Ukraine nâng cấp UAV trinh sát bằng công nghệ AI của Pháp

Ukraine nâng cấp UAV trinh sát bằng công nghệ AI của Pháp

Lần nâng cấp UAV Raybird dựa trên AI không chỉ nâng cấp về mặt kỹ thuật, nó còn tượng trưng bước nhảy vọt mang tính chiến lược về khả năng tác chiến tự động.

Thiên Đăng
Mới đây, Nhà phát triển máy bay không người lái Raybird của Ukraine, Skyeton, đã hợp tác với công ty công nghệ quốc phòng Harmattan AI của Pháp để nâng cấp máy bay không người lái (UAV) Raybird bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến và các cảm biến cấp quân sự. Ảnh: @Skyeton.
Quan hệ đối tác này tập trung vào việc nâng cấp máy bay không người lái Raybird của Ukraine, vốn là phương tiện đã tích lũy được hơn 350.000 giờ bay trong các hoạt động chiến đấu. Ảnh: @Skyeton.
Bằng cách kết hợp gần 20 năm kinh nghiệm về kỹ thuật UAV của Skyeton với công nghệ robot tự động và công nghệ kết hợp cảm biến của Harmattan AI, quan hệ đối tác này nhằm mục đích cung cấp một UAV do châu Âu chế tạo có khả năng tăng cường nhận thức tình huống trên chiến trường và khả năng ra quyết định. Ảnh: @Skyeton.
Máy bay không người lái Raybird bản nâng cấp của Ukraine sẽ hỗ trợ nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm giám sát tầm xa, trinh sát chiến thuật và thu thập thông tin tình báo điện tử, biến nó thành một phương tiện đa năng cho các hoạt động quân sự hiện đại. Ảnh: @Skyeton.
Liên minh chiến lược này cũng củng cố hợp tác quốc phòng châu Âu và đẩy nhanh việc triển khai Raybird tại các thị trường quan trọng của NATO như Pháp. Ảnh: @Skyeton.
Việc tích hợp công nghệ cảm biến và tự động hóa tiên tiến của Harmattan AI đảm bảo nền tảng này vẫn có khả năng mở rộng phạm vi cũng như cách thức hoạt động, đáng tin cậy và sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ, cung cấp cho lực lượng đồng minh các giải pháp tình báo trên không tiên tiến, dựa trên dữ liệu để tăng cường an ninh tập thể. Ảnh: @Skyeton.
UAV Raybird thế hệ hiện tại từ lâu đã được công nhận về độ bền, tính linh hoạt và hiệu quả chiến đấu trong các hoạt động phòng thủ đang diễn ra của Ukraine. Nó đã hỗ trợ các nhiệm vụ từ giám sát biên giới và phát hiện pháo binh đến giám sát chiến trường theo thời gian thực. Ảnh: @Skyeton.
Tuy nhiên, với việc tích hợp bộ cảm biến tiên tiến của Harmattan AI, phiên bản tiếp theo của máy bay không người lái này sẽ định nghĩa lại cách thức hoạt động của UAV trong môi trường xung đột có cường độ cao. Ảnh: @Skyeton.
Hệ thống nâng cấp sẽ tích hợp khả năng phát hiện mục tiêu, phân loại vật thể và lập kế hoạch bay tự động bằng AI. Ảnh: @Skyeton.
Những cải tiến này cho phép Raybird xử lý luồng dữ liệu cảm biến khổng lồ theo thời gian thực, cải thiện khả năng xác định, theo dõi và đánh giá các mối đe dọa với sự can thiệp tối thiểu của người vận hành. Ảnh: @Skyeton.
AI trên UAV Raybird cũng sẽ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ thích ứng, cho phép UAV phản ứng với các điều kiện động, tự động định tuyến lại hoặc tiếp tục hoạt động ngay cả khi liên kết truyền thông bị gián đoạn. Ảnh: @Skyeton.
Những tiến bộ này đưa UAV Raybird tiến tới khả năng hoạt động tự động thực sự, một bước quan trọng trong chiến thuật quân sự hiện đại, nơi mà các quyết định nhanh chóng và nhiệm vụ thích ứng là chìa khóa thành công. Ảnh: @Skyeton.
Thiên Đăng
Defense Feeds
#UAV Raybird #Ukraine #công nghệ AI #Pháp #công nghệ UAV #Quân đội Ukraine

