Chiếc nhẫn tẩm độc thế kỷ 14 hé lộ bí mật ám sát rùng rợn

Các nhà khảo cổ học phát hiện ra một chiếc nhẫn có khoang kín đáo dùng để giấu chất độc dùng trong các vụ ám sát chính trị ở Bulgaria thời trung cổ.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại pháo đài Kaliakra thế kỷ 14 Sau Công Nguyên ở Bulgaria, các chuyên gia đến từ Viện Khảo cổ học Quốc gia Bulgaria bất ngờ tìm thấy một vật thể nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể ẩn chứa nhiều bí mật đen tối. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Quốc gia Bulgaria.
Tại pháo đài Kaliakra thế kỷ 14 Sau Công Nguyên ở Bulgaria, các chuyên gia đến từ Viện Khảo cổ học Quốc gia Bulgaria bất ngờ tìm thấy một vật thể nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể ẩn chứa nhiều bí mật đen tối. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Quốc gia Bulgaria.
Đó là một chiếc nhẫn chứa độc được làm từ đồng thau giản dị và có một khoang rỗng được hàn vào vành, xung quanh là năm ống trụ bao phủ. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Quốc gia Bulgaria.
Đó là một chiếc nhẫn chứa độc được làm từ đồng thau giản dị và có một khoang rỗng được hàn vào vành, xung quanh là năm ống trụ bao phủ. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Quốc gia Bulgaria.
Khoang rỗng có một lỗ nhỏ để chất độc có thể được đưa vào. Khi thời cơ đến, người đeo chỉ cần lắc hoặc nghiêng tay nhẹ thì chất độc nhanh chóng đổ vào đồ ăn hay thức uống với mục tiêu hạ độc đen tối. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Quốc gia Bulgaria.
Khoang rỗng có một lỗ nhỏ để chất độc có thể được đưa vào. Khi thời cơ đến, người đeo chỉ cần lắc hoặc nghiêng tay nhẹ thì chất độc nhanh chóng đổ vào đồ ăn hay thức uống với mục tiêu hạ độc đen tối. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Quốc gia Bulgaria.
Theo trưởng nhóm Boni Petrunova, thuộc Viện Khảo cổ học Quốc gia Bulgaria, chiếc nhẫn này rất có thể đã được sử dụng trong cuộc xung đột giữa Dobrotitsa, người cai trị vùng Despotate độc ​​lập vào nửa sau thế kỷ 14, và con trai ông là Ivanko Terter. Cuộc xung đột này rất có thể là nguyên nhân gây ra cái chết của nhiều quý tộc tại pháo đài Kaliakra. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Quốc gia Bulgaria.
Theo trưởng nhóm Boni Petrunova, thuộc Viện Khảo cổ học Quốc gia Bulgaria, chiếc nhẫn này rất có thể đã được sử dụng trong cuộc xung đột giữa Dobrotitsa, người cai trị vùng Despotate độc ​​lập vào nửa sau thế kỷ 14, và con trai ông là Ivanko Terter. Cuộc xung đột này rất có thể là nguyên nhân gây ra cái chết của nhiều quý tộc tại pháo đài Kaliakra. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Quốc gia Bulgaria.
Có lẽ chiếc nhẫn này phải chịu trách nhiệm cho một số vụ giết người đen tối đó. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Quốc gia Bulgaria.
Có lẽ chiếc nhẫn này phải chịu trách nhiệm cho một số vụ giết người đen tối đó. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Quốc gia Bulgaria.
