Nga “xử lý” các cứ điểm kiên cố ở Myrnohrad bằng vũ khí nào?

Quân sự

Nga “xử lý” các cứ điểm kiên cố ở Myrnohrad bằng vũ khí nào?

Những ngôi nhà cao tầng được xây dựng từ thời Liên Xô ở Myrnohrad, đạn pháo không thể phá hủy, nhưng nó không thể chống đỡ được sức công phá của bom FAB-3000.

Tiến Minh
Hiện nay, chiến sự ở khu vực thành phố Pokrovsk (bao gồm khu đô thị Pokrovsk, Myrnohrad và thị trấn Rodinske), ở phía tây tỉnh Donetsk của Ukraine, vẫn là trọng tâm của toàn bộ xung đột Nga-Ukraine; nhưng cách "xử lý" của Nga ở đây lại khá khác biệt.
Khu đô thị Pokrovsk với dân số trước chiến tranh là 63.000 người, Quân đội Nga (RFAF) đã áp dụng chiến thuật "đánh chặn-xâm nhập"; nghĩa là ngăn chặn quân tiếp viện của Ukraine tiến vào thành phố bằng hỏa lực pháo binh và UAV FPV, kết hợp không quân.
Đồng thời RFAF đưa một số lượng lớn các nhóm bộ binh nhỏ xâm nhập vào thành phố, dần tiêu diệt quân Ukraine phòng thủ trong thành phố, lúc này đang thiếu sự tiếp viện và giành kiểm soát nhiều điểm then chốt theo kiểu “da báo”. RFAF cũng sử dụng hỏa lực mạnh để tấn công các vị trí của Quân đội Ukraine (AFU) phòng thủ ở Pokrovsk, nhưng tương đối kiềm chế.
Hiện tại, ở khu đô thị Pokrovsk, theo tuyên bố của Moskva, bộ binh RFAF đã tràn ngập hoàn toàn từ đầu tháng 12. Tại đây, quân Ukraine đã phải rút về phía bắc thành phố, biến làng Gryshyne thành cứ điểm để ngăn RFAF tiến về phía bắc. Đối với khu đô thị Myrnohrad, có dân số trước chiến tranh là 46.000 người, chiến thuật của RFAF "hung dữ" hơn nhiều.
Hơn nữa, nói một cách chính xác thì cái gọi là "cuộc bao vây" của quân đội Nga chủ yếu nhắm vào Myrnohrad và quân Ukraine vẫn “kiên cường phòng thủ” ở khu vực phía bắc Myrnohrad. Mặc dù quân Nga đã chiếm đóng phần lớn phía nam Myrnohrad, nhưng phần phía bắc vẫn nằm trong tay quân Ukraine.
Nếu chúng ta theo dõi chiến thuật của RFAF tấn công khu đô thị Pokrovsk, đó là một cuộc xâm nhập và tấn công của bộ binh, được hỗ trợ bởi hỏa lực hạng nặng hạn chế.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là quân Nga thực sự đã áp dụng chiến thuật "nặng tay" ở Myrnohrad, nghĩa là họ sử dụng rất nhiều hỏa lực "quá mạnh" để bắn phá các vị trí của quân phòng thủ Ukraine trong thành phố, trong khi hoạt động xâm nhập của bộ binh không mấy hiệu quả.
Lý do là phía đông của phía bắc Myrnohrad có khu vực nhà cao tầng lớn nhất thành phố. Trong chiến tranh đô thị, những khu vực cao tầng này thường được biến thành các pháo đài kiên cố, đóng vai trò là cốt lõi trong hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine.
Hơn nữa, các tòa nhà cao tầng này, phần lớn được xây dựng trong thời kỳ Liên Xô, nên rất kiên cố và hỏa lực pháo binh thông thường, khó có thể phá hủy được những ngôi nhà này.
Dựa trên kinh nghiệm chiến đấu, binh lính Ukraine tin rằng việc ẩn náu trong tầng hầm của các tòa nhà cao tầng như trên, có thể làm giảm đáng kể thiệt hại do pháo binh của Nga gây ra. Do đó, trong quá trình bảo vệ Myrnohrad, quân đội Ukraine đã tập trung một số lượng lớn quân tại khu vực nhà cao tầng này.
Tuy nhiên, một điều dễ nhận thấy là RFAF đã không mạo hiểm đưa bộ binh tấn công đột phá vào khu vực nhà cao tầng ở phía bắc Myrnohrad; thay vào đó, họ thả bom lượn FAB-3000 xuống đây hầu như mỗi ngày. "Siêu bom" nặng 3 tấn này, có lượng thuốc nổ 1.400 kg, sức công phá lớn hơn nhiều so với đạn pháo và UAV thường được sử dụng ở tiền tuyến, và cũng mạnh hơn nhiều so với các loại bom FAB mà quân đội Nga thường sử dụng như FAB-500.
Kể từ khi "siêu bom" này được triển khai chiến đấu vào tháng 6/2024, ban đầu chỉ được sử dụng tại các chiến trường gần biên giới Nga, sau đó dần dần mở rộng sang các khu vực khác trên tiền tuyến.
Nhìn chung, Không quân Nga không sử dụng quá nhiều máy bay Su-34 để thả bom FAB-3000 ở cùng một khu vực; thông thường, nếu gặp phải tình huống khó khăn, họ sẽ yêu cầu một hoặc hai, hoặc nhiều là ba chiếc Su-34 thả FAB-3000; như vậy được coi là đủ.
Nhưng tại Myrnohrad, Không quân Nga đã sử dụng hàng chục chiếc Su-34 để thả bom FAB-3000 để tấn công các khu vực có nhiều nhà cao tầng, trong đó nhiều quả bom rơi xuống khu vực có nhiều nhà cao tầng lớn nhất ở phía đông bắc Myrnohrad.
Dựa trên kinh nghiệm trước đây, quân đội Ukraine tin rằng các khu vực có những tòa nhà cao tầng lớn, sẽ hiệu quả hơn trong việc chống lại hỏa lực của Nga, và nhận thức này không sai.
Tuy nhiên, người Nga đã sử dụng “siêu bom”, có sức công phá lớn nhất trong kho vũ khí thông thường của RFAF. Mặc dù không thể đảm bảo sẽ đánh sập các tòa nhà cao tầng từ thời Liên Xô chỉ bằng một quả bom, nhưng xét cho cùng, binh lính Ukraine bên trong các tòa nhà và tầng hầm cũng là con người, và khó có thể đảm bảo rằng không có thương vong hàng loạt?
Dù siêu bom của Nga liên tục trút xuống, nhưng xét cho cùng, các tòa nhà cao tầng này vẫn là chỗ bảo vệ binh lính Ukraine tốt nhất; nếu không có nó, thì việc giữ Myrnohrad sẽ là điều không tưởng. Vì vậy, quân phòng thủ Ukraine bên trong thành phố vẫn tiếp tục tiến vào từng đợt, và cũng bị Không quân Nga liên tiếp trút bom; nhưng bộ binh RFAF vẫn không tấn công.
Do đó, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 38 của và các đơn vị chiến đấu khác như Lữ đoàn xung kích đường không số 25 của AFU, phòng thủ khu vực này đã phải chịu thiệt hại khá nặng nề. Điều này cũng phản ánh tinh thần chiến đấu của các đơn vị phòng thủ Ukraine thực sự khá tốt.
Do quân đội Ukraine tại Myrnohrad đang gặp khó khăn trong việc nhận được quân tiếp viện, nên tình trạng hao hụt quân số như vậy, không thể duy trì lâu dài. Khi bộ binh AFU đã bị tiêu hao đến một mức độ nhất định, khi đó quân Nga chắc chắn sẽ phát động một cuộc tấn công xâm nhập và sự sụp đổ của Myrnohrad là điều không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, so với khu đô thị Pokrovsk còn khá nguyên vẹn thì Myrnohrad bên cạnh đổ nát hơn nhiều. Và những ngày đầu năm 2026 này, những quả bom tấn tiếp tục trút xuống Myrnohrad.
Tiến Minh
Topwar
https://topwar.ru/274509-igra-v-prjatki-s-vks-ne-zadalas-pokazan-prilet-fab-3000-po-vsu-v-mirnograde.html
#bom FAB-3000 #Myrnohrad #Pokrovsk #Nga bao vây Myrnohrad #Nga tấn công Myrnohrad #xung đột Ukraine

