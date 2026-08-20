Nâng cao hiệu quả tài chính công: Lâm Đồng tái cơ cấu nguồn thu chi ngân sách

Trước ngày 31/8/2026, Đề án tăng thu, cơ cấu lại nguồn chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 phải hoàn thiện để chính thức báo cáo UBND tỉnh . Đây là mốc tiến độ quan trọng được đề ra nhằm định hình chiến lược tài chính công của địa phương trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực ngân sách .

Theo định hướng điều hành, điểm cốt lõi của Đề án là chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu chi ngân sách theo hướng tối ưu hóa nguồn lực . Tỉnh Lâm Đồng quán triệt nguyên tắc ưu tiên hàng đầu cho chi đầu tư phát triển, đồng thời chủ động cân đối nguồn chi thường xuyên . Trong đó, các nguồn vốn sẽ tập trung ưu tiên cho những lĩnh vực then chốt gồm y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đi đôi với giải pháp kiên quyết giảm tỷ lệ chi cho bộ máy hành chính .

Cùng với việc thắt chặt và cơ cấu lại các nhiệm vụ chi, Đề án tập trung xác định những giải pháp đột phá để gia tăng nguồn thu ngân sách địa phương . Các nguồn thu trọng điểm được chú trọng khai thác bao gồm tiền sử dụng đất, hoạt động xổ số kiến thiết, thuế xuất nhập khẩu và các khoản thu nội địa . Việc tái cơ cấu tài chính này không chỉ nhằm đảm bảo tính bền vững cho ngân sách tỉnh giai đoạn (2027 - 2030) mà còn tạo cơ sở vững chắc để đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho các dự án hạ tầng trọng điểm cũng như các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn .

Để có căn cứ tính toán chính xác cho giai đoạn tới, công tác rà soát, đánh giá toàn diện các khoản thu, chi ngân sách địa phương giai đoạn trước đã được hoàn thành . Tuy nhiên, tiến độ chung của việc lập Đề án hiện vẫn chịu ảnh hưởng do phụ thuộc vào nhiều căn cứ pháp lý và chỉ tiêu phân bổ vốn từ cấp Trung ương – vốn đang trong quá trình chuyển tiếp và hoàn thiện chính sách .

Tỉnh Lâm Đồng định hướng cơ cấu lại tài chính công bền vững, chủ động cân đối ngân sách địa phương và bảo đảm đủ nguồn lực vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm.

Hiện tại, Quốc hội dự kiến phải đến kỳ giao dự toán năm 2027 mới chính thức phê duyệt tỷ lệ phân chia nguồn thu mới và tỷ lệ chia sẻ các khoản thu giữa ngân sách Trung ương với địa phương giai đoạn (2027 - 2030) . Bên cạnh đó, dự toán chi thường xuyên năm 2027 cùng nguồn vốn đầu tư, kinh phí thường xuyên cho các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn mới vẫn chưa được Trung ương giao chính thức . Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn, tỉnh Lâm Đồng mới được bố trí bước đầu 2.919,9 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương dành cho 13 dự án chuyển tiếp, phần vốn còn lại theo Nghị quyết 27/2026/QH16 hiện tiếp tục chờ Chính phủ phân bổ tổng thể .

Trước những vướng mắc mang tính khách quan từ cơ chế chuyển tiếp, buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ xây dựng Đề án đã được tổ chức vào sáng ngày 19/8/2026 dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng . Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo các Sở, ngành liên quan gồm: Sở Tài chính, Nông Nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Thuế và Văn phòng UBND tỉnh .

Trên cơ sở kết quả phối hợp giữa Sở Tài chính và các đơn vị thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu, tập trung bổ sung và hoàn thiện Đề án đúng hạn định . Việc chủ động rà soát, tính toán số liệu giai đoạn trước và linh hoạt cập nhật các chính sách Trung ương được xem là nền tảng quan trọng để Lâm Đồng xây dựng thành công phương án tài chính công tối ưu cho giai đoạn 2027 - 2030 .