tuyết phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), tạo nên khung cảnh hiếm có như châu Âu. Du khách cần chuẩn bị kỹ để săn băng tuyết an toàn, trọn vẹn.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, nhà sản xuất Hoàng Touliver tham dự đám cưới của Á hậu Phương Nhi - Minh Hoàng.
Harley-Davidson vừa ra mắt bộ sưu tập Enthusiast Collection mới với các mẫu xe bản giới hạn được sơn và trang trí kỷ niệm 250 năm Ngày Tuyên ngôn Độc lập Mỹ.
Dù vừa huy động 40 tỷ USD, OpenAI vẫn đối mặt nguy cơ cạn tiền khi chi phí AI tăng phi mã và khoản lỗ dự kiến vượt 14 tỷ USD vào năm 2026.
Nằm lặng lẽ giữa sa mạc Tân Cương (Trung Quốc), Giao Hà (Jiaohe) là dấu tích hiếm hoi của một đô thị cổ trên Con đường Tơ lụa.
Loài thú ăn kiến lông mượt (Cyclopes didactylus) là sinh vật nhỏ bé nhưng ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học đặc biệt hiếm gặp trong tự nhiên nhiệt đới.
Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tay trong tay song hành tại một sự kiện thời trang. Vân Dung tiết lộ hậu trường tập luyện cùng Tự Long cho chương trình Tết.
Là những hot girl đình đám, Xoài Non và Huyền 2k4 cùng lựa chọn lên xe hoa vào năm 18 tuổi và đều đứt gánh hôn nhân trong sự tiếc nuối của nhiều người.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/1, Xử Nữ có quý nhân giúp đỡ nhưng phải phấn đấu hết mình. Cự Giải thích bình yên, không sẵn lòng thay đổi.
Đào chuông Yên Tử được nhiều gia đình khá giả chuộng mua chơi Tết bởi sinh trưởng trong tự nhiên, chỉ nở đúng một mùa trong năm và số lượng hạn chế.
Tại Mỹ, diễn viên Diệu Hương tận hưởng cuộc sống điền viên viên mãn bên vườn trái cây trĩu quả, cam chín vàng rực một góc trời.
Giữa thời tiết lạnh đặc trưng của Sa Pa, Hoa hậu Giáng My khiến cộng đồng mạng “bùng nhiệt” khi tự tin khoe vóc dáng nuột nà trong bộ bikini đen liền thân.